Nigeriassa yli 100 koulutyttöä kadonnut – Boko Haramin pelätään vieneen tytöt

Yli sadan koulutytön pelätään joutuneen islamistisen terroristijärjestö Boko Haramin käsiin Yoben alueella. Alueella sijaitsevan kylän kouluun palaamatta jääneiden tyttöjen määrä vaihtelee yli 90:stä 111 tyttöön.

Silminnäkijät ovat kertoneet Reutersille, että itkeviä tyttöjä olisi pakotettu nousemaan autoihin. Tietoja ei ole voitu vahvistaa.

AFP:lle puhunut koulutyttö kertoi itse paenneensa hyökkääjiä ja uskoo heidän vieneen kadonneet koulutytöt.

– Olimme juuri aloittamassa moskeijassa päivittäistä rukoushetkeä, kun kuulimme laukauksia. Juoksimme portille, mutta se oli kiinni, kertoo 16-vuotias Aisha Yusuf Abdullahi.

– Jotkut kiipesivät paniikissa aitauksen yli autoihin, jotka odottivat koulun ulkopuolella.

Abdullahin mukaan hän itse piiloutui koululle eikä ole enää nähnyt tyttöjä, jotka menivät tuntemattomien autoihin.

Nigerian poliisi on kiistänyt tiedot siitä, että tyttöjä olisi kaapattu. Poliisi on kuitenkin vahvistanut, että kouluun on jättänyt tulematta 111 oppilasta.

Jos Boko Haram on todella kaapannut koulutytöt, tapaus olisi vakavin sitten vuoden 2014 tapahtumien. Tuolloin järjestö kaappasi yli 270 koulutyttöä Chibokin kaupungista.

Presidentti Muhammadu Buhari on määrännyt ulko- ja puolustusministerit tutkimaan asiaa Yobeen, kertoi Nigerian viestintäministeri keskiviikkona.

Paikallislehden mukaan kyläläiset (siirryt toiseen palveluun)ovat kertoneet Boko Haramin jäsenien tulleen Bursarin kylään kuorma-autoilla ja moottoripyörillä ja ampuneen aseilla maanantaina (siirryt toiseen palveluun). Lehden mukaan kadonneet tytöt olivat Dapchin tyttökoulun oppilaita.

Lähteet: AFP, Reuters