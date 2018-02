Ruokaviraston tulo Seinäjoelle on enää eduskunnan päätöstä vaille valmis

Lakiesityksen Ruokavirastosta arvellaan etenevän eduskuntaan vielä ennen suuria sote- ja maakuntauudistuslakeja. Uuden viraston on tarkoitus aloittaa vuoden 2019 alussa.

Esitys uudesta Ruokavirastosta on ollut tänään valtioneuvoston käsittelyssä. Hallitus esittää odotetusti, että Ruokaviraston päätoimipaikka on Seinäjoki. Viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa.

Maa- ja metsätalousministeriön hankejohtaja Kirsi Heinonen arvelee, että lakiesitys Ruokavirastosta etenee eduskunnassa nopeasti. Heinosen arvion mukaan eduskunta saa lakiesityksen käsiteltäväkseen vielä ennen suuria sote- ja maakuntauudistuslakeja.

Lähes tuhat työntekijää

Ruokavirasto on uusi maa-ja metsätalousministeriön hallinnonalalle perustettava virasto, joka syntyy, kun Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maaseutuvirasto Mavi ja osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskusta yhdistyvät. Lisäksi sinne siirretään myös Tukesin kasvinsuojeluaineiden käytön valvontaan liittyvät tehtävät.

Yhdistyminen koskee virastojen henkilöstöstä noin 980 henkilöä, jotka voivat jatkaa nykyisillä toimipaikoillaan parillakymmenellä paikkakunnalla.

Ruokaviraston tehtävä on edistää, valvoa ja tutkia elintarvikkeiden sekä maa- ja metsätalouden tuotantopanosten turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä. Se myös vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä Suomessa.