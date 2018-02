Siperian hyytävä hönkäys runtelee Suomea – Näillä vinkeillä sinä, lapsesi, kotisi, autosi ja vaikka putkesi selviätte pakkasista

Jos ei vielä ole tullut selväksi, niin nyt on kylmä! Ja sama jatkuu, sillä ensi viikolla Siperiasta virtaa kylmää ilmaa Suomeen.

Siperian hyytävän hönkäyksen seurauksena ennustettuja Suomeen vyöryviä pakkasia on kuvailtu uutisissa aina paukkupakkasista kauhupakkasiin. Luvassa voi olla jopa rapsakkaa -30 asteen nipistelyä.

Koostimme ajattomista jutuista pakkasvinkkejä moneen eri lähtöön.

Ulos uskaltautuvalle puettavaksi

Kun lämpömittari sukeltaa yhä kylmempiin lukemiin, mutta ulos on silti mentävä, niin kerrospukeutuminen on hyvä ystävä. Tästä Ylen napakasta videosta tai alta voi kerrata helposti peruspointit pakkaspukeutumiseen.

Toimittaja Kati Jurkko opastaa pukeutumaan eri lämpötiloissa.

Jos kuitenkin kaipaat vielä järeämpiä neuvoja, niin tässä jutussa annetaan 11 vinkkiä pakkasen karpaaseilta. Jutussa jääpalloilijat, pilkkijät, sotilaat, laskettelijat ja martat antavat neuvoja aina silkkiboksereista lämpöpusseihin saappaanvarressa.

Och samma på svenska (siirryt toiseen palveluun): Så här överlever du när det är svinkallt ute - Vildmarksföretagare ger dig tio bra tips. Svenska Ylen jutussa eräopas käy kaikki vinkit läpi aina tuulenpitävistä vaatteista oikeanlaisiin kengänpohjallisiin.

Sormille ja varpaille

Pakkaspukeutumisessa ei saa unohtaa kehon pienimpiä ulokkeita: sormia ja varpaita! Ne ovat nimittäin ensimmäisenä koetuksella pakkasella. Ylilääkäri Kai Savosen mukaan ihminen on "rakennettu" melko huonosti sietämään kylmää. Rukkaset käteen ja lukemaan juttua tästä.

Liikkujalle

Kylmässä kuntoilu käy sydämelle raskaaksi. Mutta uskaltaako kovalla pakkasella sitten edes kuntoilla? Tässä jutussa asiantuntija kertoo, kuinka kokenut liikkuja voi liikkua huoletta, kunhan suojaa hengityksensä.

Pienten lasten vanhemmille

Paula Länsipaasi

Onko vaikeuksia pukea lapsesi pakkasella? Päiväkoti väänsi ohjeet rautalangasta tässä jutussa. Simppeli kuva auttaa kertomaan nyrkkisäännöt kuhunkin lämpötilaan.

Lemmikin omistajalle

Tässä jutussa muistutetaan: älä tee koiran kanssa pakkasövereitä – 15 minuutin lenkki riittää. Kannattaa kuitenkin muistaa myös, että kissan paikka ei välttämättä ole pakkasessa. Tässä jutussa kerrotaan tarkemmin lemmikkieläinten pakkaskestävyydestä.

Autoilijalle

Kylmäkäynnistys on kirjaimellisesti kylmää kyytiä auton moottorille. Mitä kylmempi keli, sitä huonompi tilanne on autolle – kylmäkäynnistys nimittäin lyhentää moottorin käyttöikää.

Jos on kuitenkin aivan pakko ajaa, niin tässä jutussa on viisi vinkkiä autoilijalle. Ja jos auto on seissyt kovassa pakkasessa pitkään, niin ehkä kannattaisi tilata sittenkin taksi, kuten jutussa asiantuntija toteaa.

Ismo Pekkarinen / AOP

Putkirikkoa vältteleville

Pakkanen paukkuu, ja pahimmillaan paukkuvat myös putket. Pakkanen lisää vesijohtoputkien jäätymisriskiä, ja jo -15-astetta voi rikkoa vesiputket. Jos pakkasen perään tulee nopeasti lauhtuva sää, niin putkirikkoriski kasvaa.

Tässä jutussa Omakotiliiton rakennusneuvoja antaa kolme kotikonstia putkirikon vaaran vähentämiseksi. Maalaisjärkeä ei sovi unohtaa, ja tässä jutussa muistutetaankin, että avotulella ei kannata alkaa sulattaa vesiputkia.

Omakotitalossa värjötteleville

Tunkeeko pakkanen sisälle? Tässä jutussa vinkataan, kuinka avuksi voi kokeilla vanhan kansan lumikonstia. Ideana on käyttää lunta eristeenä ja kolata lumet talon seinustalle. Vaikka maailma muuttuu, niin vanhan kansan konstit eivät vanhene – asiantuntijoidenkin mielestä vinkki on varsin toimiva.

Pakkasessa kuvaaville

Pakkanen luo parhaimmillaan luonnon upeaksi talven ihmemaaksi. Auringonpaistettakin näyttää ennusteiden mukaan riittävän. Ilmatieteen laitos vinkkaakin, että nyt on esimerkiksi hyvät mahdollisuudet bongata haloja. Miksi ei siis taltioisi näkemäänsä? Niinpä!

Tässä jutussa kokeneet kuvaajat antavat seitsemän vinkkiä pakkaskuvaamiseen.

Pakkaskorkeapaineet ovat otollista aikaa halojen bongailuun. Kuvassa näkyy #sivuauringot, missä valo kulkee jääkiteiden läpi ja taittuu, ja #auringonpilari, missä valo heijastuu jääkiteiden pinnasta. #sundog #sunpillar pic.twitter.com/8O4ORQ8fvM — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) 21. helmikuuta 2018

Optimismia kaipaavalle

Vaikka pakkanen voi koetella ja aiheuttaa päänvaivaa, tyystin toivottomaksi ei kannata jäädä. Pakkasessa on myös hyviä puolia. Pakkanen nimittäin häätää täit ja antaa norpalle sekä kuuteille kantavan jään. Pakastimen sulattaminenkin käy helpommin. Tässä jutussa listataan paukkupakkasista riemuitsevat.

Toivonsa heittäneelle

Pakkanen voi olla koettelemus riskiryhmille, mutta perusterveiden ihmisten ei välttämättä kannata vajota kovin syvälle murheen alhoon. Jos kiristyvät pakkasennusteet kuitenkin ahdistavat, niin aina voi muistella: kyllä sitä ennenkin on selvitty!

-30 asteen pakkasennuste voi kuulostaa hurjalta, mutta esimerkiksi vuonna 1999 Kittilässä mitattiin tuuperruttavat 51,5 miinusastetta. Kyseinen pakkasennätys on yhä voimassa. Tässä jutussa Ylen arkistot kertovat, miten ennen selvittiin kylmässä.

Yllä Yle Arkiston video, jossa kerrotaan tunnelmista vuonna 1999 ennätyspakkasen keskellä.

Lue myös:

Säät suosivat nyt pakkasesta pitäviä lomalaisia – "Liian aurinkoista, mutta muuten mukavaa"

Luulitko, että nyt on kylmä? Hyytävämpää on tulossa – Katso, kuinka pakkaset vyöryvät Siperiasta Suomen ylle ensi viikolla

Näin saat kännykän pitämään pintansa pakkasessa