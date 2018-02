Analyysi: Suomi on Euroviisujen vedonlyöntitilastojen kärjessä, vaikka Saara Aallon kilpailukappaleista puuttuu täydellinen hitti

Aallon valtti Euroviisuissa on lavashow, sillä viisulavalla ei ole screenejä, kirjoittaa kulttuuritoimittaja Ville Vedenpää.

Nyt ne on kaikki kuultu. Kaikki kolme Saara Aallon kilpailukappaletta, joista yksi valitaan ensi viikon lauantaina edustamaan Suomea Euroviisuihin.

Ennakko-odotukset kappaleiden suhteen olivat korkealla, sillä jo etukäteen tiedettiin, että Saara Aalto oli tekemässä musiikkia kansainvälisten huipputekijöiden kanssa.

Toisaalta kukaan ei osannut odottaa yhtään mitään, sillä Aalto ei ollut julkaissut ainuttakaan biisiä Britannian X Factor -kisan jälkeen. Moni toivoi, että häneltä kuultaisiin voimakas balladi, jossa upea lauluääni pääsisi oikeuksiinsa. Olihan Aalto ihastuttanut yleisöä etenkin Sian Chandelier-kappaleen tulkinnallaan (siirryt toiseen palveluun).

Sellainen jäi viisukappaleista uupumaan.

Samoin jäi uupumaan pelkästään suomalaisten tekemä kappale, sillä biisien takaa löytyy lähinnä ruotsalaista ja brittiläistä osaamista.

1. Monsters

Saara Aallon ensimmäinen kilpailukappale Monsters oli yllätys. Ai tanssipoppia? Biisin on tuottanut ruotsalainen The Family, joka on tehnyt esimerkiksi Måns Zelmerlövin viisuvoittajabiisin Heroes (siirryt toiseen palveluun).

Hitaasti kehittyvä Monsters sisältää monia hyvään viisukappaleeseen kuuluvia aineksia. On sanomaa, yksinkertainen melodia ja tanssittavaa biittiä. Ripaukseksi mukaan on lisätty tämän hetken tropical-soundeja ja lapsikuoro.

Monsters ei pidemmän päälle yllätä, mutta jälkikäteen se soi kuin varkain päässä.

2. Domino

Toinen kilpailukappale Domino on perinteinen rakkauslaulu, mutta ei kuitenkaan todellinen voimaballadi. Kappaletta tehneestä työryhmästä löytyy ruotsalainen viisukonkari Thomas G:son, jonka kohokohta on Loreenin viisuvoittaja Euphoria (siirryt toiseen palveluun).

Kappaleen sanoissa särähtää sopivasti korvaan kohta: wrecking ball, jolla viitataan ilmeisen tarkoituksellisesti Miley Cyruksen hittiin. Domino-biisissä Saara Aallon ääni hukkuu taustojen alle ja kappale tuntuu pidemmän päälle tasapaksulta albumikappaleelta. Vaikka kertosäe jää mieleen, kappale ei lähde lentoon.

3. Queens

Queens-kappaleessa on itämaisen mystinen sävelkulku, joka saa ajattelemaan Saara Aallon teatraalista lavaesiintymistä. Aalto on tehnyt biisin työryhmän kanssa, josta löytyy muun muassa Tom Aspaulin, joka on tehnyt kappaleita muun muassa Kylie Minoguelle.

Kappaleessa yhdistyvät musikaalimaailma ja Euroviisut, mikä toimisi varmasti viisulavalla. Itse biisi ei kuitenkaan tarjoa edetessään tarpeeksi vaihtelua.

Kaikkia Aallon kappaleita vaivaa tietynlainen yllätyksettömyys. Ne kaikki olisi voitu tehdä jo monta vuotta sitten ruotsalaisessa hittitehtaassa. Biiseille olisi voinut tehdä hyvää se, että ne olisi annettu vielä jonkun tämän päivän nuoren tuottajaneron käsittelyyn. Kunnon myllytyksessä niihin olisi voitu saada lisää oivalluksia.

Olen ollut mukana kappaleiden ennakkokuunteluissa, joihin on osallistunut muun muassa toimittajia, bloggareita ja viisufaneja. Näissä ylivoimainen suosikki on ollut Monsters.

Vastaanotto on ollut samanlainen maailmalla. Suuri osa euroviisufaneista on ollut suorastaan haltioissaan kappaleesta. Kehuja on tullut muun muassa siitä, että biisin synkkä sanoma eli sisäisten demonien voittaminen yhdistyy tarttuvaan melodiaan ja menevään tanssimusiikkiin.

Näillä ulkomailta tulevilla signaaleilla on merkitystä, sillä ensi viikon UMK: Saara Aalto -lähetyksessä Suomen viisukappaleen valitsevat katsojien lisäksi kansainväliset raadit.

Euroviisuihin osallistuvia kappaleita on julkaissut vasta vähän toistakymmentä maata. Saman verran maita on ilmoittanut edustajastaan, mutta ei ole julkaissut kappaleitaan. Kilpailuun osallistuu tänä vuonna 43 maata.

Vaikka kisa ei ole kunnolla edes alkanut, vedonlyöntiä voittajasta käydään jo. Tilastojen kärjestä löytyy yllättäen Suomi. Oletettavasti Saara Aalto on tehnyt vaikutuksen Britannian X Factor -esityksillään ympäri Eurooppaa ja hänen live-esiintymistään odotetaan innolla.

Saara Aallon viisukappaleista ei välttämättä löydy aivan sitä timanttisinta Euphoria-hittiä. Hänen etuinaan Euroviisuissa ovatkin vahva lauluääni ja lavaesiintyminen.

Aallon kaikkien kilpailukappaleiden lavashow’t on ideoinut brittikoreografi Brian Friedman, jonka kanssa suomalaislaulaja työskenteli Britannian X Factorissa. Esimerkiksi Beyoncélle ja Britney Spearsille koreografeja tehnyt Friedman teki kisassa Saara Aallolle mitä mielikuvituksellisimpia esityksiä.

Tämä onkin todellinen valttikortti Suomelle, sillä Lissabonin Euroviisuissa ei ole käytössä lainkaan taustascreenejä. Viime vuosina eri maailmoihin vieneet taustakuvat ovat miltei varastaneet huomion itse kappaleilta ja laulajilta.

Nyt kymmenien viisuesitysten joukosta erottuu perinteisellä teatraalisuudella. Ja senhän Saara Aalto osaa.

Näytöt eivät ole käytössä myöskään ensi viikon UMK-lavalla, joten voittokappaleen esitys nähdään lähes sellaisena kuin varsinaisella viisulavalla Portugalissa.

Ennakkoasetelmat vaikuttavat siltä, että Suomi pääsee Saara Aallon ansiosta neljän vuoden tauon jälkeen viisufinaaliin. Ja tulisiko Suomelle yksi kaikkien aikojen parhaista sijoituksista? Vai voiko Euroviisuissa hävitä monstereilla?