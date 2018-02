Kuopiossa nuoria houkutellaan teatteriin Pamela Andersonilla, mutta kohdeyleisö ei tunne tähteä: Uimapukuihin hän jotenkin liittyy

Teatterit ympäri Suomea miettivät keinoja, joilla voisi houkutella nuoria katsomoihin. Tyypillinen teatterin asiakas on edelleen keski-ikäinen nainen.

Nuorille myös kirjoitetaan vähän näytelmiä. Kuopiossa ensi-iltansa saavaa Jäähyväiset Pamela Andersonille -näytelmää ei ole käsikirjoittajan mukaan tarkoitettu puhtaasti nuorisonäytelmäksi, mutta koeyleisönä olleiden nuorten reaktioiden perusteella se toimii sellaisena hyvin.

"Etsin näytelmää, joka puhuttelisi nuorta yleisöä, luultavasti löysin sellaisen"

Jäähyväiset Pamela Andersonille on Pilvi Hämäläisen käsikirjoittama näytelmä, joka sai ensi-iltansa Kokkolan kaupunginteatterissa kaksi vuotta sitten.

Kuopiossa näytelmän ohjaa Olli-Matti Oinonen, joka on tyytyväinen löytöönsä.

– Etsin näytelmää, joka puhuttelisi nuorta yleisöä, luultavasti löysin sellaisen, Oinonen toteaa.

Ohjaaja on tyytyväinen on myös siksi, että nyt Kuopion kaupunginteatterilla on hyvä tilaisuus kasvattaa uutta yleisöä, Oinosen sanoin, tulevaisuudelle.

– Nuorille on tarjolla vähän näytelmiä. Niitä on aikuisille ja lapsille, mutta tämä on heille.

Jäähyväiset Pamela Andersonille -näytelmän ensimmäistä pääharjoitusta oli seuraamassa koeyleisö, joka koostui alle 20-vuotiaista nuorista ympäri Kuopiota. Mukana olivat myös lukiolaiset Kaapo Kurki ja Santeri Kirjavainen.

Kaapo Kurki ja Santeri Kirjavainen Matti Myller / Yle

Molemmat olivat näytelmän jälkeen sitä mieltä, että se oli todella onnistunut.

– Tämä on älyttömän hyvä näytelmä ja luovasti tehty. Tällaista käsikirjoitusta ei ole omasta mielestäni kovin usein tehty. Näkemisen arvoinen, itsekin teatteria harrastava ja lukion ilmaisutaidon linjalla opiskeleva Kaapo Kurki hehkuttaa.

Myös Santeri Kirjavainen piti näkemästään.

– Todella humoristinen näytelmä. Siinä oli nähty vaivaa. Hieno elämys, Kirjavainen kiteyttää.

Näytelmää ei ole kirjoitettu nuorisonäytelmäksi

Hillo ja Ruupanen ovat seikkailleet erilaisissa Pilvi Hämäläisen kirjoittamissa teksteissä jo vuodesta 2009 alkaen. Hämäläinen kertoi veljesten elämästä pääasiassa pienoisnäytelminä.

Käsikirjoittaja Pilvi Hämäläinen Visa Högmander

Jäähyväiset Pamela Andersonille -näytelmä sai alkunsa, kun Hämäläinen työskenteli Kokkolan kaupunginteatterissa. Tuolloin Hämäläisestä tuntui, että hän haluaisi tehdä myös jotain omaa.

– Jotain sellaista mitä itse haluaisin nähdä teatterissa. Sellaista mikä olisi hauskaa ja koskettavaa, hän kuvaa.

Tämän jälkeen Pilvi Hämäläinen mietti ihmisiä joiden tarina pitäisi kertoa teatterissa. Siinä tilanteessa mieleen tulivat vanhat tutut Hillo ja Ruupanen.

– Tajusin, miten paljon olen veljeksistä kirjoittanut ja halusin saattaa tarinan loppuun, kertoo Hämäläinen.

Ruupanen, Hillo ja Tarja-äiti eli Johanna Kuuva, Sari Harju ja Seija Pitkänen. Matti Myller / Yle

Jäähyväiset Pamela Andersonille ei ole kuitenkaan Hämäläisen mukaan nuorisonäytelmä, vaikka sitä sellaisena markkinoidaan.

– Olen kirjoittanut sen ihan vaan näytelmäksi, joka minua kiinnostaa. Toki siinä on nuorten maailmaa ja ongelmia ja aikuiseksi kasvamisen kipuilua, Hämäläinen kertoo.

Ohjaaja Olli-Matti Oinonen Matti Myller / Yle

Ohjaaja Olli-Matti Oinosen mielestä tarina kahden aikuisuuden kynnyksellä kipuilevan nuoren kundin elämästä on hieno, hauska ja yllätyksellinen. Katsoja pääsee seuraamaan Hillon ja Ruupasen varttumista aikuisiksi. Samalla kerrotaan perheen salatuista totuuksista.

