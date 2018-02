Metro kulkee epäsäännöllisin vuorovälein puolille päivin – Myös lähijunaliikenteessä pakkanen aiheuttaa yksittäisten vuorojen perumisia

Metron epäsäännöllinen liikennöinti jatkuu tänäänkin.

Virtakisko on pudonnut maahan Kulosaaressa ja paikalle joudutaan tuomaan ratatyökone. Vian vuoksi metro kulkee arviolta puoleen päivään saakka epäsäännöllisillä vuoroväleillä.

Metroliikenne keskeytyi myös eilen keskiviikkona pariksi tunniksi.

– Häiriö on saman tyyppinen kuin eilen. Kulosaaressa metro liikennöi vain yhtä raidetta molempiin suuntiin, toteaa HKL:n metrovalvomon vastaava liikenteen ohjaaja Markku Kari.

Metroliikenteessä junien odotusajat ovat enintään 15 minuuttia.

Lähijunaliikenteessä pakkanen on toistaiseksi johtanut yksittäisten junavuorojen perumiseen Riihimäeltä ja Kirkkonummelta Helsinkiin. Pakkassää on aiheuttanut teknisiä vikoja kalustoon ja vaihteisiin. Junaliikenne on pääsääntöisesti sujunut kuitenkin hyvin, Liikenneviraston rataliikennekeskuksesta kerrotaan.

