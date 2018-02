Viron ketterä talous kasvaa kohisten – "Menestys perustuu siihen, että asioita saadaan nopeasti aikaan"

Virossa työttömyys on muuta Suomea ja muuta euroaluetta alhaisempi ja talous on hyvässä vedossa, vaikka työvoimapulasta on tullut ongelma.

Kun Suomessa vielä kärvisteltiin keskellä finanssikriisiä, Virossa talouskasvu oli jo vahvassa vedossa.

Vielä vuonna 2010 Virossa oli korkea työttömyys, mutta sitten alkoi tapahtua ja nyt ollaan enää reilussa kuudessa prosentissa. Mutta mistä Viron talouskasvu johtuu?

Pilvi Hämäläinen, Viron kaupallien edustusto Suomessa.

– Asioita saadaan tosi nopeasti aikaan. Mielestäni juuri se on talouden veturi, että pystytään todella nopeasti tekemään päätöksiä. Se on nopea ja ketterä yhteiskunta, sanoo Viron kaupallisen edustuston maajohtaja Pilvi Hämäläinen puhelinhaastattelussa.

Tekemisen meininki näkyy Hämäläisen mielestä kaikessa, ei pelkästään taloudessa. Asioita saadaan aikaan nopeasti ja ilmapiiri on innostunut maassa, jossa on vain noin 1,3 miljoonaa asukasta. Viron 100-vuotista itsenäisyyttä juhlitaan lauantaina.

Vienti vetää ja kauppakumppanit ovat lähellä

Naapurikansan menestys nojaa maan pieneen kokoon ja tärkeimpien kauppakumppaneiden läheisyyteen.

Erityisesti vienti on ollut kasvussa viime vuonna. Viron tärkeimmät vientimaat ovat Suomi, Ruotsi, Latvia, Venäjä ja Saksa.

– Viro elää todella paljon viennistä, jos Suomella ja Ruotsilla menee hyvin, niin myös Virolla menee hyvin. Viro on pystynyt myös sopeutumaan hyvin maailman muutoksiin. Lisäksi maalla on monipuolien talous, joka ei rakennu yhden sektorin varaan, Hämäläinen kuvailee.

Viron tavaroiden ja palveluiden viennin osuus bruttokansantuotteesta (BKT) on noin 80 prosenttia. Vahvoja aloja ovat perinteikkäät metalli- ja elektroniikkateollisuus sekä it-ala. Hyvän lisän tuovat puuteollisuus, maataloustuotteet ja elintarvikkeet.

Palveluissa päätään on nostamassa myös it-alan palveluiden vienti, koska alan yritykset yritykset ovat kasvaneet kooltaan sellaisiksi että kansainvälistyminen on mahdollista, arvioi Hämäläinen.

Myös suomalaisia it-alan osaajia on muuttanut Viroon, vaikka Suomi ei enää ole Work in Estonia-kampanjan kohdemaa. It-alan osaajista on myös pulaa, kuten Suomessakin.

Viroa pidetään digitalisaation edelläkävijänä ja digitalisaatio eteneekin kiihtyvällä tahdilla. Esimerkiksi kaikki oppimateriaali aiotaan saattaa sähköiseen muotoon vuoteen 2020 mennessä.

Virossa toimii tuhansia suomalaisyrityksiä

Virossa toimii Suomen ulkoministeriön verkkosivujen mukaan noin 6 000 yritystä, joissa on suomalaista pääomaa. Toiminnassa olevia, suomalaisten omistamia yrityksiä on noin 3 000.

Yritysten verotus on Suomea edullisempaa. Kun yritys maksaa osinkoja, vero on 20 prosenttia, mutta laskee ensi vuonna 14 prosenttiin, kirjoittaa neuvonantaja Hannu Arhinmäki Suomen Viron-suurlähetystön verkkosivuilla. Jos yritys ei maksa osinkoja, verojakaan ei makseta.

