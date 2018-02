"Uusi korruptiotutkimus vakava varoitus EU:lle" – Unkari alamäessä, myös Suomen pisteet laskeneet

Suomi on viimevuotiseen tapaan kolmanneksi vähiten korruptoitunut maa Transparency Internationalin tutkimuksessa, mutta jakaa nyt pronssisijan.

Maailman vähiten korruptoituneiden maiden kymmenen kärki ei ole viime vuodesta juuri muuttunut, mutta niiden saama arvosana on heikentynyt.

Tämä käy ilmi Tranparency Internationalin tuoreesta korruptioindeksistä (siirryt toiseen palveluun), joka mittaa julkisen sektorin korruptoituneisuutta.

Uusi-Seelanti pitää nyt yksin kärkipaikkaa 89 pisteellä, kun se viime vuonna jakoi ykkössijan Tanskan kanssa saamalla 90 pistettä.

Korruptioindeksi Transparency International on vuonna 1993 perustettu korruptiota vastaan toimiva järjestö. Se julkaisee vuosittain korruptioindeksin, jossa maat listataan julkisen sektorin korruptoituneisuuden asteen mukaan. Tänä vuonna tutkittuja maita on mukana 180. Korruptoituneisuuden astetta mitataan asteikolla 0–100. Sata pistettä tarkoittaisi, ettei maassa ole lainkaan julkisen sektorin korruptiota. Järjestö huomauttaa, ettei sen indeksi kata kaikkea korruptiota, esimerkiksi rahanpesua ja yksityisen sektorin korruptiota.

Tanska putosi kakkoseksi. Suomi on viimevuotiseen tapaan kolmas, mutta jakaa nyt pronssisijan Norjan ja Sveitsin kanssa. Viime vuonna Suomi oli yksin kolmonen. Suomen saama pistemäärä on tipahtanut vuodessa 89:stä 85 pisteeseen.

Myös Ruotsi on ottanut takapakkia: Tänä vuonna Ruotsi oli vasta kuudes, kun vuosi sitten (siirryt toiseen palveluun) maa sijoittui Suomen jälkeen neljänneksi.

Peränpitäjät Afrikasta

Korruptoitunein maa on edellisvuosien tavoin Somalia, joka joutui tyytymään 9 pisteeseen. Seuraavana tulee Etelä-Sudan.

Häntäpään listalla on muutoinkin Afrikan maita ja niiden lisäksi Pohjois-Korea ja Venezuela sekä konfliktien repimät Syyria, Afganistan, Irak ja Jemen.

Unkari hälytysmerkki

Transparency Internationalin mukaan korruptioindeksi maalaa synkän kuvan niistä EU-maista, jotka ovat lipsuneet laillisuusperiaatteista.

Unkarin pistemäärä on pudonnut kuudessa vuodessa kymmenen pistettä, 45 pisteeseen. Samaan aikaan pääministeri Viktor Orbán on tiukentanut otettaan valtiollisista instituutioista sekä kansalaisyhteiskunnasta. Hallitsevan Fidesz-puolueen jäseniä vastaan on esitetty lukuisia syytöksiä julkisten varojen väärinkäytöstä.

Vastaavaa on järjestön mukaan tapahtumassa Puolassa. Järjestö kehottaa EU:n ottamaan tämän varoituksena.

Viime vuonna Unkari putosi sijalta 57 sijalle 66. Maan sijoitus romahti heikommaksi kuin esimerkiksi EU:hun pyrkivän Montenegron, jonka korruptoituneisuutta EU on arvostellut (siirryt toiseen palveluun).

EU-maista ja sen ulkopuolisista Länsi-Euroopan maista Unkariakin huonommin Transparencyn korruptioindeksissä sijoittuu Bulgaria, sijalle 71.

Muuallakaan Euroopassa korruption vastainen taistelu ei ole juuri edennyt ja heikennystä on tapahtunut aiemmissa huippumaissa, kuten Suomessa ja Ruotsissa, järjestö toteaa.

EU- ja Länsi-Euroopan maat saavat indeksissä keskimäärin 66 pistettä. Pohjoismaista heikoin on Islanti sijalla 13. Viron sijoitus on 21.

Muualla vielä kurjemmin

Maailman mittakaavassa läntinen Eurooppa kuitenkin loistaa korruptioindeksissä.

Sen keskimääräinen pistemäärä on alueista korkein. Keskimäärin maailman maat saivat 43 pistettä. Yli kaksi kolmasosaa maista jäi alle 50 pisteen..

Maanosista huonoiten pärjäsi Afrikka, jossa keskimääräinen pistemäärä oli 32. Maanosan vähiten korruptoitunut maa oli Botswana sijalla 34.

Venäjä on sijalla 135, Kiina 77. ja Yhdysvallat 16.

Sananvapaus kytköksissä korruptioasteeseen

Transparencyn mukaan näyttää siltä, että maan korruptoituneisuuden asteella on yhteyttä tiedotusvälineiden ja järjestöjen toimintavapauteen.

Esimerkiksi kuuden viime vuoden aikana lähes kaikki työssään tapetut toimittajat tapettiin korruptoituneissa maissa. Lisäksi joka viides heistä oli tekemässä juttua korruptiosta.

World Judstice Project (siirryt toiseen palveluun)in tutkimus osoittaa myös, että korruptoituneissa maissa on usein myös huonot kansalaisvapaudet, kuten kansalaisjärjestöjen vapaus toimia ja vaikuttaa.