Mueller luo painetta Venäjä-tutkinnassa – valehtelusta epäillylle asianajajalle syytteet

Syytteiden kohteena oleva asianajaja on liitetty aiemmin syytteet saaneeseen presidentti Donald Trumpin kampanjan aikaiseen neuvonantajaan Richard Gatesiin.

Yhdysvalloissa Venäjä-tutkintaa johtava erikoistutkija Robert Mueller on nostanut syytteet lakimies Alex Van der Zwaania vastaan, jonka epäillään valehdelleen FBI:lle viime marraskuussa lakifirmansa toiminnasta liittyen Ukrainaan vuonna 2012.

Syytteiden mukaan Van der Zwaan oli kertonut valheellisia tietoja keskusteluistaan Gatesin ja toisen toistaiseksi nimeämättömän henkilön kanssa. Van der Zwaanilla olisi myös tallenteita näistä keskusteluista.

Syyttäjän mukaan Van der Zwaan olisi lähettänyt nimeämättömälle henkilölle salattuja viestejä.

Van der Zwaan myönsi tiistaina syyllisyytensä yhteen syytekohtaan FBI:lle valehteluun liittyen. Oikeuskäsittely määrättiin tiistaina pidettäväksi huhtikuulle.

Uusien syytteiden uskotaan olevan Muellerin keino luoda painetta Gatesia ja Trumpin entistä kampanjajohtajaa Paul Manafortia kohtaan.

Mueller on aiemmin nostanut syytteet Gatesia vastaan, jonka liikekumppani Manafort on myös saanut syytteet. Heidän syytteensä eivät liity vaalikampanjaan. Kumpikin on sanonut olevansa syytön.

Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten mukaan Venäjä pyrki vaikuttamaan presidentivaaleissa Donald Trumpin eduksi. Erikoistutkija Muellerin vetämässä tutkinnassa selvitetään vehkeilivätkö Trumpin kampanjan edustajat Venäjän kanssa.

Trumpin mukaan yhteistyötä venäläisten kanssa ei ole ollut. Venäjä on kieltänyt sekaantuneensa vaaleihin.

Van der Zwaanin appi on venäläinen oligarkki German Khan. Khan on Yhdysvaltojen hallinnon tammikuussa julkaisemalla "silmällä pidettävien" oligarkkien listalla.

Lähteet: Reuters, YLE UUTISET