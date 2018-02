Elmer Bäck riisuutui alasti maailmankuulun elokuvaohjaajan edessä ja tajusi, miltä naisista tuntuu

Suomenruotsalainen näyttelijä Elmer Bäck seisoo alasti maailmankuulun brittiohjaajan edessä.

Bäckille ohjaaja sanoo, että nyt otamme lähikuvan peniksestäsi.

Suomalaisnäyttelijä oli saanut pääroolin Peter Greenawayn Eisenstein-elokuvassa ja hyväksynyt, että siinä on alastomuutta ja miesten välistä seksiä. Häntä ei häirinnyt, että kameran takaa katsoo miehen silmä.

– Sitä vaan ajatteli, että okei. Ja samalla mietti, että onko tämä nyt ok vai ei.

– Se lisäsi ymmärrystä naisia kohtaan. Miten paljon useammin he joutuvat käymään läpi tällaisia tilanteita, Bäck toteaa.

Kolme vuotta elokuvan ensi-illan jälkeen Bäck, 36, puhuu edelleen lämmöllä Greenawayn elokuvasta Eisenstein in Guanajuato.

Sergei Eisensteinia (1898–1948) pidetään koko elokuvahistorian merkittävimpänä teoreetikko-ohjaajana ja neuvostoelokuvan kuuluisimpana tekijänä. Hänen tunnetuimpia elokuviaan ovat Panssarilaiva Potemkin (1925) ja Lokakuu (1927).

Taide-elokuvistaan tunnettu Greenaway esittää Eisensteinin homoseksuaalina. Tämä menetti neitsyytensä yli kolmekymppisenä miehenä toiselle miehelle Meksikon Guanajuatossa.

Sillä oli Greenawayn mukaan ratkaiseva merkitys Eisensteinin elämään ja uraan.

Fyysinen teatteri on rakas taidemuoto Elmer Bäckille. Henrietta Hassinen / Yle

Miehet lähtevät Berliiniin

Elmer Bäck tulee haastatteluun Corona-baariin Helsingin Kampissa. Hän puhuu lähes taukoamatta, ja lauseiden väliin on suorastaan vaikea päästä.

Hyväntuulinen Bäck on tehnyt niin paljon fyysistä teatteria, että se näkyy. Näyttelijä alleviivaa tämän tästä puhettaan voimakkailla ja nopeilla kehon liikkeillä.

Bäck on asunut jo puolitoista vuotta Helsingissä, mutta sitä ennen hän sahasi Suomen ja Berliinin väliä.

Berliiniin hän päätyi tämän vuosikymmenen alussa suomenruotsalaisen Nya Rampen -teatterin kanssa. Mukaan tuli myös kaksi ruotsalaistaiteilijaa.

– Ajattelimme, että on kiehtovampaa tehdä teatteria Berliinissä kuin Helsingissä tai Malmössä. Lisäksi kaikki oli halvempaa harjoitustiloja, asumista ja ruokaa myöten, Bäck sanoo.

Berliinissä seurue teki näytelmän itävaltalaisesta, lapsensa kellariin teljenneestä pedofiilistä. Siitä tuli hitti.

Karmivasta tosielämän itävaltalaistarinasta syntyi mediataidetta ja teatteria yhdistävä näytelmä Conte d’Amour. Se pääsi mukaan merkittävään saksankielisen vapaan kentän teatteritapahtumaan ja voitti siellä pääpalkinnon.

– Aloimme saada tukea Saksasta, Ruotsista ja Suomesta. Oli fiksumpaa jäädä Berliiniin ja tehdä siellä näytelmiä, Bäck sanoo.

Brittiohjaaja Peter Greenaway näki Elmer Bäckissä Sergei Eisensteinin. Henrietta Hassinen / Yle

Eisenstein menettää neitsyytensä

Elmer Bäckin korkea hiusraja tuo mieleen Greenawayn Eisensteinin.

Reilut neljä vuotta sitten Bäck luki innoissaan Greenawayn uuden elokuvan käsikirjoitusta. Moni miesnäyttelijä oli torjunut sen alastomuuden ja miesten välisen seksin takia.

