Analyysi: Patrialla on sama pulma kuin viinakaupalla – ongelmakäyttäjille ei saisi myydä

Patrialla ja viinakaupalla on sama ongelma. Tavaraa pitäisi kaupata mutta innokkaimmat ostajat ovat ongelmakäyttäjiä, jotka eivät ymmärrä mitään kohtuukäytön rajoista.

Mistä löytää sivistyneitä kuluttajia, jotka hallitsevat pöytätavat? Se on hankalaa kun samaa tavaraa kaupataan joka suunnalta, varsinkin ulkomailta. Joillakin julkeilla kauppamiehillä on vielä ihan omat etikettinsä.

Kaiken huipuksi omistaja vaatii samanaikaisesti myymään lisää, ja kun lisää yritetään myydä, aletaan tehtailla eduskunnassa kirjallisia kysymyksiä, että miksi myydään?

Jos tavaraa tehdään, sitä on myytävä. Pohjimmiltaan kyse ei kuitenkaan ole siitä kuka myy, vaan kenelle yritetään myydä. Se Patriassa meni pieleen – niin kuin menee usein Alkossakin.

Maailmalla liikkuu joukoittain myyntimiehiä, joilla ei ole tapana kysellä ostajalta, onko kotona kaikki kunnossa ja tiedätkö, mitä tavaran käytöstä voi seurata. Patrian esitteitä Ugandaan vienyt ja sieltä kuolleena löytynyt mies ei viimeisten selvitysten mukaan kuulu tähän joukkoon. Hänellä ei ole rikostaustaa eikä miehen ole, ainakaan vielä, todettu Ugandassa syyllistyneen rikokseen.

Kansainvälinen asekauppa on armotonta, verkottunutta ja lahjusten riivaamaa. Pelisääntöjä on yritetty teroittaa viimeksi YK:n asekauppasopimuksella vuodelta 2014. Sopimuksen on allekirjoittanut vajaat sata maata, Suomi mukaan lukien.

Patrian toimitusjohtaja Olli Isotalo sanoo, että Suomessa asekaupan valvonta on poikkeuksellisen tiukkaa. Isotalo voi olla oikeassa, vaikka aukotonta se ei ole täälläkään.

Patria neuvotteli vuosikausia suuresta vaunukaupasta Qatariin mutta joulukuussa hanke karahti kiville. Sitä ehdittiin arvostella eduskuntaa myöten, sillä Qatar on mukana Jemenin sodassa. Sodassa siviileistä ei välitetä vähääkään.

Qatar päätti ostaa lähes viisisataa panssaroitua ajoneuvoa Ranskasta. Sopimuksen kävi allekirjoittamassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Ajoneuvot sentään saatetaan toimittaa ilman tykkejä.

Mutta ei hätää, tykit voi ostaa muualta. Hätiin on ilmoittanut pohjoinen Norja. Norjalaisella Kongsbergillä olisi sattumalta juuri sellaisia putkia, jotka sopivat mukavasti ranskalaisten vaunuihin.

Vieroittaako Patria itse itsensä eroon kelvottomista asiakkaista, sen aika näyttää. Tavaran on silti käytävä kaupaksi. Enemmän kuin sopiva kauppakumppani tähän saumaan olisi Australia, joka harkitsee isoa vaunukauppaa.

Australiaan Patria möisi mieluusti muutaman sata vaunua – varustettuna brittiläisen BAE-systemsin tykillä.

Asekauppa ja viinakauppa ovat herkkiä aloja. On aivan oikein, että ne ovat suurennuslasin alla.