Värien salainen seura – He tietävät, mistä me tulemme pitämään

Milano

Hetkeä aiemmin täällä ei vielä saanut kuvata.

Nyt, kun pienen luokkahuoneen keskelle kahteen riviin työnnettyjä pöytiä peittävät pahviset julisteet, lupa heltiää. Ulkona paistaa aurinko. Tänne se siivilöityy korkeiden ikkunoiden yläosat peittävien metallisten sälekaihtimien läpi.

Sisällä luokkahuoneessa parveilee parikymmentä ihmistä.

Keskustelun yleinen sorina kaikuu englanniksi, erilaisilla aksenteilla. Välillä korva poimii seasta muutakin: ranskankielisiä kysymyssanoja, saksaa, sanan tai kaksi suomea. Pöydille levitetyistä pahvisista julisteista osan paikkaa vaihdetaan. Valkoisille, eripaksuisille pahveille on printattu tai liimattu kuvia, väritilkkuja, langanpätkiä, jotain kimaltavaakin.

Pahveista erottuu niihin mustalla painettuja yksittäisiä sanoja: Blur (utuinen), Raw (raaka), Sign (merkki), Digital (digitaalinen), Nature (luonto), Artificial (keinotekoinen).

Häikäisevän limenvihreään paitaan pukeutunut hoikkavartaloinen mies korottaa ääntään.

– Ryhdytäänpä puhumaan konsepteista, ettemme huku ihan kokonaan väreihin.

Niin, konseptit ja värit.

Näiden pöytien ääressä tummansininen ei nimittäin ole vain tummansininen. Tässä huoneessa parveileville ihmisille ei ole yllätys, että haaveilen tummansinisistä samettisista sohvatyynyistä ja ostin muutama viikko sitten metsänvihreän villapaidan.

Koolla on kansainvälinen värineuvosto Intercolor. Kahdesti vuodessa kokoontuva kattojärjestö tarjoaa väriennusteitaan muotoilu- ja kosmetiikkateollisuuden käyttöön.

Liiketoimintana värien ennustaminen on melkein yhtä vanha juttu kuin muoti- ja muotoiluteollisuus itse. Nella Nuora / Yle

Sellainen syntyy syksylle 2019 myös tämän kokoontumisen päätteeksi tässä luokkahuoneessa. Tai tarkemmin: täällä päätetään yleiset linjat, joista kukin jäsenmaa koostaa vielä erikseen ennusteen omille markkinoilleen.

Kuvaaminen on jyrkästi kielletty. Ensi vuoden syksyllä nähtävät värit ovat vielä suuri salaisuus.

Trendien kuten värien ennustaminen eli sen ennakoiminen, mitä kuluttajat tulevaisuudessa mielivät, on nimittäin rahakas bisnes. Tälle pöydälle kerätyn tiedon ei suinkaan haluta lipsahtavan vielä eteenpäin.

Tänään täällä ei kuitenkaan ole juuri keskusteltu väreistä. Ei, vaikka sellaisia pahviset julisteet ovat täynnä.

Värien lisäksi julisteissa on muutakin. Ne ovat eräänlaisia inspiraatiokarttoja, joissa värit ovat vain yksi osa. Ja jotta voidaan päästä väreihin, pitää ensin keskustella kaikesta muusta.

Siksi pöydän ääressä summataan, mitä maailmassa on meneillään esimerkiksi talous-, finanssi- ja sosiaalipolitiikassa. Kunkin maan edustajat ovat valmistaneet omasta maastaan analyysin, mutta se ei yksin riitä. Vielä tärkeämpää on saada harsittua niistä yhteinen kokonaisuus.

Nyt yksi isoista trendeistä on useamman Intercolorin jäsenen mukaan kaikkialle lonkeronsa ulottava digitaalisuus.

– Digitaalisesti olemme kuolemattomia. Meillä Suomessa on esimerkiksi start up -yritys, jonka kanssa voit tehdä sopimuksen digitaalisesta jalanjäljestäsi ja siitä, mitä sille tapahtuu kuolemasi jälkeen. Eräänlainen sosiaalisen median testamentti siis, nainen kertoo englanniksi yleisölle, joka kuuntelee tarkasti.

