Kymmenien alaikäisten poikien epäillään joutuneen seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi Helsingissä – vangittu mies välitti lapsille nuuskaa

Poliisi on ottanut kiinni noin 50-vuotiaan miehen, jonka epäillään syyllistyneen usean kymmenen lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Mies vangittiin saman viikon aikana.

Vuonna 1968 syntynyt mies otettiin kiinni helmikuun 5. päivänä.

Miehen epäillään välittäneen lapsille pääasiassa nuuskaa, mutta myös alkoholia. Maksuksi mies on pyytänyt rahaa tai seksuaalissävytteisiä tekoja kuten keskusteluja, kuvia tai koskettelua.

– Hän on ollut tunnettu nuuskan myyjä nuorten keskuudessa, tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomisario Teija Koskenmäki-Karaharju kertoo poliisin tiedotteessa.

Helsingin poliisi kertoo, että epäilty lähestyi lapsia pääasiassa Helsingin keskustassa, muun muassa Kampissa ja päärautatieasemalla. Mies oli lapsiin yhteydessä myös puhelimitse.

Ainakin kymmeniä uhreja

Asian esitutkinta on vasta alkuvaiheessa, mutta poliisin tiedossa on jo nyt kymmeniä uhreja, joiden epäillään joutuneen seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. He ovat kaikki alle 16-vuotiaita poikia.

– Epäillyllä on kyky kommunikoida samalla tasolla, mitä pojat itse ovat. Hänellä on kyky saada keskustelua aikaan poikien kanssa niin netissä kuin kasvokkain, rikoskomisario Koskenmäki-Karaharju kertoo.

Miehellä oli tuhansia nuuskan välittämiseen liittyviä kontakteja eri puolilta Suomea, mutta kaikki heistä eivät ole joutuneet seksuaalirikoksen kohteeksi.

Poliisi pyrkii selvittämään esitutkinnan aikana sekä rikosten törkeysasteen että laajuuden.

Epäilty tuomittu aiemmin kahdesti

Rikoksista epäilty on tuomittu aiemmin kahdesti vastaavista teoista. Tällä kertaa rikollisen toiminnan epäillään tämänhetkisen tiedon mukaan alkaneen vuoden 2016 alussa ja jatkuneen miehen kiinniottoon saakka eli noin kaksi vuotta.

Epäily rikoksista heräsi toisen rikostapauksen tutkinnan yhteydessä.

Poliisi pyytää uhreja ottamaan yhteyttä.

– On äärimmäisen tärkeää, että poliisi saisi mahdollisimman paljon tietoa esitutkintaa varten, Koskenmäki-Karaharju sanoo. Tutkinnanjohtaja arvioi, että epäillyllä voi hyvin todennäköisesti olla muitakin uhreja.

Asian esitutkinta jatkuu kevään ajan.

Poliisi tiedottaa tutkinnasta seuraavan kerran siinä vaiheessa, kun esitutkinta on päättynyt ja asia on siirtymässä syyttäjälle syyteharkintaan.

Poliisiin voi olla yhteydessä soittamalla numeroon 0295 471 612 (arkisin kello 8–15) tai sähköpostitse osoitteeseen: seksuaalirikokset.helsinki(at)poliisi.fi.