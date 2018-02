Meksikon viranomaiset löysivät laittoman avokadoviljelmän luonnonsuojelualueelta

Meksikon ympäristötarkastajat kertoivat löytäneensä 7,3 hehtaarin laittoman avokadoviljelmän luonnonsuojelualueelta Mexico Cityn länsipuolelta, kertoo uutistoimisto AP.

Tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun laittomien avokadoistutusten aalto on vaikuttanut merkittävästi Monarchin luonnonsuojelualueeseen. Alue on erityisesti suurikokoisen päiväperhosen, monarkkiperhosen (Monarch Butterfly) talvehtimispaikka.

Meksiko on maailman suurimpia avokadojen tuottajia. Valtio menettää vuosittain noin 15 000–20 000 hehtaaria metsämaata avokadoviljelmille. Torjunta-aineiden käyttö ja metsien hävittäminen ovat jo pidempään uhanneet perhosten elinoloja.

Tuottajajärjestö kiistää syytökset

Avokadoviljelijöiden tuottajajärjestön edustaja kiistää syytökset. Järjestön edustajan Ramon Pazin mukaan lähes kaikki avokadot kasvatetaan maalla, joka on ollut aiemmin muussa maatalouden käytössä.

Paz sanoi, että hänen ryhmänsä APEAM (Meksikon Avocado Export Packers and Producers) on huolissaan metsien säilyttämisestä. Lisäksi hän huomautti, etteivät he halua avokadojen viljelijöitä syytettävän metsäkadosta. APEAM aloitti neljä vuotta sitten projektin, jonka avulla vuosittain istutettaisiin noin 250 000 mäntyä.

Vaikka hinnat ovat laskeneet viime vuoden korkeammista tasoista, avokadot ovat paljon kannattavampia kuin miltei mikä tahansa muu laillisesti kasvatettu viljelykasvi. Monet maanviljelijät haluavatkin tuottaa avokadoja joko laillisesti tai laittomasti.

Avokadon kauppa työllistää lähes 100 000 ihmistä Michoacanissa. Pienviljelijöiden osuus on suurin. APEAM:in Pazin mukaan 80:llä prosentilla valtion 23 000 avokadontuottajasta on viljelyalaa vain 12 hehtaaria tai vähemmän.

