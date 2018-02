Pienten lasten äidit hakevat työuralleen potkua röyhkeyskoulusta – "Eivät kaikki halua jäädä maitoaivoiksi"

Yrittäjiksi ryhtyvät äidit tarvitsevat asennetta ja jopa röyhkeyttä, korostaa nuoria äitejä edustava Mothers in Business MiB -yhdistys. Se on paikka äidille, joka haluaa käyttää vanhempainvapaataan myös työuransa suunnitteluun.

Yhdistys on perustettu vuonna 2015. Toiminta on laajentunut pääkaupunkiseudulta muun muassa Tampereelle, Turkuun ja Vaasaan. Jäsenmäärä on kolmessa vuodessa noussut yli 3 000:een. Tampereella jäseniä on noin 600.

Yksi eniten kiinnostusta herättänyt palvelu on ollut yhdistyksen luentomuotoinen röyhkeyskoulu. Salit ovat täyttyneet niin nopeasti, että suosio on yllättänyt yhdistyksen. Tampereella tällä viikolla järjestetty maksuton tilaisuus varattiin loppuun jo ennakkoon.

Eivät kaikki halua jäädä maitoaivoiksi. Kati Vasell

Viihdealalla toimiva yrittäjä, tamperelainen Kati Vasell on mukana yhdistyksessä koulutustapahtumien järjestäjänä. Hän löysi tiensä toimintaan ollessaan kotona ensimmäisen lapsensa kanssa.

– Kyllähän yrittäjäjärjestöillä on seminaareja, mutta ei niihin kehdannut mennä vauvan kanssa. Mutta sitten kun on Mothers in Business, niin on luvallista osallistua lapsen kanssa. Kukaan ei hätkähdä, jos kuuluu itkua tai joku imettää.

Tampereen tilaisuudessa oli mukana kymmenkunta lasta, joista osa konttasi tai juoksi pitkin luentosalia. Itkuakin kuultiin.

Räikeä sana markkinoi

Sana röyhkeys onkin enemmän markkinointikikka kuin koulutuksen kuvaus. Vasellin mukaan röyhkeyskoulu ei tarkoita sitä, että naiset hyppisivät nenille tai käyttäisivät huonoa kieltä.

– Kukaan ei oikein tiedä mitä odottaa kurssilta. Se kiinnostaa. Eivät kaikki halua jäädä maitoaivoiksi, Vasell sanoo.

Nyt halutaan keskittyä oman tahdon ja osaamisen terästämiseen.

– Ei röyhkeyttä varsinaisesti vaan napakkuutta, jämptiyttä ja uskallusta oman sanoman eteenpäin viemiseksi, hän kiteyttää.

– Sellaista oman itsetunnon rakentamista, se on varmaan se pääasia.

Joillekin naisille äitiyden tuoma pitkä poissaolo töistä tuo pelon, että oma osaaminen latistuu. Röyhkeyskoulussa keskitytään tunnistamaan, miten naisissa asuva kiltti tyttö rajoittaa mahdollisuuksia.

Kukaan ei hätkähdä, jos kuuluu itkua tai joku imettää. Kati Vasell

Oma liikeideakin saattaa kypsyä, kun päivittäinen tekeminen on muuttunut äitiyden perustehtävissä.

Järjestön jäsenet ovat pääasiassa korkeasti koulutettuja, mutta se ei ole mikään sääntö. Muitakin uraansa pohtivia on. MiB:n aatteellista paloa kuvaa se, että mukana on myös vapaaehtoistyöntekijöitä. Yksi heistä on tamperelainen äitiyslomalla oleva Johanna Lahtinen.

– Tosi monet ovat sanoneet, että ihanaa löytää tämä yhdistys varsinkin vanhempainvapaalla – että pystyy kehittämään omaa osaamista myös äitiyslomalla, Lahtinen sanoo.

