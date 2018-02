Pääministeri Benjamin Netanjahu on Israelin politiikan taikuri, jolla on yhdeksän elämää – onko ne nyt käytetty?

Jerusalem

Israelin politiikan keskiössä on jo vuosikaudet ollut hopeahiuksinen mies. Pääministeri Benjamin Netanjahu tunnetaan maailmalla haukkamaisesta politiikastaan – ja tunteisiin käyvistä lausunnoista sujuvan sulavalla amerikanenglannilla.

Netanjahua kutsutaan israelilaisessa lehdistössä taikuriksi, sillä hänellä on ollut kyky selvitä mahdottomistakin tilanteista. Hän on Israelin toiseksi pitkäaikaisin pääministeri heti maan ensimmäisen pääministerin David Ben-Gurionin jälkeen.

Nyt Netanjahu taistelee poliittisesta tulevaisuudestaan paisuvan korruptiotutkinnan keskellä. Skandaalista on tullut hyytävä jännitysnäytelmä, jonka käänteistä israelilainen media raportoi lähes päivittäin.

Pääministeri Benjamin Netanjahu osallistui hallituksen kokoukseen tammikuussa 2017. Abir Sultan / AOP

Pääministerin lisäksi tutkittavana on useita Netanjahun lähipiirin jäseniä. Myös hänen vaimonsa, Israelin Marie Antoinetteksi kutsutun Sara Netanjahun toimintaa selvitetään omassa korruptiotutkinnassaan.

Netanjahun asema on alkanut käydä niin tukalaksi, että lehtien palstoilla ennustetaan jo hänen valtakautensa lähestyvän kituliaasti päätöstään. Se olisi yhden aikakauden loppu Israelissa.

Luksuslahjoja ja median toimintaan puuttumista?

Netanjahun hallinnon ympärillä vellova korruptiotutkinta on sotkuinen vyyhti. Yhdessä tutkintahaarassa Netanjahun (siirryt toiseen palveluun) epäillään saaneen parilta liikemieheltä luksuslahjoja, kuten vaaleanpunaista samppanjaa, sikareita ja koruja.

Vastineeksi hänen epäillään edistäneen liikemiesten toiveita. Netanjahun mukaan kyseessä oli ystäviltä saaduista lahjoista, joihin ei liittynyt vastapalveluksia.

Toisessa tutkinnassa Netanjahun epäillään suunnitelleen sopimusta Israelin toiseksi suurimman sanomalehden Yedioth Ahronothin kanssa saadakseen itselleen myönteisempää uutisointia. Vastineeksi hänen kerrotaan lupailleen kilpailevan lehden Israel Hayomin aseman heikentämistä.

Näissä tutkinnoissa poliisi suositteli viime viikolla syytteiden nostamista. Päätöksen mahdollisista syytteistä tekee valtakunnansyyttäjä. Sara Netanjahua epäillään puolestaan toisessa tutkinnassa käyttäneen julkisia varoja väärin tilailemalla kalliita catering-palveluita ja kokkeja, vaikka virka-asunnolla oli omat kokit.

Sara Netanjahulla on ollut aina vaikea suhde mediaan. Abir Sultan / AOP

Eikä siinä kaikki. Yhdessä tutkintahaarassa israelilaiseen viestintäjätti Bezeqiin suurimman osakkeenomistajan epäillään (siirryt toiseen palveluun) saaneen Netanjahun lähipiiriltä yritystä hyödyttäviä tietoja. Netanjahun lähipiirin toimintaa tutkitaan myös liittyen hämäryyksiin sukellusvenekaupoissa. Tässä tutkinnassa pääministeri itse ei ole epäilty.

Moni poliitikko olisi tässä vaiheessa luovuttanut, mutta Netanjahu ei. Hän kiistää kaikki epäilyt.

Miksi Netanjahulla on tukea krisiistä toiseen?

Netanjahu on ollut Israelin pääministerinä nyt lähes yhdeksän vuotta putkeen. Sinä aikana Suomessa on ollut viisi pääministeriä. Lisäksi Netanjahulla takanaan on kolmen vuoden pääministerikausi 1990-luvulla.

Netanjahulla on oma vankka kannattajakuntansa. Hänen retoriikassaan korostuu aina turvallisuus, mikä iskee suuren yleisön hermoon Israelissa.

Kannattajilleen Netanjahu on kokenut poliitikko, joka pitää heidät turvassa Lähi-idän vaikeassa naapurustossa. Netanjahu ei koskaan jätä käyttämättä mahdollisuutta varoittaa kansainvälisillä areenoilla Iranista, jota hän pitää suurena uhkana Israelille.