– Ensireaktioni oli, että tykkäsin käsiksestä tosi paljon. Tuli heti sellainen fiilis, että tämän minä pystyn näyttelemään, Bäck sanoo.

Brittiohjaaja halusi esittää Eisensteinin seksuaalisesti passiivisena, lapsenomaisena ja ei-haluttavana hahmona.

Bäckin piti lihottaa itseään kaksikymmentä kiloa roolia varten. Ylimääräistä massaa kertyi lopulta kymmenen kiloa.

Se oli kova paikka suomalaisnäyttelijälle.

– Oma kroppa on niin herkkä asia. Huomasin jälkeenpäin, että se oli isompi asia kuin olin ajatellut.

– Miehenä ei joudu usein sellaisiin tilanteisiin, joissa oma keho ja seksuaalisuus ovat kriittisen katseen alla, Bäck toteaa.

Pelissä oli niin paljon muutakin. Kyse oli Bäckin toistaiseksi suurimmasta elokuvaroolista, ja vielä englanninkielisessä elokuvassa merkittävän brittiläisen elokuvantekijän ohjauksessa.

– Siinä oli niin monta asiaa päällekkäin, ei vain alastomuus, Bäck sanoo.

Greenawayn elokuvan rakastelukohtauksen teko jännitti, vaikka Bäck tiesi hyvin, mihin oli lupautunut.

– Seksikohtaus oli käsikirjoituksessa paljon rajumpi kuin lopullisessa elokuvassa, Bäck naurahtaa.

Eisenstein in Guanajuato -elokuvassa on pitkä sänkykohtaus, joka kestää melkein kymmenen minuuttia.

Eniten suomalaisnäyttelijää hermostutti odottelu.

– Se oli siinä isoin asia, että kohta se kohtaus tulee, Bäck sanoo.

Hän puhui asiasta meksikolaisen vastanäyttelijänsä Luis Albertin kanssa, ja miehet harjoittelivat rakastelemista bokserit jalassa. Albert esittää Greeanawayn elokuvassa miestä, joka vie Eisensteinin neitsyyden.

– Siinä oli tärkeintä se, että meille syntyi hyvä keskinäinen suhde.

Elokuvassa rakastelukohtaus näyttää paikoin kivuliaalta ja epämukavalta. Eisenstein vaikuttaa isolta lapselta, joka on hyväksynyt kohtalonsa.

Elmer Bäck kuuluu Nya Rampen -ryhmään, joka tunnetaan kokeellisesta teatterista. Henrietta Hassinen / Yle

Missä menee raja?

Greenawayn elokuvaan suomalaisnäyttelijä päätyi The Spiral -tv-sarjan kuvauksista.

Siinä työskennellyt linjatuottaja näytti Bäckin kuvan Greenawaylle, joka etsi Eisensteinin näköistä näyttelijää elokuvaansa.

Bäck kutsuttiin koekuvaukseen Kööpenhaminaan ja suomalaisen yllätykseksi paikalla oli itse ohjaaja, eikä assistentti.

– On epätavallista, että joutuu lukemaan repliikkejä ohjaajalle, mutta tilanne oli mukava ja se meni hyvin, Bäck toteaa.

Greenawayta Bäck kuvailee ystävälliseksi, mutta varautuneeksi, brittiläiseksi herrasmieheksi, jonka kanssa tuskin lähdetään vapaa-ajalla yhdessä kaljalle.

Elokuvan teossa ohjaaja ei painostanut Bäckiä mihinkään.

– Hän perusteli pitkän rakastelukohtauksen sillä, että tapahtumalla oli niin suuri merkitys Eisensteinin elämään.

Kuvauksissa suomalaisnäyttelijä joutui pohtimaan, missä näyttelijän ja oman itsen rajat kulkevat. Koko asia tuntui veteen piirretyltä viivalta.

Näyttelijän tehtävä on Bäckin mukaan mennä kohtaukseen mahdollisimman herkkänä.

– Huomasin kuvausten jälkeen, miten poikki olin. Eisenstein-elokuvan teko oli paljon rankempaa kuin alussa kuvittelin.

Elokuvan ensi-ilta hermostutti.

