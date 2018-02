"Kaikki asiat eivät pääty, kuten haluaisi" – Katso video, kun suomalainen NHL-legenda saapui lapsuutensa luistelukentälle

Imatra

Imatrankosken koulun neljäsluokkalaiset juoksevat kireästä pakkasesta huolimatta sisävaatteissaan koulun viereiselle luistelukentälle. Opettaja on kertonut, että koulun entinen oppilas Jussi Markkanen on luistelemassa lapsuuden kotikentällään. Oppilaat pyytävät muun muassa NHL:ssä pelanneelta ammattilaisurheilijalta nimikirjoitukset sekä yhteiskuvia.

Markkanen hymyilee jokaiselle ja kyselee koulupäivästä.

– Pian tämä loppuu, naurahtaa jääkiekkoilija lapsilauman lähdettyä.

Tällä Markkanen viittaa tänä keväänä päättyvään ammattilaisuraansa. Se ura alkoi lappeenrantalaisessa SaiPassa 26 vuotta sitten ja päättyy saman joukkueen paidassa. Paluu Lappeenrantaan ja SaiPaan tapahtui viisi vuotta sitten. Aluksi tarkoitus oli pelata vielä kaksi vuotta, mutta pelaaminen oli niin kivaa, ettei mies hennonnut lopettaa.

Jussi Markkanen lopettaa uransa tänä keväänä. Kari Kosonen / Yle

Uran upein ja katkerin muisto samassa

Yhdeksi ehdottomasti upeimmaksi muistoksi pitkällä urallaan maalivahti nostaa pelaamisen Stanley Cupin finaaleissa kauden 2005–2006 päätteeksi. Edmonton Oilersin maalivahti Dwayne Roloson loukkaantui finaalisarjan ensimmäisessä ottelussa, ja Markkanen sai kuulla pelaavansa loput ottelut. Vastassa oli Carolina Hurricanes.

– Kyllä se on jokaisen jääkiekkoilevan pikkupojan unelma päästä pelaamaan sinne seitsemänteen otteluun. Sama vastaus pätee siihen, että mikä on uran pahin pettymys. Kun pääset niin lähelle, mutta et voita.

Mentaalinen valmistautuminen finaalipeleihin alkoi heti, kun valmentaja kertoi hänen olevan maalilla loput ottelut. Markkanen muistutti itseään tilaisuuden ainutkertaisuudesta ja päätti nauttia siitä.

– Tuollaisessa tilanteessa sitä oppii itsestään paljon. Osasin nauttia ja tarttua hetkeen. Aina kaikki ei kuitenkaan pääty kuten haluaisi.

"Vanhemmat löysivät meidät aina kentältä"

Jussi Markkasen perhe muutti Imatralla Imatrankosken koulun läheisyyteen Markkasen koulun alkaessa. Koulun viereisestä kentästä ja sen ympäristöstä tuli lasten toinen koti.

– Meitä oli hieno urheilevien lasten porukka. Tapasimme aina kentällä, ei siitä tarvinnut sopia erikseen. Ja vanhemmat tiesivät, että sieltä meidät löytää, jos on asiaa.

Lapsena vapaa-ajan peleissä Markkanen halusi olla pelaaja, koska harjoituksissa hän oli aina maalilla.

– Ulkojääluistimet oli pelaajan luistimet, ne oli vähän mitä sattuu. Ehkä iskä halusi vähän ostaa kasvunvaraa, naurahtaa Markkanen lapsuutensa kotijäällä.

Isällä on ollut suuri merkitys miehen uralla. Tie, tai ainakin mahdollisuus jääkiekkoilijaksi annettiin kotoa. Jussi Markkasen isä on itsekin pelannut ja valmentanut.

Jussi Markkanen kolaa lapsuutensa luistelukentän. Kari Kosonen / Yle

Syvempiin uransa muisteluihin Jussi Markkanen ei vielä ole valmis. Ensin pelataan meneillään oleva kausi loppuun.

– Halusin nähdä, että pystynkö auttamaan joukkuetta niin, että se pärjäisi. Vielä ei ole saatu mitalia, mutta yksi mahdollisuus on jäljellä.

Markkasen uran tietynlainen ympyrä sulkeutui, kun hän palasi viimeisiksi kausiksi SaiPaan.

– Ehkä sen kuului mennä näin.

Jussi Markkanen ilmoitti 18.2.2018, että kuluva kausi on hänen viimeinen. SM-liigassa Markkanen on pelasi SaiPan lisäksi myös Jokereissa ja Tapparassa. NHL:ssä hän pelasi viisi kautta. Sen lisäksi hän on näyttänyt taitojaan myös KHL:ssä sekä Sveitsin liigassa. Leijonia Markkanen edusti kaksissa MM-kisoissa sekä Salt Lake Cityn olympiaturnauksessa.

Markkasen uraa SaiPa juhlistaa 9.3.2018 kotiottelussaan Mikkelin Jukureita vastaan.