"Sain ensimmäisen lapseni yksin" – Vaikean synnytyksen kokenut ja kuuden lapsen äiti auttavat nyt muita synnyttäjiä

Doulan eli synnytystukihenkilön tärkein tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi. Kaksi doulaa kertoo, miksi he haluavat tukea synnyttävää naista ja hänen perhettään.

Mistä on kyse? Doulien kysyntä kasvaa koko ajan. Koko maassa on noin 400 doulaa. Kainuussa doulia on koulutettu nyt ensimmäistä kertaa.

Kajaanilaiset doulat Peppiina Hakkarainen ja Jenni-Maria Kärki haluavat tukea ja auttaa odottavaa äitiä ja hänen perhettään.

Hakkarainen ja Kärki kertovat, että omat kokemukset synnytyksestä saivat hakeutumaan doulakoulutukseen.

Synnytys on aina ainutlaatuinen kokemus. Se vaatii doulan ja synnyttävän välille luottamussuhdetta.

Kajaani

"Haluan ottaa tästä revanssin. Haluan tehdä tämän uudelleen ja toimia itse paremmin."

Näin kajaanilainen Peppiina Hakkarainen ajatteli synnytyksen jälkeen. Lapsen syntymä oli elämää mullistava kokemus, mutta itse synnytys oli haastava, vaikeakin.

– Se tunne kannusti vahvasti doulana toimimiseen. Jos minulla olisi ollut siinä tilanteessa doula, joka olisi voinut auttaa ja tukea minua, olisin ehkä pystynyt kuuntelemaan omaa kehoani ja itseäni enemmän. Esikoisen syntymästä olisi jäänyt toisenlainen kuva, Peppiina Hakkarainen kertoo.

Äitiyteen, synnytykseen ja imetykseen liittyvät asiat ovat olleet aina Hakkaraisen sydäntä lähellä. Pojan syntymä vuonna 2015 vahvisti ajatusta – hän halusi ryhtyä synnytystukihenkilöksi.

– Olin jo kysellyt doulatoiminnasta Kainuussa, mutta minulle kerrottiin, ettei minkäänlaista toimintaa ollut. Kun sain kuulla koulutuksesta, laitoin heti vastauksen, että minä tulen, Hakkarainen kertoo.

Doula tulee lähelle, mutta jättää tilaa

Kainuussa on nyt parikymmentä koulutettua doulaa. Sana doula tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa palvelijatarta.

– Se kertoo paljon doulan tehtävästä, sanoo Hakkaraisen kanssa samassa koulutuksessa ollut kajaanilainen Jenni-Maria Kärki.

Kuusilapsisen perheen äiti olisi kaivannut doulan tukea etenkin ensimmäisessä synnytyksessä.

– Sain ensimmäisen lapseni yksin. Vaikka minulla oli äiti mukana synnytyksessä, muistan vain sen, että kysyin joka mutkassa, mitä nyt tapahtuu. Jatkossa mieheni oli mukana synnytyksissä, mutta nyt ottaisin doulan matkaan, vaikka puoliso olisi siinä kuinka mukana, Kärki kertoo.

Jenni-Maria Kärki kertoo, että doulana hänen suurin tehtävänsä on saada odottava äiti rentoutumaan ja voimaan hyvin. Elisa Kinnunen / Yle

Kärki sanoo, että doulana hän haluaa tukea äidiksi tulemista, naiseutta ja sitä, että äidillä olisi turvallinen olo. Näin äiti voi keskittyä synnytykseen ja vauvan saamiseen.

– Doulan suurin tehtävä on saada äiti rentoutumaan ja voimaan hyvin. Voin selvitellä asioita äidin puolesta, jotta hänen ei tarvitse kysellä. Voin vaikka hipsutella hiuksista, käyttää GuaSha-kampoja, hieroa ja suihkutella lämmintä suihkua, Kärki kuvailee.

– Doulan tärkein tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi. Doula tukee synnyttävää naista sekä hänen puolisoaan, jotta puoliso pystyisi tukemaan synnyttäjää. Hän osaa tulla oikeissa paikoissa lähelle ja mennä oikeissa paikoissa hieman kauemmaksi, Hakkarainen jatkaa.

Aluksi doulia aina ihmetellään

Suomessa on ollut vapaaehtoisia tukihenkilöitä synnytyksessä 1990-luvun alusta asti. Vuonna 2010 Suomessa aloittivat ensimmäiset, ulkomailla kouluttautuneet ammattidoulat.

– Tällä hetkellä Suomessa toimii noin 400 doulaa. Noin kolmannes doulista on ammattidoulia ja loput vapaaehtoisia, kertoo Suomen Doulat ry:n perustaja, doula ja doulakouluttaja Marjaana Siivola.

