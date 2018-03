Louisianan rämeillä elää kolme miljoonaa alligaattoria – Matkailijoille on tarjolla safareita, laukkuja, lääkkeitä ja herkkuja

Alligaattori-Danny Bourgeois on ottanut lemmikkinsä Brucen mukaan rämeajelulle.

FRENIER Kapea kanava halkaisee Louisianan rämettä. Suopajujen latvat kaartuvat vesiväylän ylle ja niistä roikkuu valkoista espanjansammalta.

Se voi punoutua tuuheiksi, yli metrin pituisiksi ja paksuisiksi kimpuiksi. Espanjansammal luo rämeen lehtimetsään aavemaisen tunnelman.

Täydellisen hiljaisuuden rikkoo vain etäämpänä visertävä lintu, kunnes Danny Bourgeois käynnistää ponttooniveneensä moottorin. Alligaattori-Dannyn veneessä on suojakatto sateen varalta, muttei seiniä, jotta näkymä on esteetön.

Danny ryhtyi oppaaksi jäätyään eläkkeelle alligaattoreiden kollageenia hyödyntävän lääketeollisuuden palveluksesta. Hän tuntee Frenierin rämeen kuin omat taskunsa.

– Vietin lapsuuteni täällä. Leikin uimalla alligaattoreiden kanssa. Vähän isompana paininkin niiden kanssa, hän väittää.

Kysymykseen kumpi voitti hän vastaa, että yleensä alligaattori.

Pajuista roikkuva espanjansammal luo Louisianan rämealueille aavemaisen tunnelman. Nina Svahn / Yle

Horrosta 25 asteeseen saakka

Jatkamme matkaa syvemmälle suoalueelle, missä alligaattorit tähän vuodenaikaan oleskelevat.

Ne ovat horrostilassa huhti-toukokuuhun saakka, jolloin tummanruskean suoveden lämpötila on noussut 25 celsiusasteeseen. Sen jälkeen niistä tulee aktiivisia metsästäjiä.

Ihminen puolestaan metsästää alligaattoreita syyskuussa, kun veden lämpötila on jo 30 asteen tietämillä ja nälkäiset pedot liikkuvat paljon.

Danny Bourgeois on asunut koko elämänsä Louisianan rämealueella. Nina Svahn / Yle

Syötti korkealla vedenpinnan yläpuolella

Danny näyttää leveine harteineen ja rintakehineen karhunkaatajalta, mutta hän ei itse metsästä mitään eläimiä. Hänellä on kuitenkin veneessä mukanaan jämäkkä, alligaattorijahdissa käytettävä koukku. Metsästäjät kiinnittävät koukun vaijeriin ja vaijerin rantatöyrään puuhun kiinni. Koukkuun tulee syötti.

Syöttinä he käyttävät kanaa, jonka he ripustavat sitä korkeammalle mitä suurempaa alligaattoria metsästävät. Nelimetrisen pedon syötin on oltava metrin ja kahdenkymmenen sentin korkeudella.

Alligaattorit nielaisevat koukun ja jäävät kiinni. Rämeellä partioivat metsästäjät lopettavat eläimen ampumalla sitä silmien väliin.

– Se on raju, mutta paras tapa metsästää niitä, Danny sanoo.

Suojelu nosti alligaattoreiden määrä

Louisianassa myönnettiin viime vuonna 30 000 alligaattorin metsästyslupaa. Kanta on kasvanut kohisten, sillä 1980-luvun lopulla alligaattori oli uhanalainen. Nyt alligaattoreita arvioidaan olevan noin kolme miljoonaa.

Nelikuukautinen alligaattorinpoikanen ei selviäisi yksin villissä luonnossa. Se päästetään takaisin luontoon 7–8-vuotiaana, kun se on noin nelimetrinen ja 400-kiloinen. Nina Svahn / Yle

Alligaattoreita suojellaan esimerkiksi osavaltion rahoittamassa koulutus- ja matkailuyritys Gator Chateaussa. Yrityksen tiloissa kasvatetaan emostaan eroon joutuneita poikasia.

Poikaset pidetään siellä 7–8-vuotiaiksi, jolloin ne ovat vähintään neljämetrisiä ja 400-kiloisia. Silloin ne ovat valmiita palaamaan rämeelle.

– Emme merkitse ja seuraa niitä, vaan luonto saa määrätä, mitä niille sen jälkeen tapahtuu, Gator Chateaun markkinointijohtaja Dione Sabelhaus sanoo.

