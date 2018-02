Klaus Mäkelä, 22, on Turun musiikkijuhlien uusi taiteellinen johtaja – seuraava sukupolvi jatkaa taidemusiikkikentän valloitusta

Turun musiikkijuhlilla on syytä juhlaan. Festivaalin uusi taiteellinen johtaja, vasta 22-vuotias Klaus Mäkelä, on yksi Suomen lahjakkaimmista kapellimestareista – unohtamatta nuoren taiteilijan menestystä sellistinä. Mäkelä voitti toisen palkinnon ja valittiin yleisön suosikiksi Turun sellokilpailussa 2014, kun parhaillaan käytävän Turun XIII sellokilpailun finaalissa hän työskentelee kapellimestarina.

Musiikkijuhlien hallitus valitsi Mäkelän uuteen tehtävään yksimielisesti. Uusi taiteellinen johtaja suunnittelee jo vuoden 2019 ohjelman eli festivaalin 60-vuotisjuhlavuoden kokonaisuuden.

– Kysyttäessä tämä tehtävä tuntui heti luonnolliselta tässä kohtaa uraani. Kyseessä on ensimmäinen taiteellisen johtajan positioni ja minulla on vahva suhde Turkuun. Turun musiikkijuhlilla on hienot perinteet ja ensi vuoden 60-vuotisjuhla on aivan erityinen, Mäkelä toteaa.

Uusi sukupolvi tekee töitä uudella tavalla

Kaikkia Suomen merkittävimpiä orkestereita johtanut Mäkelä nimitettiin joulukuussa 2017 Ruotsin radion sinfoniaorkesterin päävierailijakapellimestariksi. Lisäksi hän työskentelee Tapiola Sinfoniettan taiteellisena partnerina. Kapellimestari Esa-Pekka Salonen valitsi Mäkelän assistentikseen Kansallisoopperan tulevassa Ring-suurproduktiossa.

Mäkelän maailmanvalloitus on parhaillaan käynnissä. Tämän vuoden aikana hän vierailee useiden huippuorkestereiden edessä Euroopassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Japanissa.

Miten hänellä riittää aikaa Turun musiikkijuhlien ohjelmiston suunnitteluun?

– Työni kapellimestarina koostuu lukuisista eri kiinnityksistä Suomessa ja ulkomailla. Taiteellisen suunnittelun ytimessä ovat ajattelu, ideoiden kehittäminen sekä taiteilijoiden tapaaminen. Sitä voin tehdä missä vain. Työn tekemisen tavat muuttuvat joka kentällä.

Mäkelä lupaa poiketa käymään Turussa säännöllisesti.

– Olen läsnä Turussa elokuun festivaalin aikana ja tarvittaessa käyn Turussa muutaman kerran vuoden aikana, mutta tätä tehdään läheisessä yhteistyössä toimitusjohtajan ja festivaalin toimiston kanssa. Uskon, että yhteistyömme on hedelmällistä.

Klaus Mäkelä Henrietta Hassinen / Yle

Ensimmäinen kerta taiteellisena johtajana

Nimitys on jatkoa uuden sukupolven nousulle suomalaisella taidemusiikkikentällä. Mäkelälle pestin luovuttaa vuonna 1986 syntynyt kapellimestari-pianisti Ville Matvejeff, joka valittiin äskettäin Savonlinnan Oopperajuhlien uudeksi taiteelliseksi johtajaksi.

– Klaus Mäkelä on tämän hetken kiinnostavimpia suomalaisia kapellimestarikykyjä. Nyt hän pääsee ensimmäistä kertaa näyttämään kyntensä taiteellisena johtajana kansainvälisellä festivaalilla, sanoo Turun musiikkijuhlasäätiön hallituksen puheenjohtaja Maija Palonheimo.

Lue lisää:

Kansainvälistä läpimurtoa tekevä kapellimestari Klaus Mäkelä: "Maailma on niin pieni, ettei ole varaa mokata"

Kulttuurivieras, kapellimestari Klaus Mäkelä puskee menestymään: "Innostus ja keskittymiskyky ratkaisevat"

Katso kartasta – Näin suomalaiset kapellimestarit ovat valloittaneet maailman