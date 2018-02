Öljylämmittäjä, onko talossasi vielä vanha täyttöliitin? "Emme toimita sellaiseen öljyä enää heinäkuussa"

Tässä talossa liitin on jo vaihdettu.

Lämmitysöljyn kuljettajat ovat yrittäneet saada asiakkaita vaihtamaan täyttöliittymät uusiin jo vuosien ajan. Tänä kesänä selitykset eivät enää auta. Jos talossa on sakaraliitin, ei sinne toimiteta öljyä.

Lämmitysöljyä myyvä porilainen Markku Vihermaa on pyöritellyt päätään asiakkaiden pihoissa jo pitkään. Hän joutuu kuljettamaan mukanaan kolmea erilaista liitintä, jotta saa öljyt toimitettua jokaiseen kotiin. Monessa talossa on käytössä edelleen kymmeniä vuosia vanha sakaraliitin, joka muuttuu lainvastaiseksi tänä kesänä.

Asiakkaiden luulisi tietävän tämän, sillä siirtymäaikaa on ollut yli 30 vuotta. Tänä talvena öljyautonkuljettajat ovat muistutelleet asiakkaitaan, koska pian tulee jo kiire.

Katja Halinen / Yle

– Yhtiön määräys on, että tavaraa ei pureta enää heinäkuun ensimmäisenä päivänä, jos liitin on lainvastainen. Olemme lähettäneet asiakkaille infolappuja ja silti moni on soitellut perään, että mitä tämä tarkoittaa, Vihermaa toteaa.

Runsaan satasen homma

Vanhoja liittimiä on käytössä vielä paljon. Markku Vihermaa kertoo, että joinakin päivinä vastaan ei mitään muita tulekaan. Hyvinä päivinä neljä kymmenestä asiakkaasta on hoitanut asiansa kuntoon.

Asian kanssa on turha aikailla. Työ hoituu parhaimmillaan kädenkäänteessä. Jos liitin on ruostunut tai muuten jumissa, voi hommassa vierähtää pari tuntia.

– Korkeimmillaan siinä menee varmaan 2,5 tuntia. Yleensä liittimen saa vaihdettua helposti. Silloin koko hommasta selviää 150 eurolla. Osat itsessään maksavat noin satasen, kertoo liittimiä vaihtavan Jokimäki Servicen toimitusjohtaja Jani Puistonen.

Liittimen malli helppo tarkastaa

Jos et tiedä, onko kotonasi vanha vai uusi täyttöliitin, on asia helppo tarkastaa. Ylemmässä kuvassa on vanha liitin, alemmassa uusi.

Tällainen sakaraliitin muuttuu lainvastaiseksi heinäkuussa. Katja Halinen / Yle

– Käy veivaamassa korkki auki ja katso onko putken ympärillä kolme sakaraa. Lainvastaisen liittimen tunnistaa niistä. Oikeanlainen liitin on pyöreä ja siinä on ura, johon liitin kiinnitetään, Jani Puistonen ohjeistaa.