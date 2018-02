Herätys: Kaukolentojen hinnat painuvat, rakennusbuumi jatkuu, ajokeli huono etelässä

Lentolippujen hinta laskee vielä, kun halpayhtiöt valtaavat kaukolentoja

Rajaa halpayhtiön ja perinteisen yhtiön välillä on jo vaikea erottaa, sillä niiden toimintamallit ovat sekoittuneet todella paljon viime vuosina.

Näin arvioi professori Jorma Mäntynen suunnittelu- ja konsulttiyritys WSP Finlandista. Lentomarkkinan jatkuvaa kasvua kannattelevat yleinen talouskasvu ja lentopolttoaineen hinnan pysyminen suhteellisen halpana. Hintojen nousu häämöttää jo horisontissa.

Kaksi entistä ministeriä teki raportin kansanvallan korjauksista

Jos Suomi ei tee muutoksia, emme pysy kansanvallan ihannemaana. Sitra vaatii kattoa vaalikampanjabudjetteihin ja kansanedustajille mahdollisuuden etä-äänestykseen.

Kaksi entistä ministeriä, Liisa Hyssälä (kesk.) ja Jouni Backman (sd.) tekivät raportin, jossa he etsivät keinoja uudistaa suomalaista demokratiaa.

Sitran vanhemmat neuvonantajat Jouni Backman ja Liisa Hyssälä. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Hypo: Kaupunkien kesken on alkanut pudotuspeli asukkaista

Asuntoluototukseen erikoistuneen Hypon vuoden ensimmäinen asuntomarkkinakatsaus ennustaa voimakkaan rakentamisen jatkuvan ja hintojen nousevan vilkkaana pysyvän asuntokaupan ansiosta.

Hypon mukaan suurimpien keskuskaupunkien välillä on meneillään pudotuspeli. 21 suurimmasta kaupungista yksi kolmannes kasvaa voimakkaasti, toinen hieman ja kolmas kolmannes kituu ja hiipuu väestökadon kanssa. Katso uutisesta taulukko näistä kaupungeista.

Markku Rantala / Yle

Trumpin kampanjaväkea vastaan nostettiin lisää syytteitä

Yhdysvalloissa on nostettu lisää syytteitä presidentti Donald Trumpin vaalikampanjassa toimineita ex-kampanjapäällikkö Paul Manafortia ja tämän yhteistyökumppania Rick Gatesia vastaan, kertoo uutiskanava CNN. Syytettyjen epäillään muun muassa pesseen rahaa 30 miljoonaa dollaria ja tehneen kiinteistöihin liittyviä petoksia.

Paul Manafort Michael Reynolds / EPA

Ilmansaasteet ongelmana Puolassa

Euroopan unionin tuomioistuin katsoo Puolan rikkoneen ilmanlaatua sääteleviä lakeja. Tuomion mukaan maa on jo vuosien ajan ylittänyt myrkyllisille hiukkaspäästöille asetetut rajat. Maailman terveysjärjestön WHO:n vuoden 2016 raportti mainitsee olevan "kiusallista", että Euroopan 50 kaikkein saastuneimmista kaupungeista 33 oli Puolassa.

Pawel Supernak / EPA

Olympialaiset: Emmi Peltonen luisteli ehjän vapaaohjelman, Poutala hakee hyvitystä 1000 metriltä

Taitoluistelija Emmi Peltonen teki Etelä-Korean olympiakisoissa yöllä tasaista jälkeä. Vapaaohjelman pari virhettä harmitti kilpailun jälkeen Peltosta. Myöhemmin tänään miesten pikaluistelussa ovat vauhdissa Mika Poutala ja Pekka Koskela. Päivän tapahtumia voi seurata tästä uutisesta hetki hetkeltä.

Emmi Peltonen Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Etelässä huonoa ajokeliä

Pakkanen on kiristynyt yöllä jälleen yleisesti 15 ja 30 asteen välille. Etelään saapuu lännestä aamulla lumisateita, jotka hillitsevät pakkaslukemia.

Ajokeli on aamulla huono Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Päivällä pakkanen heikkenee taas selvästi ja suuressa osassa maata on aurinkoista, sanoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa ja etelärannikon tuntumassa satelee vielä lunta.

Yle