Palestiinalaisia kohtaan hän vetää kovaa linjaa, eikä ole noussut rauhaatekevien johtajien joukkoon.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu heilutteli iranilaiseksi lennokin kappaleeksi väitettyä palaa Munchenin turvallisuuskokouksessa. Netanjahu on ollut aina taitava mediapoliitikko. Lennart Preiss / AFP / Lehtikuva

Poliittiset vastustajat sanoisivat hänen tekevän laskelmoivan kyynistä politiikkaa ihmisten peloilla tai oikeastaan lietsoen pelkoja ja jakolinjoja.

Talven aikana Israelissa on nähty useita mielenosoituksia pääministeriä vastaan.

Netanjahun ympärillä pyörivä skandaali tuntuu repivän kansalaisia entisestä kauemmas toisistaan. Mutta kuka oikeastaan on mielipiteitä jakava Benjamin Netanjahu?

Amerikkalaiset opit Israelin politiikkaan – Netanjahun nousu

Netanjahu oli aikoinaan melko epätodennäköinen pääministeri. Häntä pidettiin poliittisen uransa alussa oikeastaan hieman ulkopuolisena Israelissa. Ulkopuolisuus ja Netanjahun maailmankuva liittyvät paljon hänen isäänsä Benzion Netanjahuun.

Lapsena Puolasta Israeliin muuttanut Benzion Netanjahu uskoi kuolemaansa asti, että juutalaisten olemassaolo on vaarassa. Hän vastusti kiivaasti myönnytyksiä palestiinalaisille. Netanjahun puheissa on sama kaiku, mutta häntä pidetään isäänsä pragmaattisempana.

Benzion Netanjahu koki akateemisen uransa Israelissa tökänneen hänen mielipiteidensä vuoksi, joten perhe muutti Yhdysvaltoihin Netanjahun ollessa varhaisteini. Siksi Netanjahu vietti nuoruutensa ja opiskelijavuotensa Yhdysvalloissa, vaikka palveli välissä Israelin armeijan erikoisjoukoissa.

Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kuva vuodelta 1967, jolloin hän palveli Israelin armeijassa. Reuters / Lehtikuva

Netanjahujen perheeseen vaikutti myös Benjaminin veljen, Yoni Netanjahun kuolema vuonna 1976. Menestyksekkään armeijauran tehnyt Yoni Netanjahu oli perheen suurin tähti, kunnes hän kuoli operaatiossa kaapatun lentokoneen matkustajien vapauttamiseksi Entebbessä Ugandassa.

Netanjahun uran nousu alkoi Yhdysvalloista. Hänestä tuli 1980-luvulla tuttu kommentaattori amerikkalaisilla televisiokanavilla ja kasvot Israelin Yhdysvaltain-lähetystölle. Lopulta Netanjahu nimitettiin 34-vuotiaana Israelin lähettilääksi YK:ssa.

Netanjahu on koko uransa ajan ollut poikkeuksellisen taitava median kanssa toimimisessa.

Kun Netanjahu lähti rakentamaan uraansa Israelin sisäpolitiikan huipulla, hän otti käyttöönsä amerikkalaisen, henkilökeskeisen kampanjoinnin opit. Monet israelilaiset poliitikot myös hänen omasta Likud-puolueestaan karsastivat tätä.

Tästä kuuluu kaikuja yhä. Kun Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence vieraili hiljattain Israelissa, tituleerattiin Sara Netanjahua ensimmäiseksi naiseksi. Israelilaisessa mediassa se (siirryt toiseen palveluun) aiheutti huvitusta, sillä maassa ei ole tällaista titteliä.

Israelin pääministeri Jitzhak Rabin ja palestiinalaisten presidentti Jasser Arafat kättelivät historiallisesti Yhdysvaltain presidentin Bill Clintonin seurassa Washingonissa vuonna 1993. AOP

Oslon rauhansopimusta vastustanut oppostiojohtaja

Kun Israelin pääministeri Yitzak Rabin ja palestiinalaisten johtaja Jasser Arafat kättelivät Valkoisen talon nurmikolla vuonna 1993, Netanjahu näytti olevan väärällä puolella historiaa. Kaksikko oli juuri allekirjoittanut rauhansopimuksen, jota juhlistettiin maailmalla.

Netanjahusta taas tuli yksi Oslon rauhansopimuksen vastustajien johtohahmoista israelilaisten puolella. Hän oli ärhäkkä oppositiojohtaja, piikki pääministeri Rabinin lihassa.