– Mitä valitettavasti tapahtuu tänä päivänä paljon ja niistä vaietaan, sanoo Oinonen.

En näe, että jotkut mummot tulisivat katsomaan tällaista huumoria. Kaapo Kurki

Näytelmässä on myös Oinosen mielestä yllätykselliset ja hienot henkilöhahmot.

Kaapo Kurki ja Santeri Kirjavainen ovat sitä mieltä, että näytelmän sanoma koskettaa nimenomaan nuoria. Sen huumori liittyy nuorten elämään ja siihen pystyy samaistumaan.

– En näe, että jotkut mummot tulisivat katsomaan tällaista huumoria. Ehkä tämä huumori ei uppoa heihin, Kaapo Kurki arvelee.

– Ja vitsit ovat sellaisia, jotka saattavat lentää nykypäivänäkin nuorison parissa, Santeri Kirjavainen täydentää.

Nuorina miehinä aikuiset naiset

Näytelmän veljeksiä, Hilloa ja Ruupasta, näyttelevät Sari Harju ja Johanna Kuuva. He kokevat, että noin 18-vuotiaiden nuorten miesten housuissa oleminen on ihanaa ja armahtavaa. Perusteluissaan Harju ja Kuuva tuovat esille nuorten miesten loppumattoman energian ja herkkyyden.

Sari Harju ja Johanna Kuuva Matti Myller / Yle

– Teinipojat kokeilevat rajojaan. Mikä on minun paikkani tässä yhteiskunnassa, perheessä ja kaveripiirissä. Siinä vaiheessa alkaa myös löytää omia vahvuuksiaan, sanoo Johanna Kuuva.

Sari Harju pyrkii tekemään roolin niin, että hänellä itsellään on siinä hyvä olla ja roolia on kiva tehdä.

– Oli sitten tyttö tai poika siinä on herkkä vaihe elämässä. Itsetunto ei ole vielä niin kohdillaan, ja kun pääsee näyttelijänä semmoisen kanssa leikittelemään, niin se tuntuu hienolle, Harju kuvaa työtään.

Miksi juuri Pamela Anderson

Moni varmasti miettii, miksi näytelmässä on mukana nykynuorille tuntemattomampi Pamela Anderson. Kaapo Kurki ja Santeri Kirjavainen tietävät naisen nimeltä, mutta eivät juuri muuta.

– Uimapukuihin hän jotenkin liittyy, muuta en tiedä, Kirjavainen tunnustaa.

Kumpikaan ei ole googlettaneet Pamelaa eivätkä katsoneet Baywatchia.

Näytelmä on jäänyt henkisesti 90-luvulle. Pilvi Hämäläinen

Näyttelijä Johanna Kuuva tietää, että Anderson on nykyään vahva eläinten oikeuksien puolustaja.

– Vetävä lyyli. Muistan kun olin teini niin silloin kaikilla teinipojilla oli Pamelan kuvia huoneissaan. Ikoninen hahmo ja kyllä Baywatchia tuli silloin katsottua, Kuuva muistelee.

Matti Myller / Yle

Pilvi Hämäläisen mielestä teatterissa ei kerrota yleensä sellaisista ihmisistä, joista Jäähyväiset Pamela Andersonille -näytelmä kertoo. Hänen näkemyksensä mukaan tarina kertoo syrjään jääneestä, sydämellisestä ja yritteliäästä perheestä, jonka kaikki jäsenet ovat jääneet kiinni menneisyyteen. Näytelmä on jäänyt henkisesti 90-luvulle. Siksi mukana on Pamela Anderson.

– Tässä on tosi paljon minun omasta nuoruudesta Lieksasta ja silloin Pamela Anderson oli todella kova juttu ja ihailun kohde. Pamelan julisteita oli kaikkien seinillä, Hämäläinen naurahtaa.

Teatterissa käyvät keski-ikäiset naiset

Kuopion kaupunginteatteri ei ole tutkinut katsojien ikärakennetta, mutta teatterin kävijöihin pätee sama sääntö kuin muuallakin Suomessa, uskoo tiedottaja Maija Voutilainen.

– Suurin osa katsojistamme on keski-ikäisiä naisia, Voutilainen kertoo.

Voutilainen kertoo, että miesten osuus on joidenkin valtakunnallisten tutkimuksien mukaan kasvussa, mutta naiset ovat edelleen teatterin selkäranka.

– Nuoret ovat haaste joka paikassa.

Jäähyväiset Pamela Andersonille -näytelmän ikäraja on 12 vuotta.