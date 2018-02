Kaksi entistä ministeriä teki raportin kansanvallan korjauksista: Vaalibudjeteille katto, kansanedustajille mahdollisuus äänestää etänä

Äänestysaktiivisuus alenee, eivätkä puolueet saa yhteyttä kansalaisiin. Vaalien tuotekehittely on jäänyt tekemättä. Miten tässä näin pääsi käymään?

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra etsi vastauksia kysymykseen, mitä pitäisi tehdä, jotta Suomi pystyisi uudistumaan.

Lopputuloksena on raportti, jonka nimeksi on annettu ei vähempää eikä enempää kuin Kansanvallan peruskorjaus. Paperin takana on kaksi entistä ministeriä, Liisa Hyssälä (kesk.) ja Jouni Backman (sd.). Molemmat ovat Sitran vanhempia neuvonantajia. Näkemysten tueksi Sitra haastatteli yli sataa suomalaista vaikuttajaa.

Yle listasi raportista viisi keinoa, joilla Sitra korjaisi kansanvaltaa. Ilman korjauksia Suomi ei raportin mukaan pysy kauan kansanvallan mallimaana.

Vaalien kampanjabudjeteille on saatava katto. Eduskuntaan ei enää pääse ilman isoa budjettia. Kaikista kansanryhmistä pitää voida asettua ehdolle. Moni, joka miettii ehdokkuutta, ei uskalla asettua ehdolle, koska rahaa ei ole. Sekä ehdokkailla on puolueilla on oltava kampanjakatto, jotta hyviä ehdokkaita saadaan politiikkaan. Parhaat kyvyt eivät lähde kansanedustajiksi.

Suomessa pitäisi harkita siirtymistä Ruotsin tapaan listavaaliin. Vaaliraha tulisi puolueilta, eikä yksittäisten ehdokkaiden tarvitsisi olla joko varakkaita tai vararikossa.

Kansanedustajien on voitava äänestää myös etänä. Maakunnista valitut edustajat ovat ensisijaisesti omien maakuntiensa edustajia. He käyvät Helsingissä valtiopäivillä, mutta ovat maakunnassa töissä. Suomessa ei ole edes kokeiltu etä-äänestämistä.

Tämä onnistuisi, kun kansanedustajan työ järjestettäisiin uudestaan: maanantai olisi maakuntapäivä, tiistai täysistuntopäivä, keskiviikko valiokuntapäivä, torstai puoluepäivä ja perjantai kansainvälinen päivä.

Nykymallissa kansanedustajat yrittävät päästä samana päivänä maakuntaan, eduskuntaan ja maailmalle. Se ei onnistu.

Puolueet ovat kriisissä, niinpä niiden rahoitusta on lisättävä. Mutta vasta sitten, kun puolueet uudistuvat. Osa rahasta voisi mennä digitaalisiin uudistuksiin. Rahoitusta voisi käyttää esimerkiksi yhteishankkeisiin, joita puolueet kehittelevät yhdessä kansalaisten kanssa. Tämä ei tarkoita sitä, että nykyistä puoluetukea pitäisi lisätä.

Jokaiseen ministeriöön poliittinen valtiosihteeri. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vähensi sekä ministereiden että poliittisten valtiosihteereiden määrää. Se oli raportin mukaan virhe.

Hallitusohjelma ei toteudu, ellei sitä aja ministeriössä poliittinen valtiosihteeri. Virkamiehillä on muutakin tekemistä. Ministereiden poliittisia avustajia on saatava parikymmentä lisää.

Suomalaisesta politiikasta on puhti kateissa. Aikaa tuhlataan väärin asioihin. Päätöksistä tulisi parempia, jos valiokunnat kuulisivat myös kansainvälisiä asiantuntijoita, tai edes asiantuntijoita muualta Suomesta. Matkakustannukset ovat huono tekosyy.

Kansanedustajilla kuluu ennen joulua kohtuuttomasti aikaa budjetin käsittelyyn, vaikka eduskunta voi tehdä siihen vain pieniä muutoksia. Tämänkin ajan voisi käyttää paremmin, vaikkapa ajatteluun.

Voit tutustua tarkemmin Kansanvallan peruskorjauksiin Sitran sivuilla. (siirryt toiseen palveluun)