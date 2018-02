HKScanin virolaistyöntekijät osoittivat mieltään Turussa – taustalla kiista palkoista

HKScanin virolaisen Rakveren tuotantolaitoksen teurastamon työntekijöistä 21 on ollut lakossa jo yli kaksi viikkoa.

Mistä on kyse? HKScanin virolaisen Rakveren tuotantolaitoksen teurastamon 21 työntekijää on ollut lakossa yli kaksi viikkoa

Nyt työntekijät ovat osoittaneet mieltään Turussa yhtiön pääkonttorilla

Taustalla on muun muassa kiista palkoista

Osa HKScanin Viron Rakveren teurastamon työntekijöistä on osoittanut mieltään Turussa yhtiön pääkonttorilla.

Mielenilmauksessa oli paikalla kaikkiaan 20 henkilöä. Teurastamon työntekijöiden lisäksi mielenilmaukseen osallistui kaksi edustajaa Suomen Elintarviketyöläisten Liitosta SEL:istä. Minttu Sillanpää SEL:stä kertoo, että samaan aikaan HKScanin Suomen tuotantolaitosten luottamusmiehet pohtivat mahdollisia tukitoimia virolaisten hyväksi.

Ylen tavoittama HKScanin Euran ja Rauman tuotantolaitosten varapääluottamusmies Eemeli Kokki sanoo, että näillä paikkakunnilla tukitoimia ei ole tiedossa. HKScanin Vantaan tehtaan pääluottamusmies Ville Vatka puolestaan toivoo, että työnantaja ryhtyisi ripeästi neuvottelemaan Rakveren ammattiyhdistyksen edustajien kanssa kiistan ratkaisemiseksi.

HKScanin Viron Rakveren tuotantolaitoksen teurastamon työntekijöistä 21 on ollut lakossa jo yli kaksi viikkoa. Lakossa olevat työntekijät työskentelevät teurastamon päälinjalla.

Lakkoilijat vaativat, että HKScanin on tunnustettava ammattiyhdistys neuvotteluosapuoleksi, kunnioitettava työntekijöiden järjestäytymisoikeutta ja maksettava työntekijöilleen elämiseen riittävää palkkaa.

Lakko jatkuu, kunnes asioista saadaan sovittua työnantajan kanssa.

HKScan: Työntekijät saavat jo keskimääräistä korkeampaa palkkaa

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:n tietojen mukaan tilanne Rakveressa on tulehtunut, tukilakkoa harkinneita työntekijöitä on uhkailtu työnantajan edustajien taholta mustalle listalle joutumisella ja potkuilla.

HKScan tiedottaa, että se suhtautuu työkiistaan vakavasti. Ylen maanantaina haastatteleman HKScanin toimitusjohtaja Jari Latvasen mukaan kiista koskee 11 teurastamotyöntekijää. Kaikkiaan HKScanilla on Virossa 1350 työntekijää, ja heistä noin 750 työskentelee Rakveressa.

HKScanin mukaan Rakveren teurastamotyöntekijöiden lakon taustalla on vaatimus palkkojen korottamisesta 32 prosentilla. Yhtiön toimitusjohtaja kertoo, että Rakveren teurastamolinjalla työskentelevän henkilöstön palkkoja on korotettu vuosittain noin kuusi prosenttia. Viimeksi palkkoja on tarkistettu syyskuussa.

Toimitusjohtajan mukaan Rakveren teurastamolinjan työntekijät saavat 19 prosenttia korkeampaa palkkaa kuin alalla keskimäärin Virossa saadaan.

Viron ammattiliittojen keskusjärjestö EAKL:n järjestösihteeri Artjom Arhangelski oli paikalla mielenilmauksessa. Hänen mukaansa Toimitusjohtaja Jari Latvasen kertomat väitteet vuosittaisista palkankorotuksista eivät pidä ainakaan päälinjalla työskentelevien 21 työntekijän osalta paikkaansa.

– He eivät ole saaneet palkankorotusta ainakaan viiteen vuoteen, Arhangelski sanoo.

Arhangelskin mukaan Rakveren teurastamon työntekijöiden bruttopalkka on kuukaudessa noin 1000 euroa.

Neuvottelujen päättymisestä eri tietoja

Rakveren työkiistan neuvottelut katkesivat tuloksettomina viime vuoden puolella. SEL:in mukaan työntekijät olivat valmiita hyväksymään sovittelijan sovintoesityksen, mutta työnantaja hylkäsi sen. HKScan ja Elintarviketeollisuusliitto kuitenkin kertovat, että sovittelut katkesivat ammattiliiton edustajien päätöksestä.

HKScanin mukaan työt tehtaalla ovat jatkuneet normaalisti, eikä parhaillaan meneillään oleva lakko ole vaikuttanut yhtiön kykyyn palvella asiakkaitaan.

HKScanin mukaan Virossa ongelmana on se, että siellä vain hyvin pieni osa ihmisistä kuuluu ammattiliittoon. HKScanin Virossa töitä tekevistä työntekijöistä ammattiliittoon kuuluu vain noin 60 henkilöä.

Viron ammattiliittojen keskusjärjestö EAKL:n järjestösihteeri Artjom Arhangelski toivoo, että HKScanin toimitusjohtaja Jari Latvanen suostuisi tapaamaan mielenilmaukseen osallistujat ja kuuntelemaan heitä.

– Haluamme vain päästä sopimukseen siitä, että ihmiset voivat tehdä työtään, saada elämiseen riittävää palkkaa ja järjestäytyä vapaasti, Arhangelski sanoo.

