Vuosittain yhä kymmeniä luvattomia asbestipurkutöitä – työsuojeluviranomainen: "En usko, että niistä päästään koskaan eroon"

Asbestipurkutöitä tehdään yhä ilman lupaa, vaikka laki on jo muutaman vuoden ajan edellyttänyt asbestipurkutyövaltuutusta kohteissa, joissa voi olla asbestia. Purkutyötä edeltävä asbestikartoitus on käytännössä tehtävä kaikissa rakennuksissa, jotka on rakennettu ennen vuotta 1994.

Yksistään Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun tietoon tulee vuosittain muutamia ilman lupaa tehtyjä asbestipurkutöitä.

– Taustalla on usein kiire, tietämättömyys tai halu säästää rahaa, sanoo ylitarkastaja Sampo Pelkonen.

Pelkonen arvioi, että koko maassa paljastuu vuosittain useita kymmeniä tapauksia.

Vähintään 700 euron menettämisseuraamus

Oli syy mikä tahansa, luvattomasta asbestipurkutyöstä sakotetaan ja rikoksella saavutettu hyöty otetaan valtiolle.

Pelkosen mukaan konfiskaation eli rikoksella saatavan hyödyn menettämisseuraamuksen määrä on nykyisin vähintään 700 euroa. Kyseessä on summa, jonka viranomaisten myöntämä asbestipurkutyölupa olisi maksanut.

Valtiolle tuomittava summa on suurempi, jos rikoksesta saaduksi hyödyksi katsotaan se hinta, jonka luvallinen asbestipurkutyö olisi maksanut.

– Konfiskaatiolla pyritään siihen, että tekijä ei pääse hyötymään rikoksesta. Silloin ollaan tavallaan vasta nollatilanteessa, Pelkonen selittää.

Luvattomasta asbestipurkutyöstä seuraa sen vuoksi aina myös sakko.

– Sakko voidaan tuomita sekä tekijälle että hänen edustamalleen yhtiölle.

Samalla isännöitsijätoimistolla jo toinen luvaton asbestityö

Tuorein ilman asbestikartoitusta ja tarvittavaa lupaa tehty remontointityö on viime viikolta. Silloin kerrostalon remontissa levinnyt asbestipöly pakotti evakuoimaan yhden porraskäytävän kaikki 21 asuntoa Kuopion Saarijärvellä.

Isännöitsijän mukaan kyseessä oli inhimillinen virhe, kun asbestivaaraa ei huomattu etukäteen.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt joulukuussa rikosilmoituksen toisesta Kuopiossa tehdystä luvattomasta asbestipurkutyöstä. Kyseisen taloyhtiön isännöintiä hoitaa sattumalta sama isännöitsijätoimisto, joka teetti remonttia Kuopion Saarijärvellä.

Yksityisten luvattomia asbestitöitä ei tilastoida

Työsuojeluviranomaisten valvonnan ulkopuolella ovat kokonaan yksityiset ihmiset, jotka tekevät remonttia omissa asunnoissaan. Kiinteistöliiton mukaan suurin osa taloyhtiöistä ei edes tiedä tällaisista korjaustöistä.

– Jopa tapetointityö voi vaatia asbestikartoituksen. Osakkeenomistaja ei yleensä edes ilmoita asiasta taloyhtiölle, toteaa Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Pynnösen mukaan yksityisten tekemien luvattomien asbestipurkutöiden määrää ei tiedetä, sillä niitä ei tilastoida.

Ylitarkastaja Jarmo Pelkosen mukaan viranomaiset tekevät parhaansa ja valistavat asiasta ihmisiä. Hän suhtautuu silti pessimistisesti siihen, että luvattomat asbestikorjaustyöt loppuisivat.

– En valitettavasti usko, että niistä päästään koskaan kokonaan eroon.