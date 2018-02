DNA:n huipputulos näkyy myös Findan osakkeiden hinnoissa – puhelinosakkeilla taas kysyntää

Findan osakkeenomistajille on lähetetty ostotarjouksia alkuvuodesta.

DNA:n suuromistaja Findan osakkeenomistajat ovat saaneet alkuvuodesta kohonneita ostotarjouksia vanhoista puhelinosakkeista.

Findalla on lähes 40 000 osakkeenomistajaa, joista suuri osa on tavallisia kotitalouksia erityisesti Lounais-Suomen alueella. Osakkeet on saatu aikoinaan puhelinliittymän hankinnan kautta. Finda syntyi vanhojen satakuntalaisten puhelinyhtiöiden fuusioiduttua. Vuosi sitten Findan johdossa käytiin valtataistelu, ja yhtiön johto siirtyi Aurejärven veljeksille.

Viimeaikaisissa tarjouskirjeissä osakkeista luvataan maksaa 37–38 euroa kappale.

Privanet -pörssisivustolla Findan osakkeita on myyty vielä hieman kalliimmalla, 45 euroa kappale. Vielä viime vuonna yhden osakkeen kauppahinta oli noin 30 euroa. Suuressa osassa kotitalouksia osakkeita on vähintään sata kappaletta, jolloin myyntihinta olisi 4 000 euron kieppeillä.

DNA teki huipputuloksen

Findan toimitusjohtaja Tommi Aurejärvi kertoo, että taustalla on teleoperaattori DNA:n viime vuoden hyvä tulos. Finda omistaa DNA:n osakkeista noin kolmanneksen.

– DNA teki loistavan tuloksen viime vuonna, joten ei ihme jos sijoittajat kiinnostuvat.

Kauppalehti kertoi (siirryt toiseen palveluun)helmikuun alussa DNA:n tehneen ensimmäisenä pörssivuotenaan ennätystuloksen.

– Tulevaisuuden ennustamisen on pörssikursseilla mahdotonta, joten on vaikea sanoa, jatkuuko nousu myös tulevaisuudessa, Aurejärvi sanoo.

Myynnissä ei kannata hätiköidä

Satakunnan Puhelimen entinen toimitusjohtaja Veikko Naire kommentoi Ylelle viime heinäkuussa, että 30 euroa osakkeesta on alhainen hinta. 7–8 euron korotus ei miestä vieläkään tyydytä.

– Hinnat ovat vielä todella matalia, kun laskennallinen arvo yhdelle osakkeelle on lähemmäs 60 euroa.

Naire sanoo, ettei pienomistajan kannata hätiköidä osakkeiden myynnin kanssa. Findan osakkeilla on runsaasti pienomistajia, jotka ovat saaneet osakkeet ostaessaan aikoinaan itselleen puhelinliittymän.

– Itse en myisi osakkeita, ellei ostohinta ala kutosella. Kannattaa seurata esimerkiksi, mitä Porin kaupunki tekee. Jos se alkaa myydä omistamiaan osakkeita, silloin kannattaa seurata perässä, Naire neuvoo.

On hyvin optimistista sanoa, että tilanne olisi sama ensi vuonna. Tommi Aurejärvi

Kevät kertoo osinkojen määrän

Findan toimitusjohtaja Tommi Aurejärvi kertoo, että firman yhtiökokous pidetään keväällä. Tuolloin selviävät myös osakkeenomistajille maksettavat mahdolliset osingot.

Viime vuonna Finda maksoi osinkoja viisi euroa per osake, mikä on jo tavallista suurempi summa. DNA:n hyvä tulos tuo Findallekin osinkoja noin 50 miljoonaa euroa.

– Viisi euroa osakkeesta on jo suuri summa, joten en uskalla luvata suurempaa summaa vielä tässä vaiheessa. Kevät näyttää.

Aurejärven mukaan hinnanmuodostuksessa näkyy se, että asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän esimerkiksi nopeammasta nettiyhteydestä.

– On silti hyvin optimistista sanoa, että tilanne olisi sama ensi vuonna.