Poikasena pehmeä pallero

Ensimmäisen vuoden ajan alligaattorinpoikaset tarvitsevat vain pienen kaukalon pulikoimiseen. Ne näyttävät niin avuttomilta, että on vaikea kuvitella niitä suurina petoina.

Luonnossa vain kymmenesosa pienistä alligaattorinpoikasista selviää aikuisiksi. Nina Svahn / Yle

Sabelhaus antaa kokeilla, miltä tuntuu pidellä 30-senttistä, alle kilon painavaa nelikuukautista alligaattoria. Se tuntuu kädessä pehmeältä. Sen iho on paksu, mutta kuiva. Haarniska alkaa kovettua vasta myöhemmin.

– Nämä poikaset ovat ravintoketjun alapäässä. Villissä luonnossa vain kymmenesosa niistä selviää aikuiseksi. Munia ja poikasia syövät Lousianan metsissä pesukarhut ja monet muutkin eläimet, Sabelhaus kertoo.

Lääkkeitä, laukkuja, lihaa

Alligaattoreista on kannan kasvaessa tullut taloudellisesti tärkeitä Louisianalle, joka on yksi Yhdysvaltain köyhimmistä osavaltioista. Kukaan ei halua esittää euromääräisiä arvioita, mutta summat ovat merkittäviä, sillä matkailu on yksi Louisianan tärkeimmistä elinkeinoista.

Alligaattorituotteet ovat tärkeitä Louisianan taloudelle. Nina Svahn / Yle

New Orleansissa kävi viime vuonna yli kymmenen miljoonaa turistia. Heille tarjottiin kiertoajeluja ja alligaattorisafareja rämeellä.

Alligaattoreista valmistetaan laukkuja ja saappaita ja niistä saadaan raaka-aineita lääketeollisuuteen. Niiden liha on paikallista herkkuruokaa.

– Suurin osa alligaattoripyöryköitä tilaavista asiakkaistamme on turisteja, kertoo Mike Walker, joka pitää perheravintolaa valtatie 10:n läheisyydessä Jenningsissä.

On ilta ja ravintolan keittiössä on kiire. Walker pyörittää lihanpaloja jauhossa ja heittää ne paistinpannulle.

Uppopaistetut, leivitetyt alligaattorinpalaset ovat mureita.

– Liha on pehmeää ja hyvää, koska saamme sen paikallisista kasvattamoista, Walker sanoo.

Mike Walker valmistaa ravintolansa keittiössä alligaattoripyöryköitä. Nina Svahn / Yle

Sihinä tarkoittaa vaaraa

Alligaattori-Dannyn harjaantunut katse osuu jo kaukaa villipetoon, joka paistattelee päivää rantakaislikossa pajun paksun juuren päällä. Maallikko olisi ajanut ohi, sillä alligaattori sulautuu väritykseltään täydellisesti maastoon.

Gator Chateaussa lapsia koulutetaan toimimaan oikein rämeellä. Jos alligaattori on ihmisen lähestyessä jähmettyneenä ja sihisee, se voi suojella poikasiaan ja olla silloin vaarallinen.

– Lähtökohta on, että alligaattorit ovat ihmiselle vaarattomia, elleivät ne koe poikasiaan uhatuiksi, Sabelhaus sanoo.

Samaa sanoo Danny. Hän muistuttaa, että alligaattorit ovat kuuluneet täkäläiseen luontoon paljon ihmistä kauemmin, ja siksi alligaattori yleensä pelkää ihmistä.

Alligaattoreita suojelevan Gator Chateun markkinointijohtaja Dione Sabelhaus. Nina Svahn / Yle

Alligaattori aistii myrskynkin

Luonnonvoimien osalta tilanne on päinvastainen. Danny osoittaa rantametsikössä sojottavia valkoisia ristejä. Ne ovat Frenierissä vuonna 1950 riehuneen hirmumyrskyn uhrien hautoja.

Myrskyt ovat jokasyksyinen riesa. Frenierissä on koettu myös Yhdysvaltain tähän asti pahin luonnonkatastrofi, syksyllä 2005 riehunut hirmumyrsky Katrina. Silloin useita metrejä noussut rämeen vesi hautasi alleen lähiseudun asuintaloja.

Rämeen alkuperäiset asukkaat eivät hirmumyrskyä kokeneet, sillä ne olivat jo hyvissä ajoin uineet turvaan Mississippijoen yläjuoksulle.

– Alligaattoreilla on pienet aivot, mutta ne ovat älykkäitä eläimiä, Danny sanoo.