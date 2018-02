Oletko lapsesi Instagram-seuraaja? Seuraat todennäköisesti "edustustiliä" – nuoret jakavat nolot kuvat salaisella kakkostilillä

Instagramin privatileillä julkaistaan kuvia, jotka on tarkoitettu vain pienen piirin nähtäväksi.

Ismo Vepsäläinen selailee kännykästään somea kotonaan Kuopion Syvänniemellä. Yleensä hän käyttää Facebookia, mutta nyt hän päättää kurkistaa Instagramin puolelle nähdäkseen, mitä hänen tyttärensä ovat julkaisseet. Ismo on tehnyt tilin Instagramiin muutamaa vuotta aikaisemmin, samalla kun lapsista kaksi vanhinta otti sovelluksen käyttöön.

Selailun katkaisee outo kuva Tiia-tyttärestä. Sen on julkaissut joku Ismolle täysin tuntematon tili.

– Oletko tässä kuvassa sinä? Ismo huikkaa 15-vuotiaalle Tiialle.

Ismo on juuri löytänyt Tiian salaisen Instagram-tilin, "privan".

Privatili antaa lisää yksityisyyttä

Etenkin nuorilla, esimerkiksi yläasteikäisillä Instagram-käyttäjillä on usein käytössään enemmän kuin yksi tili. Suomessa ilmiö tunnetaan yleisesti nuorten parissa termeillä "yleinen tili" ja "privatili". Yleistä tiliä kutsutaan Instagramissa myös "oikeaksi" tiliksi. Oikealle tilille laitetaan ne edustavammat kuvat, ne jotka kehtaa näyttää myös vanhemmille ja sukulaisille.

– Olen huomannut, että moni tekee semmoisen Instagram-tilin, mikä on vielä yleistä tiliä yksityisempi. Sinne päästetään seuraamaan vain parhaat kaverit, Ismon tytär Tiia Vepsäläinen kertoo.

Mediassa privaattitileistä on käytetty myös termiä "finstatili", joka tulee sanoista "fake Instagram account" (siirryt toiseen palveluun) eli "vale-Instagram-tili". Oikeastaan privatilin kuvat ovatkin ehkä lähempänä todellisuutta kuin edustustilin silotellut selfiet.

Usein privaattitilit ovat myös yksityisiä, eli tilin kuvat nähdäkseen täytyy pyytää katseluoikeutta tilin ylläpitäjältä erikseen. Siitä huolimatta privaattitilejä löytää yleensä helposti. Yleisen tilin käyttäjätietoihin nimi- tai kuvauskenttään kirjoitetaan suoraan, millä nimellä privatili löytyy.

Tiia Vepsäläisen somekuva. Tiia Vepsäläinen

Tiia Vepsäläisen mukaan privatileille julkaistaan nolojakin kuvia, sisäpiirin vitsejä ja kavereiden ottamia kuvia. Itse otetut selfiet päätyvät yleiselle tilille.

– Privatilille menee aika paljon kavereiden kanssa otettuja kuvia ja videoita, joissa ei ole järkeä. Ne on vaan hauskoja tai inside-juttuja.

Uusi tili silloinkin, kun salasana unohtuu

Sisältömarkkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyneen Somecon johtavalle konsultille Jani Liljalle ilmiö on myös tuttu. Aikuisten parissa voi kyse olla siitä, että on työtili ja henkilökohtainen tili erikseen.

– Käsittääkseni se on hyvin yleinen malli, että on julkinen tili ja privatili. Sillä kontrolloidaan sitä, mitä näytetään siitä, että minkälaista elämää elää. Julkinen tili on hyvin siloteltu tili, joka näyttää kivalta.

Kuvakaappaus Instagramista

Useita tilejä luodaan myös siitä yksinkertaisesta syystä, että oman Instagramin salasana on unohtunut. Eikö siinä tapauksessa olisi helpompaa vain pyytää Instagramilta uutta salasanaa unohtuneen tilalle?

– Jotkut sovellukset suosittelee uuden tilin luomista. Jollain voi olla myös, että tili on tehty niin kauan aikaa sitten, ettei enää muisteta sen olemassaoloa. Joskus tiliä ei voi nollata, jos sen on luonut entisen työpaikan sähköpostiosoitteella, johon ei ole enää pääsyä, Lilja selvittää syitä uusien tilien perustamiseen.

Tilin pitämisessä yksityisenä tai hankalasti löydettävänä on muitakin hyviä puolia, kuin yleisön valitseminen.

– Kouluttajana itse suosittelen, että kannattaa pitää tili yksityisenä tai privana. Nykyisin on helppo tehdä identiteettivarkauksia, joissa voi käyttää toisten kuvia, Lilja opastaa.

Instagramissa on suosittua näyttää ulospäin iloisia, jopa täydelliseltä tuntuvia kuvia. Kimimasa Mayama / EPA

Nuoret haluavat omia salaisuuksia

Kun Tiian isä Ismo löysi tyttärensä salaisen tilin, hän jutteli asiasta Tiian kanssa, mutta päätti ettei rupea seuraamaan Tiian privatiliä. Julkinen tili on kuitenkin yhä seurannassa. Ismo Vepsäläinen on sitä mieltä, että vanhemman ei tarvitse olla valvomassa ihan joka paikassa. Hänestä privatilit ovat nuorten maailmaa.

– Kun aikoinaan Tiia oli nuorempi, niin silloin oli tarkempaa. Nyt, kun Tiialle on ikää tullut lisää, niin samalla on tullut vastuutakin. Siksi en ole puuttunut privatilin käyttöön.

Somecon johtava konsultti Jani Lilja on samoilla linjoilla. Hänestä "nuoremmalla kaartilla" elämä kavereiden kanssa on erilaista kuin vanhempien kanssa. Nuoretkin kaipaavat yksityisyyttä.

– Ei kaikkea vanhemmille tarvitse paljastaa. Esimerkiksi osa nuorista käyttää Snapchatia juuri siitä syystä, että siinä on helpompi pysyä täysin omissa oloissaan.

Kuvakaappaus Instagramista

Vanhempien mielessä huolta voi kuitenkin aiheuttaa se, tapahtuuko privatilien sisällä jotakin, mistä pitäisikin olla huolissaan.

– Olen kuullut, että voi minunkin ikäisilläkin olla kuvia, joissa poltetaan tai juodaan. Jos semmoisia kuvia halutaan laittaa, niin niitä ei laiteta yleiselle tilille, jotka vanhemmat voi nähdä, Tiia Vepsäläinen sanoo.

Toisaalta ennen nuoruuden kokeilut jäivät vain silminnäkijähavaintojen varaan, mutta nettiaikana kaikki on helpommin nähtävillä.

Pelisäännöt selviksi kavereiden kesken

Tiia Vepsäläinen painottaa, että kavereiden kanssa täytyy olla selvät pelisäännöt myös Instagramin privatilien kuvien suhteen. Joskus privatilille voidaan nimittäin jakaa myös kuva, joka on otettu salaa.

– Ainakin minun kaveriporukassa on niin, että jos ei oikeasti halua, että joku kaverin ottama kuva on Instassa tai muualla somessa, niin aina voi pyytää poistamaan kuvan. Meillä se kyllä toimii, hän toteaa.

Tiia Vepsäläinen kertoo miettivänsä aina kuvaa ladatessaan, voiko kuvan todella julkaista ja minkälaiselle yleisölle. Tähän hänellä on hyvä nyrkkisääntö.

– Mietin, että pystynkö näyttämään tätä kuvaa mummolle tai siskolle. Jos pystyy, niin kuvan voi postata.