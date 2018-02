Pakkasessa ilman pipoa – Suomen talveen sopivien vaatteiden pakkaaminen voi olla vaikea pala ulkomaalaiselle

– Minulla on kuusi kerrosta yläosassa, mutta jaloissa on vain legginsit farkkujen alla. Jaloillani on tosi kylmä, nauraa meksikolainen Regina meren jäällä Helsingin Laajasalon edustalla.

Helmikuinen aurinko on kivunnut jo hieman ylemmäksi taivaalla ja lämmittää sentään sen verran, ettei pakkanen pauku enää kuin reilussa kymmenessä asteessa. Pieni vinkka avustaa kuitenkin tehokkaasti kylmän tunkeutumista vaatekerrosten alle.

Suomessa talvensa viettänyt ihminen tietää yleensä suurin piirtein, kuinka pukeutua tällaiseenkin säähän. Tilanne on toinen, mikäli kotimaassa on ikuinen kesä ja aurinko porottaa pikemminkin kuumasti kaiket päivät.

Laajasalon pop up -kahvilassa riittää asiakkaita pakkasista huolimatta. Olli-Pekka Kursi / Yle

Brasilialaisella Ana Beatrizilla ei ole päähinettä ja hänen takkinsakin on ohuensorttinen. Kerroksiakaan ei ole yllä kuin kaksi. Kylmä tuntuu, mutta se ei haittaa.

– Brasiliassa on nytkin 40 astetta lämmintä, kuten on suurimman osan vuodesta. Minusta on hauskaa tuntea vähän kylmyyttä!

– Ostin tämän takin Lapista, joten uskon, että tämä on tarpeeksi, sanoo puolestaan meksikolainen Jesus.

Vaikka takki onkin hankittu pohjoisesta, muistelee Aalto-yliopiston opiskelijaporukka nauraen lappilaista pakkaskokemustaan. Ryhmä oli lähtenyt lumikengillä tunturiin katsomaan revontulia, ja parin tunnin tarpomisen jälkeen kaikki olivat olleet niin jäässä, että vähiten palellut oli syöttänyt repusta löytyneillä jäisillä kekseillä muita seikkailijoita.

Pakkausohjeet talveen puuttuvat

Washingtonista oleva Kiera kertoo, että oikeanlaisen vaatetuksen pakkaaminen matkalaukkuun skandinaavista talvea varten oli vaikeaa. Hän kertoo, ettei löytänyt mistään kunnollista ohjetta siitä, kuinka talvisäähän tulisi varautua. Ainoa ratkaisu oli kilauttaa kaverille.

– Soitin New Englandissa asuvalle ystävälleni, joka tiesi neuvoa, että tarvitsen farkkujen alle kaksi tai kolme kerrosta, lämpökerraston paidan alle ja lisäksi huivin ja hatun.

Muutamassa kuukaudessa talviset rättisulkeiset käyvät tutuksi.

– Olen ollut täällä jo muutaman kuukauden, joten osaan pukeutua ihan hyvin. Aluksi mietin aina, tuleeko minulle liian kuuma tai sitten palelluin ulkona, toteaa Kiera.

Kahdeksassa vuodessa osaa jo varustautua

Kohta kahdeksan vuotta Suomessa asunut yhdysvaltalainen Candace ja ruotsalainen Johannes ovat tulleet Laajasalon pop up -kahvilaan luistimilla. Pukeutumisessa ei tunnu olevan ongelmaa kummallakaan. Pikemminkin aurinkoinen pakkassää tulee kuin tilattuna.

– On hyvä sää ja vapaa-aikaa. Kivaa, kun on tullut vihdoin kunnon talvi, toteaa Candace.

Candace ja Johannes ovat varustautuneet hyvin luistelureissulleen. Olli-Pekka Kursi / Yle

Johannekselle luistelu on tuttu laji, sillä hän kertoo luistelleensa paljon kotitalonsa vieressä olleella järvellä. Lähipäivien pakkaset eivät kaksikkoa pelota, ulkoilua jatketaan normaalisti.

– Emme ole suunnitelleet mitään, mutta katsotaan. Joku retki olisi mukava, kertoo Candace.