– Stressasin sitä etukäteen. Se seksikohtaus on niin pitkä.

– Ensi-illassa oli vapauttava tunne, koska yhtäkkiä kaikki, mitä olimme tehneet, toimi, Bäck sanoo.

Elmer Bäck helsinkiläisessä Corona-Baarissa. Henrietta Hassinen / Yle

Töitä ranskaksi

Freelancer-näyttelijän elämään kuuluu epävarmuus, ja Bäck on kokenut myös työttömyyden. Valmistumisen jälkeen näyttelijällä oli kaksi pitkää jaksoa, jolloin näyttelijäntöitä ei ollut tarjolla.

Nyt Bäck on mukana ranskalaisen Pascal Rambertin ranskankielisessä näytelmässä Actrice, Näyttelijätär. Se kertoo aivosyöpään sairastuneesta naisesta, ja tämän elämän tärkeimmistä ihmisistä.

Bäck näyttelee yhtä heistä. Mukana on myös Nya Rampenin kaksi muuta jäsentä.

Esityksiä on takana Ranskassa yli kolmekymmentä.

– Olemme kauden puolivälissä ja vasta nyt ranskan kieli alkaa tuntua hyvältä.

Suomalaisnäyttelijä ei osannut sanaakaan ranskaa, kun hän sai roolin. Bäck opetteli vuorosanansa foneettisesti.

Nya Rampenin tulevaisuus on auki, mutta ryhmän perustanut kolmikko, Bäck, Rasmus Slätis ja Jakob Öhrman, on yhä yhdessä. He kävivät samaan aikaan Teatterikorkeakoulun ja tekivät sitä ennen yhdessä harrastajateatteria.

– Teimme Berliinissä trilogian ja saavutimme näytelmillämme jonkinlaisen lopun. Ainakin se luku Nya Rampenin historiassa on sulkeutunut, Back sanoo.

Suomessa Bäck valmistelee parhaillaan seuraavaa työtään, roolia Lauri Maijalan tv-sarjassa Aktivistit. Se kertoo poliittisesti kiivaasta ajasta ennen Suomen itsenäistymistä.

Bäck on mukana myös Elisa Viihteen uudessa komediasarjassa Jättekiva.

Vaikka Berliinin taakseen jättänyt Bäck on palannut Suomeen, elämä on edelleen osin ulkomailla. Näyttelijän meksikolainen vaimo asuu Méxicossa, Meksikon pääkaupungissa.

Elmer Bäck on asettunut Helsinkiin. Aiemmin hän sukkuloi Suomen ja Berliinin väliä. Henrietta Hassinen / Yle

Kohti Hollywoodia

Näyttelijöiden ja muusikoiden suosimassa baarissa on arkiaamuna hiljaista ennen puoltapäivää. Vasta yksi seurue on tullut pelaamaan biljardia. Energinen Bäck juo kahvia ja viuhtoo puhuessaan käsillään ilmaa.

Puhe kääntyy jälleen Peter Greenawayhin. Ohjaaja on kertonut tekevänsä trilogian Eisensteinin elämästä, ja seuraavaksi pitäisi olla vuorossa elokuva venäläisohjaajan vierailusta Hollywoodissa.

Bäck ei vielä tiedä, milloin Eisenstein in Hollywood -elokuvaa aletaan kuvata.

Suomeen Bäck asettui uudelleen puolitoista vuotta sitten, kun KOM-teatteri alkoi esittää näytelmää Kokki, varas, vaimo ja rakastaja.

Riko Saatsin ohjaustyö perustui Greenawayn samannimiseen elokuvaan, ja Bäck teki siinä Rakastajan roolin.

– Greenaway asettaa tietoisesti elokuvissaan näyttelijän mahdottomaan tilanteeseen. Niin suureen tilaan, että sitä ei pysty täyttämään. Samaa metodia käytettiin KOMissa, Bäck sanoo.

On erittäin todennäköistä, että Bäck tunnetaan myös jatkossa lapsenomaisesta Eisenstein-hahmostaan.

Uuden Eisenstein-elokuvan kuvaukset alkavat ehkä jo tänä kesänä.