Nainen on Suomen Intercolorin ICfinin puheenjohtaja Tuija Maija Piironen.

Suomen Intercoloria eli ICfiniä Milanossa edustivat Minni Vierola (vas.) ja puheenjohtaja Tuija Maija Piironen. Nella Nuora / Yle

Jäsenmaiden pahveista löytyy myös esimerkiksi viittauksia ilmastonmuutokseen, erilaisia karttoja ja tulta – politiikkaakin.

Ehkä poliittisimman puheenvuoron pitää Yhdysvaltain kaksikko.

Heidän mielestään vallan avaimia ympäri maailmaan puristavat käsissään nyt huonoimmat mahdolliset hallitsijat. Mutta miltä se näyttää väreinä? Pahvisella kartalla on harmaan sävyjä, erilaisia ruskeita ja kylmiä pinkkejä.

– Rasismi ei ole vain fyysistä vaan myös internetissä leviävää, anonyymia toimintaa, kirkkaansiniseen villapaitaan pukeutunut mallimittainen nainen selvittää.

Yleisö seuraa tarkasti pahvilta toiselle etenevää kuvaa Yhdysvalloista käsin tarkastellusta maailmasta.

Naisen pahveissa vilahtaa sana Riot art. Sen alla on piirros harlekiiniasuisesta presidentti Donald Trumpista tupakka huulessa.

Värineuvoston keskustelussa syksyllä 2019 nähtävien trendien määrittäjiksi nousevat politiikan lisäksi luonto, ilmastonmuutos ja käsillä tekeminen.

Portugalin puheenvuorossa esimerkkinä vilahtaa perinteisin menetelmin leivottu leipä. Luonto saa aikaan innostuneen keskustelun: miksi vain vihreä nähdään sen värinä, kun luonnossa on muutakin.

Ammattilaiset yrittävät hahmottaa näkemystään tulevista trendeistä kokoamalla yhteen kuvia, sanoja ja ideoita isommasta aihepiiristä. Näin työskentelemällä syntyy ajatus tietystä tunnelmasta, ja lopulta ajatus värisävyistä alkaa kirkastua.

Kaksi vuotta sitten tässä kokouksessa puhuttiin uusista kansanvaelluksista ja siitä, mikä kotipaikan merkitys on. "Maailma yhdentyy ja sekoittuu ja samalla erilaisuuden arvostaminen korostuu", lukee Suomen Intercolorin koostaman värikartan takakannessa.

Kuulostaa tutulta – ja toiveikkaalta.

Tulevan kevään värikartassa on ryhmä nimeltä Sitkeä, mutta haavoittuva. Siitä Suomen Intercolor kirjoittaa näin: "Ryhmän tunnelma on hiljaisen minimalistinen, mutta modernia ilmettä tuo ripaus botanistista muuntuvaisuutta ja outoutta." Nella Nuora / Yle

Intercolor syntyi, kun vuonna 1963 Italiassa järjestettyyn värikonferenssiin Sveitsistä, Ranskasta ja Japanista saapuneet herrat keksivät, että muotiväreistä tulisi keskustella kansainvälisellä joukolla, ilman ajatusta ansaintalogiikasta.

Sama ideologia kantaa Intercoloria yhä, 54 vuotta myöhemmin: voittoa ei ole tarkoitus tehdä.

Väritrendien maailmassa voittoa tavoittelematon Intercolor onkin poikkeus. Muille tulevien trendien ennustaminen on tietenkin keino kääriä rahaa.

Isojen trenditoimistojen paksuihin kirjoihin verrattuna Intercolorin muutaman sivun värikartta on vaatimaton, mutta niin on tavallaan tarkoituskin.

Jäsenten kokousmatkat katetaan ennusteita myymällä, mutta värikartan hinta kuuluu pitää maltillisena niin, että vaikkapa yksittäisellä vaatesuunnittelijalla on siihen varaa. Väritrendien nuuhkiminen vie aikaa, muttei tuo Intercolorin jäsenille palkkaa.

Tällä kertaa ryhmä kokoontuu Milanossa. Isäntämaa Italia mukaan lukien maita on mukana 14. Jäsenmailla on omat kansalliset yhdistyksensä, joihin kuuluu muodin ja muotoilun ammattilaisia.

