Raju huutelu vaihtoaitiosta toi Raimo Summaselle tuomion kunnianloukkauksesta

Jääkiekkovalmentaja Raimo Summanen on tuomittu huuteluistaan Hermeksen ex-valmentaja Antti Karhulalle. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun käräjäoikeus antaa tuomion rajusta kielenkäytöstä jääkiekkopelissä.

Kiekkovalmentaja Raimo Summanen joutuu maksamaan yhteensä noin 5 000 euroa viime maaliskuussa tapahtuneista törkeistä huuteluista. Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi Summasen kunnianloukkauksesta vajaan tuhannen euron sakkoihin.

Alunperin syyttäjä vaati, että valmentaja tuomitaan 40 päiväsakkoon, mutta käräjäoikeus katsoi 25 päiväsakkoa riittäväksi rangaistukseksi.

Lisäksi Summanen joutuu maksamaan Antti Karhulalle vahingonkorvauksena henkisestä kärsimyksestä 4 000 euroa. Oikeudessa Karhula vaatii Summaselta 15 000 euron vahingonkorvausta, mutta siihen käräjäoikeus ei taipunut. Karhula ei valita tuomiosta.

Tuomio on poikkeuksellinen, sillä jääkiekon vaihtoaitiossa tapahtuneita huuteluita ei ole aiemmin edes käsitelty käräjillä. Tapaukset on tähän mennessä puitu lajin sisällä. Käräjäoikeus perusteli rangaistusta sillä, että Summasen on pitänyt ymmärtää, että erittäin leimaavan ilmauksen toistuva huutelu aiheuttaa Karhulalle kärsimystä tai vahinkoa.

Tuomioon johtanut välikohtaus tapahtui mestisseura Espoo Unitedin ja Kokkolan Hermeksen pudotuspeliottelussa viime maaliskuun lopulla, joka pelattiin Kokkolassa. Summanen menetti malttinsa ottelussa ja nimitteli Karhulaa rajuin sanankääntein.

Summanen sai Mestiksen kurinpitoryhmältä huuteluistaan kahdeksan ottelun toimitsijakiellon ja urheiluseura Espoo United tuomittiin maksamaan 4 000 euron sakot. Summanen pyysi myöhemmin anteeksi käytöstään.

Syyttäjä vaatii Raimo Summaselle kunnianloukkauksesta 40 päivän suuruista rangaistusta. Huutelun kohteeksi joutunut Antti Karhula vaatii lisäksi 15 000 euron vahingonkorvausta. Noora Haapaniemi / Yle

Antti Karhula jätti myöhemmin Summasen käytöksestä tutkintapyynnön poliisille. Esitutkinnan jälkeen syyttäjä päätyi syyttämään Summasta kunnianloukkauksesta. Tapausta käsiteltiin käräjillä jo helmikuun 16. päivä. Tuomio annettiin 23. helmikuuta.

Antti Karhula kertoi oikeudessa ahdistuneensa syvästi Summasen syytöksistä ja hän muun muassa kartteli ihmisiä tapauksen jälkeen.

Summanen myönsi oikeudessa huutelut, mutta kiisti syyllistyneensä rikokseen. Hän myös pahoitteli ja pyysi anteeksi käytöstään vielä oikeudessa ja myönsi tapauksen olleen jääkiekolle nolo juttu.

Tapauksen jälkeen kiekkoseura Espoo United ei jatkanut työsopimusta Raimo Summasen kanssa ja uutta työpaikkaa on ollut vaikea löytää.