Siivolan mukaan doulatoiminnan kysyntä ja kattavuus kasvavat koko ajan. Vuonna 2016 tehdyn kyselyn mukaan ammattidoulia oli tarjolla 23 synnytyssairaalassa, eli vain kolmessa sairaalassa toimintaa ei ollut.

– Nyt kattavuus voi olla jo maan laajuinen. Varsinkin Kainuussa kattavuus on parantunut. Kun tietoisuus doulan hyödyistä leviää, doulan saatavuus kasvaa ja perheet osaavat jo kysellä doulien palveluja, Siivola kertoo.

Vaikka olen kokenut synnytyksen kuusi kertaa, sen näkee aivan toisesta näkökulmasta, rauhallisemmassa mielentilassa. Jenni-Maria Kärki

Jotta yhteistyö sairaaloiden kanssa toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, doulan toimenkuva (siirryt toiseen palveluun) (Suomen Doulat ry) on kirjoitettu suomalaiseen järjestelmään sopivaksi. Siivolan mukaan se kävi kommenttikierroksella myös Kätilöliitossa, missä toimenkuva hyväksyttiin.

– Aina, kun doulatoiminta alkaa, doulia ihmetellään. Kun kätilöiden kanssa selvitetään doulan toimenkuva, miten se eroaa kätilöiden toimenkuvasta ja, että doulat toimivat doulan toimenkuvan mukaisesti, suhtautuminen on ollut todella hyvää, Siivola kertoo.

Doula Jenni-Maria Kärki sivelee GuaSha-kivellä raskaana olevan Reetta Suhosen hartioita. Elisa Kinnunen / Yle

Kainuun keskussairaalaan doulat on toivotettu tervetulleeksi. Kokemusta doulatoiminnasta ei vielä ole, joten aika näyttää, miten paljon kysyntää synnytystukihenkilöille tulee olemaan.

– Siihen vaikuttaa vielä varmasti sellainen kysynnän ja tarjonnan laki, mutta uskon, että kysyntää on, Peppiina Hakkarainen kertoo.

"Jokainen synnytys on ainutlaatuinen"

Doula tukee vauvaa odottavaa ja hänen perhettään ennen synnytystä, synnytyksen aikana ja sen jälkeen.

– Äiti ja perhe tavataan jo neljä viikkoa ennen synnytystä ja samalla luodaan luottamussuhdetta, parhaassa tapauksessa pitkää ystävyyssuhdetta. Jo siinä vaiheessa kysytään äidin toiveita, ollaan yhdessä ja tuetaan niin hyvin kuin pystytään, Jenni-Maria Kärki kertoo.

Kaiken lähtökohtana on, että synnyttävää äitiä ja hänen perhettään kuunnellaan.

– Synnytys on aina ainutlaatuinen, ja jokainen synnytys on erilainen. Vaikka olisi itsellä taustalla kuinka monta synnytystä tai olisi doulannut monta kertaa, aina se on uudenlainen tilanne. Kun lähtee tilanteeseen perheen toiveista ja tarpeista ja alkaa muodostaa luottamusta, sillä pääsee jo pitkälle, Peppiina Hakkarainen sanoo.

Doula tukee synnyttävää naista sekä hänen puolisoaan, jotta puoliso pystyisi tukemaan synnyttäjää. Peppiina Hakkarainen

Peppiina Hakkarainen ja Jenni-Maria Kärki pääsevät pian ensimmäistä kertaa testaamaan taitojaan doulina. Molemmilla on ystävä, jonka laskettu aika on lähestymässä.

– On ihanaa, että kyseessä on paras ystäväni, mutta toki siinä on myös se puoli, että pääsen hyödyntämään koulutuksen oppeja ihan tositoimissa, Hakkarainen kertoo.

– Odotan doulaamista kovasti. Sen oppii todella hyvin vain tekemällä, Kärki jatkaa.

Peppiina Hakkaraisen mukaan doulan ja synnyttäjän välille syntyy luottamussuhde, kun kuuntelee synnyttävän ja hänen perheensä toiveita. Elisa Kinnunen / Yle

Kärki ja Hakkarainen uskovat oppivansa doulana koko ajan uutta. Synnyttäjä opettaa doulaa, ja doula oppii uusia toimintatapoja ja tekniikoita esimerkiksi rentoutukseen ja kivunlievitykseen.

– Vaikka olen kokenut synnytyksen kuusi kertaa, sen näkee aivan toisesta näkökulmasta, rauhallisemmassa mielentilassa. Samalla voin tuoda rauhallisuutta äidille synnytystilanteeseen. Se on aivan erilaista, kun et ole itse kipeänä synnyttämässä, Kärki sanoo.

Synnytys on suuri kokemus koko perheelle, äidille ja puolisolle. Hyvin mennyt synnytys myös lähentää puolisoita, Hakkarainen sanoo.

– Onhan synnytys tietyllä tavalla myös seksuaalinen kokemus. Doulana haluan antaa tilaa parille nauttia ja kokea tilanne yhdessä.