Japanin edustaja tuntee maalle tärkeän autoteollisuuden, Yhdysvaltojen edustajille erityisen tuttu on kosmetiikkateollisuus. Portugalia Milanossa edustavan kaksikon päätyötä on muotisuunnittelun ja -markkinoinnin opettaminen. Ja niin edelleen.

Ääriviivat-nimen alla olevasta väriryhmästä Suomen Intercolor kirjoittaa näin: "Kliinisen ja organisoituneen vastapainoksi kaivataan epätäydellistä sattumanvaraisuutta. (...)Väri-ilmaisu on tarinallista, runsasta ja liioittelevaa." Nella Nuora / Yle

Suomesta mukana on puheenjohtaja Tuija Maija Piirosen lisäksi Minni Vierola. Piirosen urasta valtaosa on kulunut kankaiden parissa, siitä iso siivu Forssassa Finlaysonin tehtailla. Vierola on kotimaisen lastenvaatemerkin Papu Designin kehitysjohtaja.

Vaikka työ vie aikaa, se antaa paljon takaisin, vakuuttaa Vierola. Materiaalia tulevia ennusteita varten kerätään käytännössä koko ajan. Suomen Intercolor kokoontuu niin ennen kansainvälisiä kokouksia kuin niiden jälkeenkin. Työ ei siis ala tai lopu, vaan kulkee kuin aalto.

– Tällaista osaamista ei kuitenkaan saa mistään muualta, Vierola summaa.

Intercolorin kaksipäiväisen kokouksen ensimmäisenä päivänä järjestetään avoin seminaari, jossa neuvoston jäsenet esittelevät näkemyksiään väreistä kutsuvieraille. Joukossa on sponsoreita, yhteistyökumppaneita ja toimittajia.

Tämä kokouksen toinen päivä on salaisempi.

Niin salainen, että esimerkiksi päivitykset sosiaaliseen mediaan on kokonaan kielletty – ja erityisluvalla mukaan päässeiltä ulkopuolisilta kuvaaminen. U-muodostelmaan aseteltujen kapeiden pöytien takana jokaisen jäsenen kamerat kuitenkin tallentavat näitä salaisia pahvijulisteita tarkasti.

Osa kirjoittaa muistiinpanoja samalla, kun seuraa tiivistii kulloinkin vuorossa olevan jäsenmaan kaksikon pitämää alustusta.

Kun 15 minuuttia on kulunut, kännykän ajastin piippaa ja maa vaihtuu. Kelloa vahtii mies limenvihreässä paidassa ja hehkuvan oranssiksi värjätyssä lyhyessä tukassa.

Hän on Intercolorin puheenjohtaja Niels Holger Wien.

Kun Wieniltä kysyy, mikä on ollut trendien ennustamisen kannalta viime vuosina tärkeää, ei saksalainen mieti hetkeäkään: vaalit Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Politiikan ja värien välinen yhteys on poikkeuksellisen suora, Wien harmittelee.

– Puolueiden käytössä värit korruptoituvat. Monessa maassa, kuten vaikkapa Suomessa ja Saksassa, puolueilla on omat tunnusvärinsä.

Intercolorin puheenjohtaja Niels Holger Wien. Nella Nuora / Yle

Saksan vaalien jälkeen maahan yritettiin koota kristillisdemokraattien, liberaalipuolueen ja vihreiden koalitiota eli niin kutsuttua Jamaika-hallitusta, puolueiden väritunnusten mukaan.

Liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraattien väri on musta, mistä Wien ei erityisemmin pidä. Miehen mielestä Merkeliä kuvaisi paremmin tumma ja syvä oranssi.

– Hän on neuvottelija. Kunnioitan hänen luotettavuuttaan ja jatkuvuutta, jota hän edustaa. Hän on tuonut naiseutta miehiseen maailmaan, vaikkei niin aina hänen ulkoisen olemuksensa puolesta ajatella, Wien perustelee värivalintaa.

Trendien ennustamisessa ärsykkeenä on koko maailma. Se on toisinaan uuvuttavaa, saksalainen Wien myöntää.

