Nykypomo karsastaa pönöttävää työpöytää – auktoriteettia uhkuvaa tammipöytää viedään enää Venäjälle

Moderni johtaja istuu tai seisoo mieluiten henkilöstön keskellä avotoimistossa, eikä pröystäile työpöydällään. Lahtelaisen mainostoimisto Ilmeen toimitusjohtaja Joona Kallinen on tästä esimerkki: hänen työpisteensä on muiden joukossa, eikä erotu sen kummemmin.

– Muutimme yhteiseen isoon tilaan, koska vuorovaikutus on työmme keskiössä. Voin tarvittaessa tukeutua työkavereihini. Työpisteeseen liittyy sosiaalinen lisäarvo: voin samalla kuulla toisten kuulumiset ja rakentaa sidettä työyhteisöön.

Voit tehdä töitä vaikka päällä seisten ja maailman toiselta puolelta. Joona Kallinen

Tänä päivänä Kallinen on kuitenkin työskennellyt pisteellään vain pari tuntia. Hän toteaa, että missä on mukana oma läppäri, siellä on silloin työpistekin.

– Juna on mielestäni yksi tuottoisimpia työpisteitä. Meillä on toimipiste Tampereella: sinne kulkiessa esimerkiksi Hämeenlinnan Aulangon maisemat ovat upeita siinä lähellä järveä.

– Meillä annetaan vapauksia, emmekä määrää ihmisiä työpisteille. Voit tehdä töitä vaikka päällä seisten ja maailman toiselta puolelta, jos asiakaskokemus ja työpäiväkokemus ovat hyvät.

Emilia Malin / Yle

Kallisella on kokemusta perinteisestä työhuoneesta, kun hän työskenteli uransa alussa markkinointiassistenttina.

– Siinä huoneessa oli liikennevalot ja lukko. Seuraavaksi työskentelin sermeillä jaetussa työtilassa ja sitten tulin tänne, jossa työhuoneita ei ole.

– Joskus kaipaan rauhaa, mutta olisi hirveä ajatus olla yksin omassa työhuoneessa. Se olisi kauhean yksinäistä.

Naisjohtaja poistatti isänsä tammikalustuksen

Keittiövarusteita Lahdessa valmistavan Stalan pomo ei suinkaan istu tiskipöydän takana, vaikka se yrityksen tuoterepertuaariin kuuluukin. Toimitusjohtaja Tuija Rajamäki työskentelee Stalan perustajana tunnetun nyt jo edesmenneen yritysjohtajaisänsä huoneessa.

Huone ei ole samannäköinen kuin hänen aikanaan, vaan huonetta on ajanmukaistettu.

– Pinnat maalattiin, valaistusta parannettiin ja järjestystä muutettiin. Kokouspöydän ympärillä olevat tuolit säilytettiin, mutta ne verhoiltiin uudestaan. Huoneessa oli isän aikana 1970-luvun raskas tammikalustus. Työpöytä teetettiin – se on nykyajan mukaisesti korkeussäädettävä.

Emilia Malin / Yle

Tuija Rajamäki kehuu valoisaa huonettaan, mutta ei pidä vedosta ikkunoiden läheisyydessä. Emilia Malin / Yle

Rajamäki istuisi mieluiten avokonttorissa muun henkilöstön parissa.

– Se on paikka missä tapahtuu. Mutta ehkä avokonttorissa ollaan tyytyväisiä tähän ratkaisuun. Oman huoneen hyvänä puolena on se, että pystyn pitämään kätevästi palavereita.

Jyhkeys viehättää perinteistä venäläistä

Kovin jyhkeä pöytä voi antaa etäännyttävän kuvan johtajasta, sanoo huonekaluvalmistaja Isku Workingin johtaja, sisustusarkkitehti Antti Olin. Pahimmillaan pöytä etulevyineen on kuin muuri keskustelijoiden välillä.

– Eiväthän opettajatkaan enää istu luokassa pöydän takana, vaan kävelevät rennosti oppilaiden joukossa.

Iskun tumma ja jyhkeä tammipöytä ei enää Suomessa myy, mutta niitä on vielä viety Venäjälle – tosin sinnekin yhä harvemmin. Viimeksi pöytää on toimitettu Pietarin yliopiston rehtorin huoneeseen sekä maakaasu- ja öljykonserni Gazpromille.

Auktoriteetin voimaan uskovan pomon huoneen ovenpielessä saattaa olla "liikennevalot", jotka kertovat, suvaitseeko johtaja vastaanottaa vierailijan heti vai myöhemmin.

Senator-mallistoa on viety Venäjälle aivan viime vuosiin asti. Isku

Osataan sitä pönöttää lännessäkin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pöytänsä takana. Ron Sachs / EPA

Suomessakin johtaja saattaa kuitenkin haluta laadukkaita materiaaleja pöytäänsä ja työtuoliinsa, joka voi olla nahkaverhoiltu. Vierastuolit halutaan ehkä kokopuisina.

Isku kalusti vuonna 2015 Postin pääkonttorin Helsingissä. Johtajalla on siellä samanlainen sähköpöytä kuin muillakin.

– Se on pohjoismaista demokratiaa, sanoo Olin.

Postin pääkonttorissa Helsingissä johtaja työskentelee samassa maisemassa kuin muukin henkilöstö. Isku

Arvorakennuksessa haaveillaan säädettävästä sähköpöydästä

Joskus työpisteen ominaisuuksia määrittelee arvokkuutta uhkuva kiinteistö. Lahden kaupungintalo on arkkitehti Eliel Saarisen suunnittelema rakennus, jossa työskentelee konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen.

– Työpisteeni kautta kulkee monenlaisia hallintoon liittyviä asioita. Työpöytäni näkee esimerkiksi talousarvion, joka vaikuttaa konkreettisesti lahtelaisten arkeen.

Mäkisen huoneen kalustus on tummaa petsattua tammea. Kaluste-, väri- ja materiaalivalinnat teki arkkitehtityöryhmä jo vuonna 1912, kun taloa suunniteltiin.

Emilia Malin / Yle

Mika Mäkinen viihtyy rauhallisessa työhuoneessaan, eikä haikaile avokonttoriin. Emilia Malin / Yle

Museovirasto valvoo tarkasti, ettei kaupungintalon huoneisiin tai kalusteisiin tehdä suuria muutoksia. Värimaailman tulee pysyä ja kalusteiden tulee myötäillä alkuperäistä aikakautta.

– Silloin kun työhuonettani suunniteltiin, sanaa ergonomia ei oltu vielä keksitty. Sen vuoksi työpöytäni ei välttämättä ole paras ratkaisu päätteen edessä tapahtuvaan työskentelyyn. Monilla kollegoillani on käytössään säädettävä sähköpöytä, jota välillä kyllä kaipaan.