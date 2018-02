Venezuelan oppositiokoalitio uhkaa jättäytyä pois presidentinvaaleista

Venezuelan oppositiokoalitio on uhannut, ettei se aio osallistua huhtikuussa järjestettäviin presidentinvaaleihin. Oppositio sanoi keskiviikkona poisjättäytymisen syyn olevan vaalien vilpillisyys ja lainvastaisuus.

Koalitio vaatii, että kahden Maduron vastaehdokkaan esteet osallistua vaaleihin poistetaan ja vaaleihin luodaan tasapuolisempi asetelma.

Venezuelan presidentinvaalit on määrä pitää 22. huhtikuuta.

Demokraattinen yhtenäisyys -koalition ilmoitus oli odotettu. Ilmoituksen jälkeen näyttää hyvin todennäköiseltä, että presidentti Nicolas Maduro valitaan uudelleen.

Venezuelan vaaliasetelmaa on arvosteltu tiuhaan. Vahvimmat Maduron vastaehdokkaat on torpattu tehokkaasti. Toinen heistä, Leopoldo Lopez, on määrätty kotiarestiin ja toinen, Henrique Capriles, ei saa osallistua vaaleihin väärinkäytössyytösten vuoksi.

Päivitetty uutistoimistojen tiedoilla klo. 22:36: Oppositiokoalitio uhkaa jättäytyä pois, ellei vaalien asetelmaa muuteta.

Lähteet: AFP, AP, Reuters