Vaikka muotiakin tottakai seurataan, ei trendien ennustamiseen riitä, että istuu muotinäytöksissä kumoten kuohuvaa.

On luettava laajasti lehtiä (Wien tilaa useampia). On käytävä elokuvissa, taidenäyttelyissä, oltava matkoilla silmät auki. Tarkkailtava katumuotia, uutisia ja ilmiöitä.

– Trendien ennustamisessa on pitkälti kyse siitä, että etsitään asioita, joilla on merkitystä. Asioita, jotka koskettavat meitä ja elämäämme, hän sanoo.

Väritietoutta käyttää jossain määrin jokainen muodin, kosmetiikan tai muotoilun saralla työskentelevä. Nella Nuora / Yle

Myös historian tunteminen on tärkeää. Värit ja symbolit kantavat toisinaan mukanaan näkymätöntä historiaa, kipeääkin. Esimerkiksi vaaleanpunainen kolmio ei ole vain vaaleanpunainen kolmio. Se on merkki.

–Kun näin sen villapaidassa, ajattelin, ettei tämä ole mahdollista, Niels Holger Wien selittää Berliinin muotiviikoilla viime sesongin aikaan sattunutta tapausta.

–Menin kysymään, tietääkö heistä kukaan, mitä kolmio tarkoittaa.

Kukaan ei tiennyt.

Niinpä Wien kertoi lukuisten printtien sekamelskaan mieltyneen vaatemerkin nuorille myyntiosaston edustajille, että natsi-Saksassa keskitysleireille viedyt homoseksuaalit merkittiin vaaleanpunaisilla kolmioilla.

– Siitä on kymmeniä vuosia, mutta niin monelle ihmiselle niin vahingollista merkkiä ei tulisi ikinä käyttää.

Vuoden 2019 väritrendit ovat salaisuus, mutta tämän vuoden värit tiedetään. Intercolorin värikartan mukaan tämän talven juttuja ovat muun muassa hieman kimaltavaan taittava tummansininen, hyvin tumma metsänvihreä ja tumma luumu.

Kartan väreistä useita näkee juuri nyt ostoskatujen näyteikkunoissa ja tavaratalojen vaaterekeissä. Jos osaisi etsiä, värit saattaisivat tulla vastaan muuallakin: sisustuslehdissä tai vaikkapa automainoksissa.

Värineuvosto pohti syksyn 2019 väriennustetta Milanossa. Nella Nuora / Yle

Tiivistettynä: väritietoutta käyttää jossain määrin jokainen muodin, kosmetiikan tai muotoilun saralla työskentelevä. Tämä tarkoittaa niin suunnittelijoita, sisäänostajia, kauppiaita, mainostajia kuin somistajiakin.

Liiketoimintana värien ennustaminen on melkein yhtä vanha juttu kuin muoti- ja muotoiluteollisuus itse.

Suomessa Intercolorin asiakkaita ovat muun muassa mainostoimistot, freelancertyötä tekevät muotisuunnittelijat ja pk-yritykset.

Tulevan kevään värikartassa on neljä teemaa, neljä sivua ja niistä kullakin seitsemän värisävyä. Nämä sävyt löytyvät paketista myös 28 väritilkkuna, jotka helpottavat etenkin muotisuunnittelijoiden työtä.

Suomen markkinoille kohdennetun värikartan teemat ovat sukupuolettomuus (genderless), ääriviivat (outlining), petos (deception) ja sitkeä, mutta haavoittuva (tough but frail). Nämä teemat on tiivistetty muutamilla lauseilla värien viereen.

Petos-nimen alla olevasta väriryhmästä Suomen Intercolor kirjoittaa näin: "Väriryhmä heijastelee nykymaailmassa yleistä tiedon epäluotettavuutta, jopa propagandaluonnetta. (...) Ryhmän sävyt ovat vaikeasti tulkittavia, epäluotettavia eivätkä aina sitä miltä näyttävät." Nella Nuora / Yle

Värikartan tilaajille Suomen Intercolor järjestää kahdesti vuodessa tilaisuuden, jossa kunkin kauden teemoja avataan syvemmin.

Väritrendien ennustamisen lisäksi myös värisävyt ovat bisnes.

