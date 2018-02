YK: Kuutta sairaalaa pommitettu kahdessa päivässä Syyrian Ghoutassa

Tyttö loukkaantuneen veljensa vieressä, joka on saamassa ensiapua sairaalassa pommitusten jälkeen Doumanin kaupungissa, Itä-Ghoutassa.

Kuutta sairaalaa on pommitettu kahden viime päivän aikana syyrialaisten kapinallisten hallussa olevassa Itä-Ghoutassa. YK vahvisti asian. Sairaaloista kolme tuhoutui käyttökelvottomaksi ja useita ihmisiä kuoli.

Lääkinnällistä avustustyötä Syyriassa tekevä järjestö SAMS kertoi myös Itä-Ghoutan keskeisen sairaalan joutuneen kahdesti hyökkäyksen kohteeksi Arbinissa. Hyökkäyksen jälkeen sairaala ei pysty enää toimimaan.

Syyrian hallitus on piirittänyt Itä-Ghoutaa vuodesta 2013 lähtien. Alueelle on tehty useita pommituksia. Elokuussa 2013 siellä tehtiin sariini-isku, joka tappoi satoja ihmisiä. Syrian Observatory for Human Rights- järjestön mukaan Arbinin sairaala joutui venäläisten ilmaiskun kohteeksi.

YK:n lastenjärjestö Unicefin mukaan akuutista aliravitsemuksesta kärsi marraskuussa vajaa 12 prosenttia alle 5-vuotiaista lapsista. Siviileihin kohdistuva tulittaminen alkoi maanantaiaamuna Itä-Ghoutassa. Syrian Observatory for Human Rights-järjestön mukaan maanantain ja tiistain aikana lähes 200 ihmistä kuoli ja yli 800 haavoittui iskuissa. Unicefin mukaan kuolleista lähes 60 lapsia.

Lähteet: AFP, STT, Yle