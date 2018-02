Mopotalli oli viimeinen niitti — kolme jäsentä eroaa Pyhtään hyvinvointilautakunnasta

Kolme Pyhtään hyvinvointilautakunnan jäsentä eroaa lautakunnan jäsenyydestä.

Sami Saarinen, Mikko Almgren ja Jaana Klami jättävät keskiviikkona eroilmoituksensa. Saarinen, Almgren ja Klami katsovat, että eivät voi vaikuttaa kunnan kehittämiseen hyvinvointilautakunnassa, koska siltä on käytännössä viety päätöksentekomahdollisuudet.

Eroavien jäsenten mukaan esimerkiksi Pyhtään mopotalliasia oli päätetty tosiasiallisesti jo ennen kuin se tuotiin hyvinvointilautakuntaan. Lautakunnan jättävät jäsenet katsovat myös, että kunta päätyi oman mopotallin perustamiseen huhupuheiden perusteella, eikä aiemmin mopotallia pitäneelle yhdistykselle ole annettu suunvuoroa. Pyhtään kunta irtisanoi joulukuussa sopimuksen mopotallia ylläpitäneen yhdistyksen kanssa ja aloitti valmistelut mopotallin pitämiseksi kunnan omana toimintana.

Lisäselvitykset eivät tyydyttäneet

Sami Saarinen ja Mikko Almgren pyysivät hyvinvointilautakunnassa lisäselvityksiä muun muassa kunnan oman mopotallin käynnistysaikataulusta ja kustannuksista. Lautakunnan tiistaiseen kokoukseen tuodut vastaukset eivät olleet Sami Saarisen mielestä riittäviä. Lautakunnan enemmistö oli kuitenkin selvitykseen tyytyväinen ja asian käsittely päättyi siihen.

— Koen tällä hetkellä niin suurta luottamuspulaa kunnan viranhaltijoita ja hyvinvointilautakuntaa kohtaan, että en voi jatkaa lautakunnan jäsenenä, Saarinen toteaa. Samalle kannalle ovat asettuneet myös Mikko Almgren ja Jaana Klami.

— Mopotalli on vain yksi osa kuviota, johon olen ollut tyytymätön. Tuntuu oudolta, että edes vastauksia epäselviin kysymyksiin ei saisi pyytää, vaan pitäisi luottaa sokeasti viranhaltijoiden sanaan, Mikko Almgren pohtii.

Myös Jaana Klami luonnehtii tilanteen jatkuneen jo pitkään sellaisena, että hyvinvointilautakunnan jäsenellä ei ole vaikuttamismahdollisuuksia.

— Meistä on hyvä, että nuorille tulee toimintaa, mutta emme pidä tavasta, jolla asiaa on hoidettu. Mopotallia aiemmin pitäneestä yhdistyksestä on esimerkiksi esitetty erilaisia huhupuheita, eikä yhdistyksen edustajille ole annettu mahdollisuutta esittää omia näkemyksiään.

Mopotallia aletaan remontoida

Kunta on vuokrannut uudelle mopotallille tilat entisestä kauppakiinteistöstä. Tiloja aletaan vasta remontoida, vaikka mopotallitoiminnan piti jatkua keskeytyksettä sen jälkeen, kun kunta irtisanoi sopimuksen mopotallia ylläpitäneen yhdistyksen kanssa. Sopimus päättyi vuodenvaihteessa. Hutikan mopotalli jatkaa toimintaansa ilman kunnan tukea.

Aikataulun ohella hyvinvointilautakunnan jäseniä askarruttivat myös aiempaa korkeammiksi nousevat kustannukset. Kustannusten oli määrä pysyä aiemmalla tasolla. Lautakunnasta eroavien mielestä kunnan nuorisotoimi on antanut puutteellisia selvityksiä mopotallitoiminnan kustannuksista. Esimerkiksi remontointikustannuksista ei ole toistaiseksi tietoa.

Kunta tuki yhdistyksen mopotallitoimintaa 1 500 eurolla kuukaudessa. Uuden mopotallin vuokrakustannukset entisessä kauppakiinteistössä ovat 2 300 euroa. Hoivayhtiö Attendo on ilmoittanut tukevansa mopotallia taloudellisesti 800 euroa kuukaudessa.