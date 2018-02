Lehti: Melania Trumpin vanhemmille on myönnetty pysyvä oleskelulupa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puolison Melania Trumpin vanhemmille on myönnetty pysyvä oleskelulupa Yhdysvaltoihin, kertoo Washington Post -lehti. (siirryt toiseen palveluun) Oleskeluluvan saamiesesta lehdelle on kertonut Melania Trumpin ja hänen vanhempiensa lakimies Michael Wildes keskiviikkona, mutta hän ei vahvistanut tarkkaa ajankohtaa.

– Voin vahvistaa, että rouva Trumpin vanhemmat ovat laillisesti Yhdysvalloissa pysyvällä oleskeluluvalla, Wildes sanoi. Koska perhe ei kuulu hallintoon, he ovat pyytäneet, että heidän yksityisyyttään kunnioitetaan. En kommentoi tätä asiaa enempää, hän jatkoi.

Mielenkiintoista tapauksessa on se, että maahanmuuton asiantuntijoiden mukaan vanhemmat 73-vuotias Viktor Knavs ja 71-vuotias Amalija Knavs ovat todennäköisesti käyttäneet hyväksi perheenyhdistämisjärjestelmää. Samaa järjestelmää, jota presidentti Donald Trump ei hyväksy ja jonka hän on luvannut lopettaa. Melania vanhempineen on lähtöisin Slovakiasta.

Washington Postin mukaan Valkoisen talon tiedottaja ja Melania Trumpin tiedottaja kieltäytyivät kommentoimasta vanhempien lupa-asiaa. Kun Melania Trump ja Barron-poika siirtyivät Valkoiseen taloon viime kesänä, hänen vanhempiaan on usein nähty Washingtonissa.

Kysymykset Knavsien maahanmuuttotilanteesta ovat lisääntyneet, koska Trump on kampanjoinut Valkoisessa talssa kovan linjan maahanmuuttopolitiikkaa. Tilanne kiristyi viime kuussa, kun presidentti ehdotti, että perheenyhdistämispolitiikasta luovuttaisiin. Vähintäänkin Trump haluaa sen tiukentamista.

Myös Melanian vanhempi sisar Ines asuu Yhdysvalloissa. Hän asuu Trumpin omistuksessa olevassa rakennuksessa New Yorkin Park Avenuella.

Melania Trump itse saapui turistiviisumilla Yhdysvaltoihin vuonna 1996, mutta hankki työluvan. Hän sai pysyvän oleskeluluvan vuonna 2001. Melania Trump sai Yhdysvaltain kansalaisuudeni 2006, vuosi Donald Trumpin kanssa avioitumisensa jälkeen.