Ministerit nostattivat Norjan Kirkkoniemessä toiveita Jäämeren radasta

Norjan ja Suomen liikenneministerit visioivat Kirkkoniemessä entistä vahvemmin Jäämeren radan toteuttamista tulevaisuudessa. Ministereiden mukaan radan ehdoton edellytys on taloudellinen kannattavuus.

Jäämeren rautatie Rovaniemeltä tänne Norjan Kirkkoniemeen yhdistäisi Aasiasta tulevan pohjoisen meritien Norjan satamasta Suomen kautta Eurooppaan. Muitakin vaihtoehtoja selvitellään.

Kirkkoniemessä Norjan ja Suomen liikenneministerit esiintyivät talouselämän ja paikallishallinnon jokavuotisessa Kirkkoniemi konferenssissa myös Jäämeren radasta.

Suomen ja Norjan selvitys radan kannattavuudesta ja reittivaihtoehdoista valmistuu ensi viikolla. Ministereiden mukaan vaihtoehtoja Norjassa ovat tämä Kirkkoniemi, Tromssa ja Narvik.

Myös Venäjän Murmansk on mukana. Kaikki vaihtoehdot ovat kalliita ja vaativat Euroopan ja Aasian välisen Pohjoisen meritien vapautumista jäistä ja rakentamista teknisesti merenkulkukelpoiseksi. Tämä voi viedä aikaa.

Ministereiden esiintyminen oli aiempaa ponnekkaampaa radan puolesta. Esimerkiksi Kirkkoniemen alueen kunnan Etelä-Varangin kunnanneuvos Rune Rafaelsen arvioi Suomen ja Norjan ministereiden täällä Kirkkoniemen konferenssissa vahvistaneen uskoa radan tuloon.

Norja suhtautuu Jäämeren rata hankkeeseen hyvin myönteisesti, sanoo Norjan liikenne- ja viestintäministeri Ketil Solvik-Olsen.

– Toivomme että yhteyksiä Suomen kautta Norjaan kehitetään. Rata on Norjan etu ja arktisen alueen etu.

– Suhtaudumme rataan hyvin myönteisesti ja saamme kohta nähdä mitä selvitys sanoo kustannuksista ja hyödyistä. Paikallisten viranomaisten ja yritysten yhteistyö ja edut ovat tärkeitä. Lähtökohtamme on hyvin myönteinen, sanoi Norjan liikenne- ja viestintäministeri Ketil Solvik-Olsen.

Tapani Leisti / Yle

Solvik-Olsenin mukaan Norja kuljettaisi radalla kalaa Eurooppaan. Konferenssissa arvioitiin, että Norja tuottaa puolet Euroopan kalasta.

Suomen liikenneministerin Anne Bernerin mukaan Jäämeren rata voisi yhdistää Jäämeren Kirkkoniemestä Berliiniin Suomen läpi. Väylän olennainen jakso olisi Helsingin ja Tallinnan välinen junatunneli Suomenlahden alta. Tästä maailman pisimmäksi sanotusta merenalaisesta junatunnelista valmistui äsken innostunut konsulttiselvitys.

Bernerin mukaan Jäämeren rata palvelisi tavaraliikenteen lisäksi matkustajia. Taloudellinen, pitkän tähtäimen kannattavuus on Jäämeren radan rakentamisen ehdoton edellytys ministereiden mukaan.

– Me haluaisimme nähdä Jäämeren radan osana meidän omaa liikenne – ja logistiikkakokonaisuutta. Me haluaisimme nähdä sen eurooppalaisena hankkeena ja myös järkevänä hankkeena niin henkilö- kuin tavaraliikenteelle että siinä on oikeastaan keskeisimmät reunaehdot, liikenneministeri Anne Berner sanoo.

Anne Berner Vesa Toppari / Yle

Suomen ja Norjan hallitusten selvitys Jäämeren radan kannattavuudesta ja reittivaihtoehdoista valmistuu kuun lopussa. Sen pohjalta päätetään jatkovalmistelusta.

Rata maksaisi useita miljardeja euroja ja siihen tarvittaisiin rahoitusta usealta taholta Euroopasta. Mikään taho ei vielä ole luvannut yhtään senttiä tai äyriäkään rakennusinvestointiin.