Rabinista tuli rauhansopimuksen vastustajien kasvavan vihan kohde. Netanjahu ja muut Likudin johtajat eivät rauhoittaneet tilannetta, vaan käyttivät voimakasta retoriikkaa Rabinia vastaan. Marraskuussa 1995 juutalainen äärioikeistolainen mies murhasi Rabinin. Hänen leskensä syytti Netanjahun olevan osaltaan vastuussa miehensä kuolemasta.

Netanjahu oli järkyttynyt. Monet julistivat nuoren poliitikon uran päättyneeksi. Hän laahasi gallupeissa kaukana vastustajansa työväenpuolueen Shimon Peresin takana.

Vaalien lähestyessä ilmapiiri muuttui. Rauhansopimusta vastustanut palestiinalainen islamistijärjestö Hamas teki terroristi-iskuja Israelissa. Netanjahun turvallisuusretoriikka ja amerikkalaistyylinen kampanja alkoivat purra.

Vaali-iltana Peres meni nukkumaan ajatellen, että hänestä oli tullut pääministeri. Aamuun mennessä Netanjahu oli kivunnut tuloksissa todella täpärästi ohi. Hän oli noussut varmasta tappiosta Israelin historian nuorimmaksi pääministeriksi.

Benjamin Netanjahu nousi yllätysvoittoon vuoden 1996 parlamenttivaaleissa. Justin Leighton / Alamy

Netanjahun ensimmäistä kautta pääministerinä on kuitenkin kuvattu yleensä vaikeaksi. Kokematon poliitikko joutui tasapainoilemaan riitaisan hallituskoalition kanssa. Hallitus kaatui ennen aikojaan, Netanjahu luopui puolueensa puheenjohtajuudesta.

Jälleen moni oli varma, että Netanjahun ura politiikassa olisi ohi.

Itse asiassa myös näihin aikoihin Netanjahua epäiltiin korruptiosta, mutta syytteitä ei lopulta nostettu. Netanjahu palasi 2000-luvun alussa politiikkaan toimiakseen ulkoministerinä ja valtiovarainministerinä.

Vuonna 2009 tilanne oli kypsä jälleen Netanjahun paluulle pääministeriksi. Hän oli oppinut läksynsä Israelin pirstaleisen puoluekentän hauraiden koalitioiden kanssa luovimisesta. Se on yksi hänen pitkän valtakautensa salaisuuksista.

Noustuaan pääministeriksi Netanjahu sai tehtäväkseen paljon parjaamansa Oslon sopimuksen eteenpäin viemisen. Richard Ellis / AOP

Sara Netanjahun vaikea mediasuhde ja syytökset työntekijöiden kaltoinkohtelusta

Benjamin Netanjahun urasta on mahdotonta puhua ilman mainintaa Sara Netanjahusta. Hän on herättänyt miestäänkin enemmän tunteita Israelissa.

Benjamin Netanjahu ja Sara Netanjahu ovat olleet naimisissa vuodesta 1991 ja heillä on kaksi poikaa. Kaksikko tapasi vuonna 1990 Israelin kansallisen lentoyhtiön El Alin odotellessaan jatkolentoa Amsterdamin lentokentällä. Sara Netanjahu työskenteli lentoemäntänä noina päivinä.

Heidän suhteensa alkuaikoihin liittyy myös yksi draama Netanjahun uran alkuvaiheilta. Kun Netanjahu oli vasta pyrkimässä vuonna 1993 Likud-puolueen johtoon hän sai kiristyspuhelun ilmeisesti oman puolueensa sisältä. Kiristäjä uhkasi paljastaa Netanjahun avioliiton ulkopuolisen suhteen. Netanjahu säntäsi televisioon myöntämään suhteen itse.

Avioliitto Saran kanssa kesti silti. Ja Netanjahu nousi puolueensa johtoon.

Sara Netanjahun suhde mediaan ja suureen yleisöön on ollut vaikea jo 1990-luvulta lähtien. Hän näyttäytyy lehtikirjoituksissa ja monien tavallisten israelilaisten puheissa kontrolloivana ja oikukkaana.

Jopa monet Netanjahun kannattajat karsastavat hänen puolisoaan. On vaikeaa sanoa, mikä on totta ja mikä ilkeilyä. Se tiedetään kuitenkin varmasti, että Sara Netanjahua on epäilty vuosien varrella monta kertaa työntekijöidensä kaltoinkohtelusta, simputtamisesta ja huutamisesta.

