Peter Vesterbackan suurhanke: Poriin suunnitteilla 5 000 opiskelijan robotiikkakampus – opetushallitus suhtautuu myönteisesti

Suomeen tuotaisiin yhteensä 150 000 opiskelijaa Aasiasta. Opetushallituksen mukaan suunta on oikea, sillä Suomeen tarvitaan lisää kansainvälisiä opiskelijoita.

Vision mukaan Suomeen tuotaisiin 150 000 opiskelijaa Aasiasta opiskelemaan robotiikkaa lähivuosien aikana. Opiskelijat tulisivat pääosin Intiasta ja Kiinasta. Suunnitelman takana ovat pelialan visionääri Peter Vesterbacka ja porilaisyrittäjä Harri Ketamo.

Opetushallituksen kansainvälistämispalveluiden opetusneuvos Juha Ketolaisen mielestä idea Poriin perustettavasta robotiikkakampuksesta on hyvä ja suunta oikea kansainvälisen osaamisen lisäämiseksi Suomessa.

– Suomessa on tällä hetkellä noin 20 000 ulkomaista tutkinto-opiskelijaa korkeakoulutuksessa, mikä ei ole kansainvälisellä tasolla hirveän iso määrä. Suomessa tarvitaan kansainvälistä osaamista, Ketolainen sanoo.

Ajatus siitä, että opiskelijoita olisi enemmän, on Ketolaisen mukaan myös mukana Suomen kansallisissa strategioissa.

– Toivon mukaan mahdollisimman moni myös jäisi Suomen työmarkkinoiden palvelukseen.

Peter Vesterbacka puuhastelee myös Helsinki-Tallinna -tunnelin parissa. Derrick Frilund / Yle

Poriin 5 000 robotiikan opiskelijaa?

Opetusneuvos Juha Ketolaisen mielestä suurin haaste on toteuttaa suurelle määrälle opiskelijoita esimerkiksi opetus ja asuminen.

– Korkeakoulujen pitää miettiä, mikä on kapasiteetti ottaa opiskelijoita vastaan. Tosin yksittäiseen lukuun ei kannata takertua, enemmänkin kyse on mielestäni siitä, että on tahtotila toteuttaa tällainen hanke.

Vision mukaan ensimmäiset tuhat opiskelijaa aloittaisivat Porissa jo vuonna 2019. Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen sanoo Satakunnan Kansassa (siirryt toiseen palveluun), että kaupunki voi tukea hanketta esimerkiksi kaavoittamalla opiskelija-asuntoja.

Suunnitteilla on tekoäly- ja robotiikkakampus Poriin 5 000 opiskelijalle. Robotiikan opiskelijoita tulisi myös muun muassa Turkuun, Tampereelle, Rovaniemelle ja Lappeenrantaan.

Opiskelijat maksaisivat opetuksen itse ja heitä koulutettaisiin etenkin yrittäjyyteen.

Suunnitelman taustalla ovat opetuspeliyhtiö Lightneerin brändijohtaja Peter Vesterbacka ja yrittäjä Harri Ketamo, jonka Porissa toimiva tekoäly-yritys HeadAI sai äskettäin Sitralta puolen miljoonan euron haastekilpailupalkinnon. Miljoonan euron palkinto jaettiin puoliksi kahdelle kilpailussa kisanneelle ratkaisulle.

Yksittäiseen lukuun ei kannata takertua, enemmänkin kyse on mielestäni siitä, että on tahtotila toteuttaa tällainen hanke. Juha Ketolainen

Idea alkoi muhia jo viime vuonna

Porilaistaustainen Vesterbacka kertoi ideastaan aasialaisopiskelijoiden houkuttelemisesta Suomeen kouluttautumaan viiime kesänä Porin SuomiAreenassa.

Asia nousi esiin myös viime syksynä muun muassa Vesterbackan haastattelussa Kauppalehdessä (siirryt toiseen palveluun). Vesterbacka kertoi , että koulutusvientiyritys Edunation on tehnyt yhteistyösopimuksen Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Tuolloin tavoitteeksi ilmoitettiin 30 000 ulkomaisen tutkinto-opiskelijan saaminen Suomen korkeakouluihin.

Vesterbackan ja Ketamon visio aasialaisopiskelijoiden tulosta Suomeen herättää tuoreeltaan paitsi ihastusta myös epäilyä. Satakunnan Kansan pääkirjoituksessa (siirryt toiseen palveluun) muistutetaan, että Kiinan kanssa on oltava tarkkana.