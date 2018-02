Paleface kirjoitti oopperan, jossa nörtit ja häiriköt kohtaavat muukalaisen – pääosia esittävät koululaiset: "Ihmepoika on tosi ujo ja ehkä myös surullinen"

Kansallisoopperan ja alakoulujen musiikkiluokkalaisten yhteistyössä eri puolilla maata on ollut mukana jo 20 000 lasta.

Mistä on kyse? Suomen Kansallisooppera on tehnyt alakoulujen musiikkiluokkalaisten kanssa yhteistyötä 2000-luvun alusta lähtien

Koululaisten ja oopperan ammattilaisten uusin yhteisteos on nimeltään Ihmepoika A

Keväällä 2017 ensi-iltansa saanut Ihmepoika A kertoo erilaisuuden kohtaamisesta ja ennakkoluuloista

Useille koululaisille projekti Kansallisoopperan kanssa tarkoittaa ensikosketusta oopperaan taidemuotona

Nörttejä, pissiksiä, koviksia ja häiriköitä on lavalla, kun Suomen Kansallisooppera ja musiikkiluokkalaiset hiovat esitystään kuntoon Kotkan Haukkavuoren koulun liikuntasalissa.

Kansallisoopperan uusimmassa koululaisoopperassa nostetaan esiin erilaisuuden kohtaaminen. Teos on nimeltään Ihmepoika A, ja sen kirjoittaja on rap-muusikkona tunnettu Paleface eli Karri Miettinen. Säveltäjä on Timo Hietala.

Kotkan Haukkavuoren koululaisten innostus on kova ensimmäisissä yhteisissä harjoituksissa ammattilaisten kanssa.

Olga Metelgina (keskellä pallon päällä) ja Elina Kamppinen harjoittelevat nimiroolia Kotkan Haukkavuoren koululla esitettävässä Ihmepoika A -oopperassa Tommi Parkkinen / Yle

– Laulut ja musiikki on tosi kivoja tässä esityksessä, sanoo neljännen luokan oppilas Olga Metelgina.

– Tykkään siitä, kun pääsee eläytymään erilaiseen musiikkiin, kertoo kokemuksistaan ensimmäisistä harjoituksista viidesluokkalainen Elina Kamppinen.

Ujo mutta rohkea Ihmepoika esittäytyy kymmenissä kouluissa

Elina löytää harjoituksista myös pari haastavaa asiaa.

– Keskittyminen ja se, että löytää esiintyjänä lavalla yleisön näkökulmasta oikean paikan.

Molemmilla tytöt harjoittelevat oopperan nimiroolia Ihmepoika A:na. Tarinassa lapsi on tullut Suomeen nimeämättömästä paikasta ulkomailta sodan keskeltä ja kohtaa koulumaailmassa lähinnä epäluuloja.

Tämän ajankohtaisempi ei ooppera voi olla. Anna Nora

– Ihmepoika on tosi ujo, aika läheinen vanhempiensa kanssa ja ehkä myös surullinen, Elina Kamppinen kertoo roolistaan.

Tytöt löytävät nimihenkilöstä myös rohkeutta.

– Hän yrittää tutustua muihin, että saisi kavereita, lisää Olga Metelgina.

Haukkavuoren koululaisilla, kuten muillakin musiikkiluokkalaisilla eri puolilla maata, on kaksi Ihmepoika A:n esitystä. Kotkassa esitykset ovat huhtikuussa. Esityksiä on noin kuudessakymmenessä koulussa eri puolilla maata.

Superkeskittyneitä oppilaita

Ihmepoika A on Suomen Kansallisoopperan seitsemäs yhteistyöooppera yhdessä musiikkiluokkalaisten kanssa. Yhtä teosta esitetään kaksi vuotta. Koululaisoopperoiden tekeminen aloitettiin 2000-luvun alussa.

Koulukiertueella yhtenä ohjaana Kansallisoopperasta toimii Anna Nora. Hän huomasi Palefacen tekstin saatuaan, että oopperan teemoja kuten ennakkoluulot tai koulukiusaaminen on sen jälkeen noussut otsikoihin lähes kuukausittain.

– Tämän ajankohtaisempi ei ooppera voi mielestäni olla, sanoo Nora.

Ihmepoika A sai ensi-iltansa vuoden 2017 huhtikuussa.

Keskittymistä vaatinut koululaisten ensimmäinen yhteinen harjoitus Kansallisoopperan väen kanssa vaati keskittymistä Tommi Parkkinen / Yle

Haukkavuoren koulun musiikkiluokkien opettajan Maaria Salmen mukaan parasta yhteistyössä Kansallisoopperan kanssa on se, että oppilaat pääsevät esiintymään ammattilaisten kanssa. Into on hänen mukaansa näkynyt harjoituksissa oppilaiden kasvoilta.

– He ovat olleet ihan superkeskittyneitä, Salmi kuvailee.

Haukkavuoresta musiikkiluokkalaisia on neljänneltä ja viidenneltä luokalta mukana yli neljäkymmentä.

Kokemusta oopperan tekemisestä ammattilaisten kanssa on koko maassa vuosien varrella ehtinyt saada noin 20 000 oppilasta kolmessa sadassa koulussa.