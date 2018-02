Turun puukottajaa syytetään terrorismirikoksista

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on nostanut syytteen Turun elokuisista puukotuksista.

Mistä on kyse? Turun puukotuksissa elokuussa kuoli kaksi ja haavoittui kahdeksan ihmistä

Pian tekojen jälkeen otettiin kiinni vuonna 1994 syntynyt marokkolaismies

Marokkolaismiestä syytetään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta samassa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä

Turun puukottajaa syytetään kahdesta terroristisesta tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta samassa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä. Syyttäjä kertoi ratkaisustaan tiistaina.

Puukottajan epäillään toimineen terroristisessa tarkoituksessa siten, että hänen tarkoituksenaan on ollut aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa.

Syytteen nostamisesta päätti apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen.

Hän johtaa syyttäjäryhmää, johon kuuluvat lisäksi kihlakunnansyyttäjä Hannu Koistinen Oulun syyttäjänvirastosta ja syyttäjänvaltuuksin toimiva ylitarkastaja Sampsa Hakala valtakunnansyyttäjänvirastosta.

Terroristisen tarkoituksen osoittamiseen panostettu

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen perustelee syytettä teon suunnitelmallisuudella, tekotavalla ja terroristisella tarkoituksella. Hän uskoo, että suurimmat keskustelut käydään terroristisen tarkoituksen ympärillä ja syyttäjät ovat varautuneet siihen

– Syyte on huolellisesti rakennettu tältä osin, samoin kuin valmistautuminen sen osoittamiseen. Se tulee varmasti olemaan tässä oikeudenkäynnissä yksi isoimmista kysymyksistä.

Toiviainen pitää epäillyn mielentilatutkimuksen tulosta myös yhtenä keskeisenä tekijänä oikeudenkäynnin kannalta.

Toiviainen sanoo, että syyttäjällä on esitettävänä oikeudessa paljon aineistoa ja useita henkilöitä aiotaan kuulla todistajana. Hän ei voi vielä kertoa epäillyn julkaiseman videon ja manifestin merkitystä näyttönä oikeudessa.

Toiviaisen mielestä Turun traagisen tapahtumasarjan oikeuskäsittelyllä on tärkeä merkitys.

– Suomessahan on nyt ensimmäisen kerran tapahtunut terroristinen teko. Ainakin näin uskomme esitutkintamateriaalin perusteella ja tämä tulee olemaan tietysti ensimmäinen oikeudenkäynti tältä osin. On merkittävää nähdä, millä tavalla tämä asia oikeudenkäynnissä arvioidaan.

Pääkäsittely oikeudessa alkaa huhtikuussa

Oikeudenkäynti käydään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa kolmen tuomarin kokoonpanolla. Oikeuden puheenjohtajana toimii käräjätuomari Tapio Katajamäki.

Oikeudenkäynnin valmisteleva istunto käydään Turun oikeustalon istuntosalissa 20. maaliskuuta. Pääkäsittelyn tarkka ajankohta ja aikataulutus varmistuvat valmisteluistunnossa.

Alustavan suunnitelman mukaan pääkäsittely aloitetaan 9. huhtikuuta. Alustavasti pääkäsittely on suunniteltu järjestettäväksi Turun vankilassa.

Rikoslain mukaan (siirryt toiseen palveluun) tuomio terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta on elinkautinen vankeusrangaistus.

Esitutkinta valmistui muutama viikko sitten

Keskusrikospoliisi sai helmikuun alussa valmiiksi Turussa elokuussa tapahtuneiden puukotusten esitutkinnan. Keskusrikospoliisin mukaan epäillyn motiivi on ollut se, että hän on kokenut toimivansa Isisin soturina. Poliisin tietojen mukaan epäilty on toiminut yksin.

Poliisin tutkimuksien mukaan teoista epäillyn, vuonna 1994 syntyneen Abderrahman Bouananen radikalisoituminen on tapahtunut noin kolme kuukautta ennen tapahtumia.

Esitutkinnan alkaessa KRP tutki tekoja kahtena terroristisessa tarkoituksessa tehtynä murhana ja kahdeksana samassa tarkoituksessa tehtynä murhan yrityksenä. Tutkinnan edetessä tutkintanimike tarkentui kahteen terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn murhaan ja yhdeksään samassa tarkoituksessa tehtyyn murhan yritykseen.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä teki kuitenkin yhden epäillyn murhan yrityksen osalta syyttämättäjättämispäätöksen. Päätös perustuu siihen, että tämän yksittäisen teon osalta asiassa ei ole todennäköisiä syitä epäillä rikosta tapahtuneen.

Epäilty on myöntänyt puukotukset

Vastaaja ei missään vaiheessa esitutkinnan aikana ole kiistänyt syyllistyneensä epäiltyihin puukotuksiin. Oman ilmoituksensa mukaan vastaajalla ei kuitenkaan ole ollut aitoja muistikuvia kaikista puukotustapahtumista.

Vastaaja ei toistaiseksi ole ilmaissut selkeää kantaansa siihen, onko hän tehnyt teot syytteissä väitetyin tavoin terroristisessa tarkoituksessa. Tällä hetkellä häntä pidetään tutkintavankeudessa Turun vankilassa Saramäessä. Hänelle tehdyn mielentilatutkimuksen tuloksia ei ole kerrottu julkisuuteen.

Elokuussa Turun kauppatorilla ja sen ympäristössä tehdyissä puukotuksissa kuoli kaksi ja haavoittui kahdeksan ihmistä.

Juttua täydennetty apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen kommenteilla 27.2.2018 klo 15.40.