Yhdysvaltalaisyritys Pantone on väritoimisto, jonka ansaintalogiikka perustuu siihen, että me kaikki näemme värit hieman eri tavalla.

Vuonna 1963 perustetun Pantonen luoma hyvin tarkka värisävyjen koodisto (siirryt toiseen palveluun) helpottaa siis muotoiluteollisuuden työtä, kun väreistä voidaan keskustella numeroiduilla koodeilla.

Omat tarkat värikoodinsa on niin koruvalmistaja Tiffanyn vaaleansinisellä, virvoitusjuomayhtiö Coca Cola'n punaisellakin kuin vaikkapa jäätelövalmistaja Ben&Jerry'sin jäätelöihinsä käytettämillä suklaaleivoksillakin (siirryt toiseen palveluun).

Samankaltaisia koodistoja on muutamia muitakin, mutta Pantone lienee sekä tunnetuin että käytetyin. Intercolorin värikartassa värit näkyvät kangas- tai materiaalimalleina, mutta tehdaskäyttöisiä koodeja Intercolorilla ei ole.

Pantone on myös hyvä esimerkki siitä, että väreillä voi tehdä rahaa monella tapaa. Pantonen bisnesmalli perustuu yhä pitkälti värikorttien myymiselle, ja kaiken muun pöhinän on tarkoitus kasvattaa ydinliiketoimintaa.

Pantonen ansaintalogiikka perustuu siihen, että me kaikki näemme värit hieman eri tavalla. Oliver Leedham / AOP

Yhdysvaltalaisen monialayhtiö Danaherin omistama Pantone ei paljasta talouslukujaan. Mutta jotain voi päätellä siitä, että kun Danaher osti Pantonen emoyhtiön X-Riten vuonna 2012, arvio sen velattomasta arvosta oli 625 miljoonaa dollaria. X-Ritea kutsuttiin yrityskaupasta kertovan uutisen otsikossa "Pantonen omistajaksi".

Yhtiön oma väri-instituutti on ryhtynyt julkaisemaan vuoden väriä, mikä tuo palstatilaa. Syksyn muotiviikkojen aikaan Pantone julkaisee nykyisin myös kymmenen "trendaavan" värin kartaston.

Tämän vuoden väri on "kekseliäs ja mielikuvituksellinen" ultravioletti eli väri nimeltä PANTONE 18-3838.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Kuinka tarkasti ennustetut värit sitten toteutuvat? Testipaikaksi valikoituu Milanon keskustan kävelykadulta löytyvä kansainvälinen kosmetiikkajätti Sephora, joka tekee tiivistä yhteistyötä juuri Pantonen kanssa.

Vilkaisu kiiltävän mustaan kynsilakkahyllyyn paljastaa Intercolorin olleen oikeilla jäljillä: pienten pullojen riveistä löytyy nopealla vilkaisulla neljä sävyä, jotka ovat tarkalleen samat kuin kaksi vuotta sitten kootussa värikartassa. Hyvin lähelle osuvia värisävyjä on muutama lisää.

Nella Nuora / Yle

Pian värikartat alkavat toden teolla elää. Mitä pidempään väritilkkuja tuijottaa, sitä enemmän niihin valikoituja sävyjä näkee yhtäkkiä kaikkialla.

Intercolorin hahmottelemat muuttoliike, maailman yhdentyminen ja sosiaalisen median vaikutus mielipiteisiin vilisevät silmissä erilaisina sinisinä, punaisina, harmaina ja vihreinä.

Napatakseen muotivirtauksia jatkuvasti pulppuavasta informaatiovirrasta ympärilleen on katseltava jatkuvasti.

–Trendien ennustajina meillä on kyky suodattaa todellisuutta, sitä, millainen maailman mielenlaatu on nyt, Intercoloria luotsaava Niels Holger Wien sanoo.

Tärkeää on pitää katse riittävän avoimena.

Lue myös:

How Pantone Became a Global Authority on Color (siirryt toiseen palveluun)

Suomen lipun sininen on 294 C – sitä ei pidä sekoittaa Finnairiin, joka on 2757 C, tai Fazeriin, joka on 280 C (siirryt toiseen palveluun)