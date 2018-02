Hiihtolomalainen, nyt on kylmä – Rukalla on hoidettu paleltumavammoja tänä vuonna poikkeuksellisen paljon

Mistä on kyse? Rukan lääkäriasemalla on hoidettu tänä talvena keskimääräistä enemmän paleltumia.

Osa paleltumista on ollut niin pahoja, että varpaita on ajautunut kuolioon.

Lisääntynyt ulkomaalaisten matkailijoiden määrä lisää myös hoidettavien paleltumien määrää.

Kun varpaat paleltuvat kunnolla kesken talviloman, loma muuttuu tuskaiseksi. Rukalla tämän ovat saaneet tuntea useat lomalaiset tänä talvena, kertoo Rukan lääkärikeskus Benen ensihoitaja Veikka Ylitalo.

– Pari ikävää tapausta on ollut muun muassa uudenvuoden tienoossa niin, että osa varpaista on ajautunut lomailijalla jopa kuolioon. Varpaiden kunto on edelleen seurannassa ja vaarana on, että niitä joudutaan amputoimaan, Ylitalo kertoo.

Tänä talvena Pohjois-Suomen hiihtokeskuksissa on vieraillut huomattavan paljon ulkomaalaisia matkailijoita. Se näkyy myös Rukan lääkäriasemalla. Paleltumia on hoidettu asemalla alkukevään aikana keskimääräistä enemmän.

– Ulkomaalaiset, jotka tulevat lämpimistä maista tänne, eivät välttämättä edes tiedä miltä kylmä tuntuu, Ylitalo toteaa.

Moottorikelkkailijoilla kasvot, laskettelijoilla sormet ja varpaat

Rukalla eniten paleltumia saavat Ylitalon mukaan kasvoihin moottorikelkkailijat. Laskettelijat ja luonnossa vaeltajat puolestaan palelluttavat sormiaan ja varpaitaan.

Ylitalo hämmästeleekin, etteivät edes suomalaiset osaa välttämättä suojautua kylmältä riittävän hyvin

– Jos iho menee tunnottomaksi ja varsinkin jos iho turpoaa ja alkaa muodostaa rakkuloita, kannattaa kiirehtiä terveysasemalle, Ylitalo muistuttaa.

Hiihtolomat sesonkiaikaa myös lääkäriasemilla

Parhaillaan Rukaa ruuhkauttavat Etelä-Suomen hiihtolomalaiset. Rukan lääkärikeskuksen ensihoitaja Veikka Ylitalo odottaa töiden lisääntyvän lähiviikkoina lääkärikeskuksessa.

– Ei välttämättä kylmettymisten vuoksi, mutta hiihtolomien myötä lisääntyvät myös erilaisten vammojen ja flunssien hoitaminen.

Tammisaarelainen Sami Juola puolustautuu kylmältä pukemalla laskettelurinteeseen pitkällä, polvien alapuolelle ylettyvällä toppatakilla.

– Tämä on hyvin käytännöllinen ja suojaa kylmältä, Juola naurahtaa.

Pakkaselta suojautumisessa ole kyse rakettitieteestä, muistuttaa ensihoitaja Veikka Ylitalo.

– Ihon suojaaminen on yksinkertaista; kuivaa ja lämmintä kangasta iholle.