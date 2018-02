Viiden päivän pommitusten saldo Ghoutassa: 400 kuollutta, 1 500 haavoittunutta

Syyrian Itä-Ghoutan pommituksissa on kuollut viidessä päivässä 370–400 siviiliä, arvioivat YK ja The Syrian Observatory for Human Rights -järjestö (SOHR). Lisäksi ainakin 1 500 ihmistä on haavoittunut.

Syyrian hallitus ja sen liittolaiset aloittivat Itä-Ghoutan pommitukset sunnuntaina. Itä-Ghoutaa on kuvailtu kärsimyksen keskukseksi, ja ihmiset ovat kertoneet vain odottavansa vuoroaan kuolla.

SOHR:n mukaan kuolleita on 403, ja heistä neljäsosa eli 95 on lapsia.

Itä-Ghouta sijaitsee pääkaupunki Damaskoksen tuntumassa. Siellä asuu arvioiden mukaan noin 400 000 ihmistä.

Se on yksi viimeisiä merkittäviä kapinallisalueita pääkaupungin lähellä. Se on jihadisti- ja islamistiryhmittymien hallussa.

Itä-Ghoutan kapinalliset ovat vastanneet hallituksen pommitukseen. Ne ovat ampuneet kranaatteja Damaskokseen, jossa on kuollut ainakin 16 siviiliä viidessä päivässä.

Lähteet: AFP