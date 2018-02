Ugandan ylin poliisijohto: Suomalaismiehen elimistöstä löytyi kokaiinia ja tuholaismyrkkyä

Pearl of Africa -hotelli Kampalassa.

KAMPALA Ugandassa viranomaiset ovat paljastaneet, mihin suomalainen liikemies kuoli.

Miehen elimistöstä löytyi jäämiä kokaiinista ja tuholaismyrkystä. Lisäksi miehen suussa oli toistaiseksi tunnistamatonta ruskeaa ainetta.

Aineita oli kaikkialla ruumiissa: veressä, maksassa, munuaisissa ja virtsassa. Ugandan poliisi ei kertonut, miten aineet ovat elimistöön päätyneet.

Poliisin tiedotteen mukaan vainajassa mitkään näkyvät merkit eivät viittaa rikokseen tai kamppailuun.

Asiasta kertoi Ugandan televisiossa paikallista aikaa ennen kello 17:ää näytetyssä tiedotustilaisuudessa Ugandan ylin poliisiviranomainen.

– Suomalainen saapui maahan 5. helmikuuta naisen seurassa, joka on poliitikko, sanoi poliisiviranomainen.

Hänen mukaansa heille varattiin huoneet Pearl of Africa –hotellista. Huoneiden numerot olivat 816 ja 810.

Poliisi kertoi lisää myös pidätetyistä. He olivat liikemiestä lentokentälle vastaan tullut nainen, toinen nainen ja kuljettaja.

Ylen saaman poliisiasiakirjan mukaan suomalaisen lisäksi myös eri hotellissa kuollut ruotsalaismatkailija kuoli hapenpuutteeseen, joka on ollut seurausta myrkytyksestä.

Ote Ugandan poliisin tiedotteesta, jossa mainittiin myös kaksi muuta ulkomaalaisen kuolemantapausta, jotka eivät liity suomalaisen ja ruotsalaisen kuolemaan.

Asiakirjan mukaan myrkytys on tullut myrkyllisistä aineista tai lääkeaineista, joita on käytetty sekaisin. Asiakirjan on allekirjoittanut Ugandan ylin poliisiviranomainen.