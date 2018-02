Saudi-Arabia satsaa viihteeseen – tavoitteena houkutella turisteja

Saudi-Arabia aikoo kaksinkertaistaa kulttuuri- ja viihdetarjontansa houkutellakseen turisteja maahan, kertoo uutistoimisto Reuters. Viihdeprojekti on osa maan talouden kohentamista.

Konservatiivinen maa haluaa muuttaa mielikuvaansa ja houkutella lisää turisteja ja samalla lisätä matkailutuloja. Saudi-Arabiassa järjestetään yli 5 000 näyttelyä, festivaalia ja konserttia tämän vuoden aikana. Tapahtumia järjestetään 56 kaupungissa.

Saudi-Arabia kumosi elokuvateattereiden 35 vuotta voimassa olleen kiellon vuoden 2017 lopussa. Alueelliset ja kansainväliset ketjut ovat suunnitelleet avaavansa yli 300 elokuvateatteria vuoteen 2030 mennessä. Ensimmäisten elokuvateattereiden odotetaan avaavan ovensa maaliskuussa.

Seuraavan vuosikymmenen aikana investoidaan noin 64 miljardia dollaria eli noin 52 miljardia euroa erilaisiin kulttuurikohteisiin, mukaan lukien oopperataloon, joka valmistuu vuonna 2022. Satsausten uskotaan vaikuttavan myönteisesti maan BKT:hen ja tuovan maahan 224 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä.

Suuri investointi on osa maan sosiaalista ja taloudellista uudistusohjelmaa, jota kutsutaan nimellä Vision 2030. Hanke on kruununprinssi Mohammed bin Salamin kaksi vuotta sitten julkistama laaja uudistusohjelma, jonka tavoitteena on monipuolistaa maan taloutta ja vähentää riippuvuutta öljytuloista, kirjoittaa Britannian yleisradioyhtiö BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Tavoitteena on myös lisätä muun muassa kotitalouksien kulttuurin ja viihdykkeiden kulutusta sekä saada ihmisiä muuttamaan Saudi-Arabiaan myös Dubaista, Kuwaitista ja Bahrainista.

Lue myös:

Saudi-Arabia voi lieventää naisten pukeutumisvaatimuksia – kaiken peittävä abaya ei olisi enää pakollinen?

Saudinaiset pääsivät ensi kertaa katsomaan jalkapallo-ottelua stadionilla

Rattiin pääsevien naisten autokuumetta nostettiin näyttelyssä Saudi-Arabiassa

Saudi-Arabiassa palkataan nyt ensimmäisiä naisia kuljettajiksi

Lähteet: Reuters