"Media vihaa meitä, kuten teitäkin", Sara Netanjahu sanoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin puolisolle Melania Trumpille. Trumpit vierailivat Israelissa kesällä 2017. AOP

Pääministerin virka-asunnon pyörittämisestä vastannut mies voitti taannoin oikeusjutun, jossa hän syytti pääministerin puolisoa huonosta kohtelusta. Sara Netanjahun kerrottiin muun muassa heittäneen kukkamaljakon lattialle, koska hänestä kukat eivät olleet tarpeeksi tuoreita.

Aivan hiljattain julkisuuteen vuoti nauha (siirryt toiseen palveluun), jossa Sara Netanjahu huutaa rumasti avustajalleen. Monien israelilaisten mielestä Sara Netanjahu on ollut vauhdittamassa miehensä alamäkeä.

Millainen on Netanjahun perintö?

Kaiken tämän jälkeen ei ole ihme, ettei Netanjahu ole näyttänyt nöyrtymisen tai luovuttamisen merkkejä kriisin keskellä. Mediaa Netanjahu on syyttänyt jo pitkään ajojahdista häntä ja perhettään vastaan.

Hän on valinnut hyvin Trump-maiset hyökkäykset ja mustamaalauksen korruptiota tutkivia poliiseja, oikeuslaitosta ja virkamiehiä vastaan.

Jos Netanjahun kausi päättyy tähän, hänen perintönsä jää ristiriitaiseksi. Hänen kaudellaan Israelista on tullut yhä jakautuneempi maa, jossa poliittisesti eri mieltä olevia leimataan nopeasti. Jopa Netanjahun puoluetoveri, Israelin presidentti Reuven Rivlin arvosteli (siirryt toiseen palveluun)hiljattain kovin sanoin Netanjahun hallitusta Israelin demokratian haurastuttamisesta.

Shimon Peresin hautajaisissa Yhdysvaltain presidentti Barack Obama istui Israelin presidentin Reuven Rivlinin ja pääministerin Benjamin Netanjahun välissä. Ronen Zvulun / EPA

Netanjahu on itse sanonut haluavansa (siirryt toiseen palveluun)tulla muistetuksi Israelin suojelijana, joka varmisti maansa olevan tulevaisuudessa turvassa. Pääministeri onkin luotsannut maataan haastavassa ympäristössä pitkään.

Rauhantekijänä häntä ei kuitenkaan muisteta. Vikaa rauhanponnistusten epäonnistumisessa on niin israelilaisissa, palestiinalaisissa kuin kansainvälisessä yhteisössä. Silti vuosien vieriessä on näyttänyt yhä enemmän siltä, ettei Netanjahulla ole rohkeutta tai halua vaikeisiin myönnytyksiin, joita rauha edellyttäisi kaikilta osapuolilta.

Netanjahun kaudella Israel on vain laajentanut siirtokuntia kansainvälisen oikeuden vastaisesti ja vahvistanut otettaan Länsirannasta ja Itä-Jerusalemista. Rauhanprosessi on junnannut tai ollut pysähdyksissä.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu osallistui vuonna 2003 seremoniaan, jossa muisteltiin murhattua Rabinia. Gali Tibbon / AOP

Netanjahu taistelee viimeiseen asti

Miten Netanjahulle käy? Katseet ovat nyt Netanjahun hallituskumppaneissa ja omassa Likud-puolueessa. Netanjahun nykyinen hallitus koostuu nationalistisista ja uskonnollisista hallituskumppaneista. Niille pääministerin hankala asema on antanut tavallista enemmän vaikutusvaltaa. Ne eivät ole vaikuttaneet halukkailta kaatamaan hallitusta.

Myös Likud-puolue on pääosin pysynyt vielä pääministerin tukena. Selviä seuraajaehdokkaita pitkään vallassa olleelle pääministerille ei ole. Jos jännitteet Iranin ja sen liittolaisten kanssa kasvavat entisestään, Netanjahu voisi vedota kokemukseensa ja työntää korruptiokeskustelua taka-alalle.

Suuri kysymys on, tuleeko Netanjahusta liian suuri taakka hallituskumppaneilleen ja omalle puolueelleen. Netanjahun tulevaisuus näyttää olevan nyt muiden käsissä, jos vanha taikuri ei keksi vielä yhtä temppua.

Jutussa hyödynnetty Netanjahun urasta kertovaa Neill Locheryn teosta The Resistible Rise of Netanjahu ja PBS Frontlinen dokumenttia Netanjahu at War (siirryt toiseen palveluun).