Suomalaisilla on paljon puuteollisuuden yrityksiä Virossa esimerkiksi UPM ja Stora Enso. Elektroniikkateollisuudessa ja metalliteollisuudessa Virossa ovat mm. Stera, Hyrles ja Dicro.

It-ala on myös vahvassa kasvussa. Samoin palveluissa ja kaupan alalla on suomalaisia yrityksiä. Suurimpia suomalaisia yrityksiä Virossa on esimerkiksi Prisma Peremarket.

Virossa yhteiskuntaa digitalisoidaan kiihtyvällä tahdilla. AOP

Työvoimapula koettelee jo talouskasvua

Virolaiset rakennusmiehet eivät enää hakeudu Suomeen samaa tahtia kuin ennen. Jo toista vuotta peräkkäin Virossa on paluumuutto kääntynyt positiiviseksi. Viron kohonnut palkkataso houkuttelee takaisin.

Työvoimapula pakottaa nostamaan palkkoja, ja tänä vuonna niiden arvioidaan nousevan noin 6 prosenttia. Sama tahti on jatkunut jo muutaman vuoden. Keskimääräinen bruttopalkka on jo noussut 1 280 euroon kuukaudessa. Se on noin kolmasosa Suomen keskimääräisestä bruttopalkasta, joka oli Tilastokeskuksen mukaan 3 368 euroa vuonna 2016.

Palkat eivät nouse kaikilla samaa tahtia, koska työvoiman kysyntä riippuu alasta, millä työskentelee.

– Kannattaa muistaa, että palkoissa on hyvin paljon sektorikohtaisia eroja. Keskimääräinen palkka ei kerro kaikkea. IT-osaaja saattaa helposti saada yhtä paljon kuin Suomessa, Hämäläinen muistuttaa.

Talouden haasteita lisäävät väestön vanheneminen, väestön supistuminen ja monen muuttaminen ulkomaille työn perässä.

Palkansaajien verotusta kevennetään tänä vuonna nostamalla verovapaan ansion osuutta. Tämä helpottaa pieni- ja keskituloisten toimeentuloa ja vähentää työnantajien paineita palkankorotuksiin.

Viron talousministeriö on arvioinut viime vuoden talouskasvun olevan 4,3 prosenttia. Tälle vuodelle ministeriö on ennakoinut BKT:n asettuvan 3,3 prosenttiin. Kuluttajahintojen nousun tasoksi talousministeriö arvioi tänä vuonna 2,7 prosenttia. Inlfaatio laukkaa korkeammalla kuin Suomessa ja muualla euroalueella. Inflaation vuoksi erityisesti elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet, mikä on tuntunut kuluttajien kukkarossa.

Julkinen velka on euromaiden alhaisin, 10 prosenttia suhteessa BKT:een.

Itä-Virosta toivotaan uutta matkakohdetta

Turismi on tärkeä tulonlähde Viron taloudelle. Suomalaisille turisteille tuttu kohde on Tallinna ja sen kiehtova vanha kaupunki. Suomalaiset käyvätkin eniten Tallinnassa ja nyt Viro haluaa houkutella matkailijoita myös Itä-Viroon.

– Itä-Virosta löytyy paljon uusia, eksoottisia kohteita, mutta myös paljon vanhoja kartanoita, Hämäläinen kertoo.

Itä-Virosta löytyy seikkailupuistoja, kuten Kiviõlin seikkailupuisto ja vanhoja kartanoita, kuten Sagandin kartano.

Myös etelärannikolta löytyy paljon nähtävää monelle suomalaiselle tutun rannikkokaupunki Pärnun lisäksi.

Turisteista suomalaiset on tärkein ryhmä, mutta myös Suomessa vierailevat aasialaiset ovat löytäneet Tallinnan. Viroon halutaan houkutella lisää aasialaisia, mitä helpottavat muun muassa suorat lentoyhteydet Aasiaan.

