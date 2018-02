Trump haluaa kieltää aseiden tulinopeutta lisäävät osat

Trumpin mukaan uusien säädösten on määrä astua voimaan pian.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut muistion määräyksestä valmistella säädös, jolla kiellettäisiin aseiden tulivoimaa lisäävät osat.

Lisäosaa käytettiin esimerkiksi Las Vegasin joukkoampumisessa viime lokakuussa.

Lisäosat, jotka ovat laillisia, nostavat puoliautomaattiaseiden tehoa moninkertaisesti. Niiden ansiosta puoliautomaattisella kiväärillä voi ampua satoja sarjoja minuutissa.

Lisäosien säänteleminen on saanut Yhdysvalloissa vaikutusvaltaisen lobbarijärjestön, Kansallisen kivääriyhdistyksen NRA:n osittaisen tuen. Se on yksi harvoista aselainsäädännön osa-alueista, jossa NRA on ollut myöntyväinen rajoituksiin.

NRA on puoltanut tuliaseiden nopeutta lisäävien osien sääntelyn lisäämistä (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvalloissa tuliaseita säätelevän liittovaltion viraston tasolla. Yhdistys ei ole kuitenkaan halunnut uutta rajoittavaa lainsäädäntöä.

Yliopiston kysely: Kaksi kolmesta amerikkalaisesta tiukentaisi aselakeja

Amerikkalaisten asenteet aselakien tiukennuksia kohtaan ovat myönteisemmät kuin kertaakaan kymmeneen vuoteen.

Amerikkalaisen Quinnipiacin yliopiston tekemän kansallisen kyselyn mukaan kaksi kolmesta tiukentaisi aselakeja. Määrä on suurempi kuin kertaakaan sinä aikana, kun yliopisto on selvittänyt amerikkalaisten asenteita aselakien tiukennuksia kohtaan.

Asenteet ovat tiukentuneet viimeviikkoisen Floridan kouluampumisen jälkeen. Tragedian jälkeen on aloitettu nuorille suunnattu kampanja aseväkivallan vähentämiseksi. Painetta on myös lisätty päätöksentekijöitä kohtaan asiaan puuttumiseksi.

Kyselystä selviää, että valtaosa aseen omistajista on aselakien tiukennuksen kannalla. Demokraateista aselakien tiukennusta kannattaa jopa 86 prosenttia, mutta republikaaneista määrä on vain 34 prosenttia.

Aselakien tiukennuksista on keskusteltu säännöllisesti. Useita lakiluonnoksia on esitelty vuodesta 2012 lähtien, jolloin 20 lasta ja kuusi aikuista kuoli kouluampumisessa Connecticutissa.

Lähteet: Reuters, AFP, STT