Airbnb kääntää kurssiaan – Alkaa välittää hotellihuoneita ja tarkastajan syynäämiä asuntoja

Majoitusta välittävä verkkopalvelu Airbnb on tullut tunnetuksi tarjoamalla yksityishenkilöille mahdollisuuden vuokrata asuntoaan tai huonettaan matkailijoille.

Nyt Airbnb laajentaa palvelussaan olevia majoitusvaihtoehtoja. Uusia huoneistotyyppejä ovat lomakodit, boutique-hotellien huoneet, aamiaismajoituspaikat (B&B) ja uniikeiksi mainitut majapaikat, joita voi olla esimerkiksi majoitus veneessä, iglussa tai luksusasunnossa.

Palveluun tulee näin entistä selkeämmin varattavaksi myös hotellihuoneita ja muita perinteisiä majoitusmuotoja. Airbnb on jo aiemmin kaikessa hiljaisuudessa antanut esimerkiksi hotellien ja hostellien listata huoneitaan palvelussa välitettävien kotien ja huoneiden joukkoon.

Bloombergin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Airbnb:ssä tarjolla olevien hotellihuoneiden määrä on viimeisen vuoden aikana kuusinkertaistunut. Airbnb:n toimitusjohtajan Brian Cheskyn mukaan hotellit tulevat olemaan keskeisessä osassa, kun yhtiö tavoittelee kasvua täyden palvelun majoitusvälittäjäksi.

Yhtiö julkaisi torstaina (siirryt toiseen palveluun) tiekartaksi kertomansa ohjelman, jolla se julistaa tuovansa matkailun kaikkien ulottuville.

Lisää kilpailua perinteisten majoitusvälittäjien kanssa

Airbnb kiristää muutoksillaan kilpailua suuren varaussivustojen kuten Booking.comin ja Expedian kanssa. Haastaja houkuttelee perinteisiä majoituksen tarjoajia 3–5 prosentin komissiomaksulla, jonka se veloittaa varauksen välittämisestä.

Maksu on merkittävästi pienempi mitä Booking.com ja Expedia keskimäärin perivät majoituspaikoilta varauksia niille välittäessään. Bloombergin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Booking.com ja Expedia ottavat varauksesta itselleen keskimäärin 17 prosentin siivun.

Ennalta tarkastetut asunnot tarjolle

Airbnb aloittaa samalla Airbnb Plus -ohjelman, jonka kautta voi varata erityiset vaatimukset täyttäviä asuntoja. Yhtiön mukaan sen tarkastaja käy ohjelmassa olevat asunnot läpi satakohtaisen tarkistuslistan kanssa. Vaatimuksia on esimerkiksi siisteydestä, mukavuudesta ja designista.

Ohjelmalla yhtiö haluaa saada käyttäjikseen sellaisia matkailijoita, jotka eivät luota majoittajien itse lataamien kuvien olevan todenmukaisia. Aluksi tällaisia tarkastettuja asuntoja on tarjolla 2000 kolmessatoista suuressa kaupungissa.

Airbnb:n teettämän kyselyn mukaan enemmistö palvelua käyttävistä matkailijoista olisi valmis maksamaan lisähintaa majoituksesta, jos se on etukäteen tarkastettu. Toimitusjohtaja Chesky katsoo, että yhtiön pitää ottaa enemmän vastuuta siitä, mitä sen tarjoamalla alustalla tapahtuu.

Myöhemmin yhtiö aikoo aloittaa uuden luksusohjelman, jossa se välittää esimerkiksi kattohuoneistoja ja kartanoita. Aktiivisille käyttäjille on lisäksi tulossa oma kanta-asiakasohjelmansa.

Airbnb:ssä on listattuna noin 4,5 miljoonaa majapaikkaa. Vaikka palvelu on suosittu, se teki viime vuonna The Wall Street Journal -lehden mukaan 75 miljoonan dollarin tappion, kerätessään lähes 2,6 miljardin dollarin liikevaihdon.

Lue myös

Himoreissaaja Netta haaveilee omasta hostellista Kolumbiassa – halpamajoitus kehittyy vauhdilla, sillä luteinen punkka ei enää riitä

Airbnb:lle uusi kasvava käyttäjäkunta – viimeisillään raskaana olevat äidit haluavat kodinomaista rauhaa lähellä sairaalaa

Asuntojen hinnat nousevat Prahassa nyt nopeiten Euroopassa – Airbnb joutumassa kaupungin hampaisiin

Muista pelisilmä, jos haluat vuolla Airbnb-euroja: "Myös idyllinen rantamökki huitsin nevadasta voi olla toimiva"

Lähteet: AP, Reuters