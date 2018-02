"Arvioidaan yö kerrallaan tilannetta" – Kireä pakkanen on täyttänyt hätämajoituspaikat Helsingissä

Diakonissalaitoksen majoituspisteestä arvioidaan, että kylmä sää on saattanut ajaa osan yöpyjistä pois Suomesta.

Mittarin elohopean laskettua reilusti miinukselle erityisesti öisin, myös hätämajoituksiin hakeutujien määrät ovat lisääntyneet Helsingissä.

Helsingin kaupungin ylläpitämä ensisuoja, Hietaniemen palvelukeskus antaa tilapäisen nukkumapaikan tai kriisimajoitusta tarvitseville kesät talvet.

Palvelukeskuksen johtaja Anna-Maija Josefsson kertoo, että Hietaniemenkadun paikat ovat täynnä kesät talvet.

– Meillä on kesälläkin ihan täyttä. Ei voi sanoa, että pakkaset vaikuttaisivat. Tälle majoitukselle on kysyntää asiakaskunnassa muutenkin.

Tilanne myös elää. Jos toissayönä Hietaniemenkadun tilapäismajoituksessa oli yöpyjiä 59, viime yönä heitä oli 54.

Lisäksi Hietaniemenkadulla on 60 niin sanottua kriisi- tai asumispäivystyspaikkaa. Yksikkö ei ole päihteetön ja suuri osa sen asiakkaista on miehiä. Naisia ensisuojassa on ollut majoittuneena kymmenkunta.

Hermannin diakoniatalolla yövytään salin lattialla patjoilla

Helsingin kaupunki tukee Vivo ry:tä, joka puolestaan järjestää päihteetöntä asunnottomien hätämajoitusta Hermannin diakoniatalon salin lattialla patjalla.

Yhdeksältä illalla aukeava hätämajoitus on 30-paikkainen, ja kolmena viime yönä paikat ovat olleet täynnä, kertoo johtava diakoniatyöntekijä Marita Nummelin.

– Viime yönä majoituksessa oli yksi täysin uusi [majoittuja] siitä 30:sta. Yksittäisiä uusia tulee lähes joka yö. Yöpaikkaa tarvitsevaa väkeä on joka puolella.

Helsingin Diakonissalaitos puolestaan ylläpitää satapaikkaista hätämajoitusta Alppikadulla, Kalliossa. Lokakuussa avattu yksikkö on suunnattu EU-alueen liikkuvalle väestölle, pääasiassa Bulgarian ja Romanian romaneille, kertoo yksikön johtaja Eeva Knaappila.

– Eilen vielä näytti siltä, että meillä oli ihmisiä reilusti ylipaikoilla. Nyt yöpyjistä oli viime yön aikana 30 hävinnyt jonnekin. Yököt sanoivat, että iso ryhmä on saattanut lähteä takaisin kotimaihinsa, koska nyt on näin kylmä Suomessa.

Hermannin diakoniatalon johtava diakoniatyöntekijä Marita Nummelin Antti Kolppo / Yle

Tilanne elää, mutta uusia yksiköitä ei näillä näkymin ole perusteilla

Hietaniemenkadun palvelukeskuksen johtaja Anna-Maija Josefsson ei ole kuullut, että esimerkiksi Helsingin kaupunki tai muut auttavat tahot olisivat avaamassa lisää hätämajoitusta. Tilanne saattaa tietysti tulla eteen, jos pakkasjakso pitkittyy.

Hietaniemenkadulta ohjataan ihmisiä myös Helsingin kaupungin päihdehuollon asumispalveluihin. Siellä on ollut tilaa.

– Kaikki kapasiteetti täytyy nyt käyttää hyväksi. Huolestuttaa, kun ensi viikolla pakkaset jatkuvat, Josefsson toteaa.

– Olemme luvanneet, että ketään ei jätetä ulos. Ainakin otetaan sisälle ja kysellään muista yksiköistä onko tilaa. Ainakin sisälle pääsee, Helsingin diakonissalaitoksen Eeva Knaappila puolestaan lupaa.