Väitös: Kotioloissa tehtävien pikatestien käyttö yleistyy – raskaustestien teknologialla selviää myös mökkirannan sinilevätilanne

Tunnetuin kotioloissa käytössä oleva pikatesti on raskaustesti, joka tehdään lateraalivirtaustestiliuskoilla. Jatkossa pikatestien määrä ja käyttökohteet tulevat laajenemaan huomattavasti, arvioi aiheesta väittelevä Etvi Juntunen.

– Tällä hetkellä pikatestien markkinoista 89 prosenttia keskittyy terveydenhuoltomarkkinoille, mutta tätä teknologiaa pystyy soveltamaan monenlaisiin käyttökohteisiin.

Juntunen nostaa esiin jo nyt markkinoilla olevat sinilevän tunnistamiseen kehitetyt pikatestit. Kotona voi testata itse kymmeniä sairauksia, esimerkiksi diabetesta, vatsahaavaa, kolesterolia, klamydiaa sekä puutiaisaivokuumetta. Myös eturauhassyöpää (siirryt toiseen palveluun)varten on kehitetty kotioloissa tehtävä pikatesti.

Etvi Juntunen uskoo, että jatkossa pikatestien käyttöalue laajenee entistä enemmän esimerkiksi oman terveydentilan seurantaan.

Kohteena ikääntyneet miehet

Etvi Juntunen on itse osakkaana start up -yrityksessä, joka kehittää mobiilisovelluksia pikatestien analysointiin. Juntunen on Inme Oy:n teknologiajohtaja ja omistaa yrityksestä 20 prosenttia.

– Testiemme tarkoituksena on auttaa ihmisiä ymmärtämään omaa hyvinvointiaan.

Inmen ykköstuote on stressihormonien seuraamiseen kehitetty mobiilisovellus. Etvi Juntunen arvioi, että tuote tulee markkinoille ensi vuonna. Kehittelyssä on myös sukupuolihormonien seuraamiseen tarkoitettu testi.

– Uskomme, että testosteronin seuraaminen kiinnostaa erityisesti ikääntyviä ja urheilullisia miehiä.

Pikatestit voivat korvata laboratorion

Väitöskirjassaan Etvi Juntunen havaitsi, että lateraalivirtaustestien soveltuvuutta voidaan parantaa käyttämällä fluoresoivia partikkeleita. Perinteisesti testeissä on käytetty värillisiä kulta- tai lateksipartikkeleita.

– Uudella teknologialla pikatestejä pystytään käyttämään paremmin erilaisissa käyttökohteissa.

Juntusen mukaan uudenlaisia lateraalivirtausliuskoja voidaan hyödyntää terveydenhuollossa esimerkiksi kehittyvissä maissa, joissa terveydenhuollon resurssit ovat heikommat kuin teollisuusmaissa.

Myös HIV- ja hepatiitti-infektioiden testaamiseen kotioloissa on jo käytössä lateraalivirtaustestejä.

– Maailmalla tuntuu olevan kysyntää myös esimerkiksi eturauhassyöpädiagnostiikan pikatesteille maissa, joissa ei ole varaa kalliisiin laboratorioihin, Juntunen sanoo.

Etvi Juntusen väitöskirja Lateral flow immunoassays with fluorescent reporter technologies tarkastetaan Turun yliopistossa perjantaina 23. helmikuuta.