Vantaa aloittaa ilmaisen ehkäisytarjonnan kaikille alle 20-vuotiaille

Vantaan kaupunki kustantaa maaliskuun alusta ilmaisen ehkäisyn kaikille alle 20-vuotiaille. Tavoitteena on edistää seksuaaliterveyttä sekä vähentää raskaudenkeskeytyksiä ja seksitauteja.

Vantaalaisnuoret ohjataan ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvoloihin, joissa heille tarjotaan sekä hormonaalista ehkäisyä että kondomeja. Kondomeja jaetaan myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.

Ammattilaiset arvioivat yhdessä nuorten kanssa ehkäisyn tarpeen ja muodon. Vaihtoehtoina ovat ehkäisypillerit, ehkäisyrengas tai –laastari, pitkäaikaiset ehkäisimet sekä kondomit.

Kun asiakkaalle on tehty hoitosuunnitelma, hän voi jatkossa noutaa ilmaispakkaukset mistä tahansa Vantaan ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolasta. Neuvolat ovat avoinna arkipäivisin. Lisätietoja saa osoitteesta vantaa.fi/ehkäisy.

Vantaalla tehdään ehkäisystä myös tutkimusta

Vantaalla tehdään aiheesta myös väitöskirjatutkimusta. Vantaan Myyrmäen terveyskeskuslääkäri ja Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Frida Gyllenberg on mukana professori Oskari Heikinheimon johtamassa tutkimusryhmässä.

Ryhmä julkaisi torstaina aiheesta myös tieteellisen artikkelin. Long-Acting Reversible Contraception Free of Charge, Method Initiation, and Abortion Rates in Finland American Journal of Public Health -lehdessä ja lehden verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun).

– Tutkimuksessamme huomasimme, että Vantaalla 15–19-vuotiaiden osalta ilmaisjakelu jopa säästi rahaa. Toisaalta 20–24-vuotiaiden osalta ilmaisjakelu ei tuonut lisäkustannuksia, Gyllenberg kertoo.

Vantaalla ilmaisjakelu laajeni vuoden 2013 alusta niin, että jokainen vantaalainen tai Vantaalla oleskeleva nainen on saanut ilmaiseksi ensimmäisen pitkäaikaisen ehkäisimen. Maksutta pitkäaikainen ehkäisin annetaan myös raskauden keskeytyksen jälkeen vuoden ajan ja päihdehuollon asiakkaille. Pitkäaikaisilla ehkäisimillä tarkoitetaan kuparikierukkaa, hormonikierukoita ja ehkäisykapseleita.

Vuosina 2003–2013 Vantaalla tehtiin keskimäärin 11,5 aborttia tuhatta 15–49-vuotiasta naista kohden. Aborttien määrä on ollut Vantaalla laskusuunnassa ilmaisjakelun laajenemisen jälkeen. Vuonna 2015 tehtiin keskimäärin 8,9 aborttia tuhatta naista kohden eli määrä oli laskenut jo 22 prosenttia.

– Tutkimuksemme osoittaa, että pitkävaikutteisten menetelmien ilmaisjakelu lisää näiden menetelmien aloitusta väestötasolla kaikissa ikäryhmissä ja että siihen liittyy myös ei-suunniteltujen raskauksien määrän väheneminen, Gyllenberg toteaa.

