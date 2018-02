Infektiolääkärit ja THL täysin eri mieltä keuhkokuumerokotteesta – kannattaako ikäihmiset rokottaa verovaroin?

Pneumokokkibakteeri aiheuttaa keuhkokuumetta, verenmyrkytyksiä ja aivokalvontulehdusta. Kaikki vakavia tauteja, mutta pitäisikö niiltä suojaava rokote tarjota kaikille senioreille ?

Kansallisessa rokotusasiantuntijaryhmässä aiemmin istunut Lapin sairaanhoitopiirin infektiolääkäri Markku Broas on laskenut yli 64-vuotiaiden rokottamisen euromääräiset hyödyt ja kustannukset.

– Rokotteen ottaminen mukaan kansalliseen rokotusohjelmaan näyttäisi äärimmäisen järkevältä. Viiden vuoden aikajaksolla puhutaan kaikkiaan 28 miljoonan euron säästöistä, Broas summaa.

Broas on laskenut hollantilaistutkimuksen perusteella keuhkokuumetapausten vähentyvän 5,1 prosentilla. Rokotteen hinta on laskelmissa 30 euroa ja sairaalajakson 10 000 euroa. Broas on huomioinut myös aivokalvontulehdusten ja verenmyrkytysten vähentymisen ja avohoitokustannusten pienentymisen.

Ylilääkäri Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Rokotusohjelmayksiköstä ei ole vakuuttunut.

– Me emme ole saaneet nähtäväksemme yhtään formaalista terveystaloudellista arviota, joka olisi ollut vertaisarvioidussa lehdessä, Nohynek toteaa.

Lapin sairaanhoitopiirin infektiolääkäri Markku Broas. Sirpa Hanhivaara / Yle

Pohjois-Karjalassa vakuututtiin terveyshyödyistä

Rokotteen vaikutuksia on tutkittu Joensuussa, jossa kotihoitopotilaat on rokotettu vuodesta 2012 kunnan piikkiin, jotta he eivät päätyisi keuhkokuumeen vuoksi kalliiseen laitoshoitoon. Tutkimuksessa on mukana aikuisten pneumokokkirokote Prevenarin valmistaja Pfizer.

Tutkimusta ei ole vielä julkaistu, mutta alustavat tulokset ovat selvillä.

– Näillä näkymin yhdellä sijoitetulla eurolla saadaan viidestä jopa viiteentoista euroa takaisin. Se viisikin euroa on selvästi parempi tulos kuin monilla rokotteilla, jotka ovat kansallisessa rokotusohjelmassa, Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Jukka Heikkinen sanoo. Hänen mukaansa tutkimus julkaistaan lähiaikoina.

Hän on hyödyistä niin vakuuttunut, että ensi syksynä pneumokokkirokote aiotaan tarjota maksutta kaikille pohjoiskarjalaisille 65-vuotiaille, joita vielä ei ole piikitetty. Rokotus järjestetään influenssarokotuksen yhteydessä.

THL:ssä taas on laskettu, että rokotteen terveyshyödyt perusterveille 65 vuotta täyttäneille ovat vähäiset eikä kaikkien rokottaminen kannata.

– Meillä on laskettu, että kuinka moni ikäihminen pitäisi rokottaa, jotta saataisiin estettyä yksi keuhkokuume tai verenmyrkytys. Siitä tulee niin iso lukema, ettei voida puolustaa verorahojen käyttämistä rokotuksiin, Nohynek sanoo.

Moni kunta on kuitenkin katsonut järkeväksi maksaa rokotteet kotihoitopotilaille ja myös useat sairaanhoitopiirit rokottavat omin rahoin potilaansa ja henkilökuntansa.

