Helsingin keskustan elokuvatarjonta kasvaa taas – uusi monisaliteatteri suunnitteilla vanhan linja-autoaseman rakennukseen

Vanhan linja-autoaseman rakennukseen Narinkkatorin reunalle Kamppiin on suunnitteilla monisalinen elokuvateatteri.

Helsingin vanhaan linja-autoasemaan on suunnitteilla monisalinen elokuvateatteri.

Uutta teatteria puuhaava taho katsoo, että uusi elokuvateatteri vastaa helsinkiläisen elokuvayleisön kasvavaan kysyntään. Se uskoo myös suunnitellun teatterin keskeiseen sijaintiin ja laajasti eri kohderyhmiä puhuttelevan ohjelmistoon.

Teatterin oheispalveluiksi tulee ravintoloita ja kahviloita. Elokuvateatteri- ja ravintolapalveluillaan hanke kytkee vanhan linja-autoasemarakennuksen, ns. Turun kasarmin, osaksi Narinkkatoria sekä tulevaa Lasipalatsin aukiota, tiedotteessa todetaan.

– Me pyrimme tekemään 2020-luvun teatterin. Ja ei vain teatteria vaan myös ravintolamaailman, josta tulee aika suuri. Siitä tulee 2020-luvun elegantti viihtymiskeskus, lupaa hankkeen taustalla toimiva Aristo-Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ari Tolppanen.

Suunnitelmassa elokuvakeskuksen salit sijaitsevat pääosin maan alla. Salit eivät tosin tule suoraan vanhan rakennuksen, vaan viereisen aukion alle.

Kaupunkikuvallisesti merkittävään ja suojeltuun asemarakennukseen on suunniteltu tulevaksi sisäänkäyntitilat, ravintoloita ja pienempiä saleja. Suunnittelussa otetaan rakennuksen suojeluarvot huomioon. Lasipalatsin aukiolle tulisi lisäksi tasokas terassialue.

Ari Tolppanen Aristo-Invest Oy:stä on aiemmin ollut perustamassa myös jo kadonneita Nordia ja Forum-elokuvateattereita Helsinkiin.

– Sehän on dramaattista kuinka tämä keskusta teatteri teatterilta, lähinnä nämä yksisaliset teatterit tai sitten pienemmät kompleksit, kahden tai kolmen salin, ne ovat järjestäen hävinneet.

Tolppanen lupaa teattereihin lisää elokuvia aikuiseen makuun, muun muassa eurooppalaista arthouse-elokuvaa nykyistä paremmilla ja pidemmillä katseluajoilla.

Hiipumaan päässyt elokuvatarjonta monipuolistuu nyt kovaa vauhtia

Uusi teatteri asettuisi fyysisesti Finnkinon pyörittämien Tennispalatsin ja Kinopalatsin elokuvakeskusten väliin. Aivan vieressä, Lasipalatsissa toimii jatkossa säännöllisesti viikonloppuisin myös kaupungin vanhin ja suurin elokuvateatterisali Bio Rex. Finnkino aloitti vastikään uudestaan myös arthouse-elokuvaan keskittyvän Maximin pyörittämisen Kluuvissa.

Tolppanen näkee kaikki uudet teatterit hyvänä lisänä niin Helsingin keskustassa kuin kauppakeskuksissakin.

– Nythän nämä kaikkein uusimmat teatterit, jotka on julkistettu, Redi, Tripla, Itäkeskus ja Iso Omena, ne ovat kaikki metromatkan päässä, taajamissa eivätkä keskustassa. Se on hyvä asia, koska sinnekin on riittänyt hyvin yleisöä.

Vanhan linja-autoaseman elokuvateatterisuunnitelman takana ovat Aristo-Invest Oy, M1 Capital Oy ja Oy Bufo Ab.

Yhtiöt ovat jättäneet Helsingin kaupunginhallitukselle 17. elokuuta 2017 hakemuksen rakennuksen varaamisesta elokuvakulttuuria ja -taidetta vaalivalle hankkeelle.

Tavoitteena on, että tonttivaraushakemus tulee Helsingin kaupungin käsittelyyn ja päätettäväksi tämän kevään aikana. Elokuvateatterisuunnitelma on Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltävänä tiistaina.

Juttuun lisätty Ari Tolppasen kommentit 23.2. klo: 12.20.

Lue myös:

Kohun keskelle joutunut elokuvateatteri Maxim avataan uudestaan Helsingissä – voittiko kansanliike vai bisnesajattelu?

Remontissa, tyhjillään, etsii uutta paikkaa - Katso miten Helsingin elokuvateatterikartta muuttuu