Useissa Euroopan maissa kuten Saksassa, Britanniassa ja Espanjassa ikäihmisille tarjotaan ilmaiset pneumokokkirokotukset.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokotusohjelmayksikön ylilääkäri Hanna Nohynek THL

THL lupaa kritiikin takia uudet laskelmat

THL:n ja infektiolääkäreiden laskelmat rokotteen hyödyistä eroavat muiden muassa sen suhteen, millaiseksi on arvioitu rokotteen hinta ja teho, sairaalapäivän hinta tai pneumokokin aiheuttaman keuhkokuumeen todennäköisyys tietyssä ikäryhmässä. Esimerkiksi rokotteen todennäköiseksi hinnaksi THL:n tutkija Heini Salo on arvioinut Ilta-Sanomissa (siirryt toiseen palveluun) 47 euroa.

– On selvää, että kansallisen rokotusohjelman kautta hinta saataisiin huomattavaksi alemmaksi. Infektiolääkäreiden mielestä tarvitaan uudet, terveystaloustieteelliset kriteerit täyttävät kustannuslaskelmat, koska nyt pneumokokkirokotteen yhteiskunnallinen hyöty aliarvioidaan, sanoo HUS:in infektiolääkäri Eeva Ruotsalainen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella luvataankin nyt laskea uudestaan.

– Olemme käynnistämässä uuden selvityksen tästä kritiikistä johtuen. Kliinikot selvästi ajattelevat toisin kuin THL ja siksi tästä asiasta on tehtävä formaali terveystaloustieteellinen arvio, sanoo Nohynek.

THL: Lasten rokotukset suojaavat myös aikuisia

Koko vyyhti alkoi viime kesänä, kun THL lisäsi pneumokokkirokotusohjeiden kylkeen linkin kirjoitukseen, jossa todettiin ikääntyneiden pneumokokkirokotteen terveyshyödyt vähäisiksi. Samalla sivulla THL kuitenkin suosittelee rokotusta yli 64-vuotiaille yksilöllisen harkinnan mukaan.

– Sairaanhoitopiirien infektiolääkärit ja kuntien lääkärit puhuvat ikääntyneiden pneumokokkirokotteiden puolesta. Sen vuoksi THL:n ristiriitainen kannanotto ikääntyneiden pneumokokkirokotusten suositukseen hämmentää sekä väestöä että terveydenhuollon ammattilaisia, Ruotsalainen sanoo.

LSHP:n infektiolääkäri Markku Broas kertoo, että viidentoista sairaanhoitopiirin infektiolääkärit ovat vaatineet Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta poistamaan sivuiltaan vähäisistä terveyshyödyistä kertovat kirjoituksen.

Jessica Edén / Yle

Saiko THL siis kesällä jotain uutta tietoa, joka muutti käsityksen rokotteen hyödyistä?

– Seuraamme jatkuvasti tartuntatautirekisteristä, mitä lasten rokotusohjelma saa aikaiseksi ja se on jatkuvasti vähentänyt taudin ilmaantumista myös muissa ikäryhmissä. Lapset eivät enää toimi rokotuksilla estettävien pneumokokkien tartunnan lähteenä isovanhemmilleen. Eli se tautitaakka on jo vähentynyt ja aika vähän jää enää estettäväksi näitä ikäihmisiä itseään rokottaen, vastaa Nohynek.

THL:n mukaan sairaalahoitoa vaatineet aikuisten keuhkokuumetapaukset ovat vähentyneet merkittävästi sen jälkeen, kun lasten rokottaminen GlaxoSmithKlinen rokotteella alkoi vuonna 2010. Infektiolääkärit taas huomauttavat, että tartuntatautirekisterin mukaan yli 65-vuotiaiden vakavat pneumokokkitautitapaukset ovat päinvastoin lisääntyneet 16 prosenttia vuosina 2010– 2016.

Maaliskuun ensimmäisenä päivänä infektiolääkärit ja THL:n edustajat joka tapauksessa käyvät tilannetta läpi eduskunnan rokotetyöryhmän kanssa. Jukka Heikkisen mukaan tavoitteena ei välttämättä ole niinkään saada pneumokokkirokotetta välittömästi kansalliseen rokotusohjelmaan vaan saada THL:n tuki sille lääkäreiden yleiselle käsitykselle, että pneumokokkirokote on myös ikäihmisille hyödyllinen.