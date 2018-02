Rottweiler tai kana, ei sillä niin väliä – Yllättävät eläimet sopivat hoitotyöhön

Mikä Green Care -hanke? Kajaanin ammattikorkeakoulu on yksi seitsemästä hankkeeseen osallistuneista ammattikorkeakoulusta.

Viime vuonna pilotoidusta hankkeesta on muodostunut viisi kurssia käsittävä Green Care -koulutus.

Green Care -toiminnassa käytetään luontoa yhtenä osana hoitokuviota.

Asiakkaat viedään luonnon keskelle tai luontoa tuodaan ihmisten luo, esimerkiksi koiratoiminnan avulla.

Jethron työaamut ovat usein vaikeita. Pitäisi jaksaa herätä ja käydä heti aamulla kilometrin mittainen aamulenkki, vaikka olisi miltei kolmekymmentä astetta pakkasta.

Töissä pienet happihyppelyt rytmittävät päivää, johon mahtuu monta erilaista ryhmää. Niiden kanssa pitäisi touhuta koko energian edestä.

Onneksi töiden jälkeen kuitenkin pääsee kotiin, syömään ja loikoilemaan sohvalle.

Tällainen on pähkinänkuoressa Jethron työpäivä. Monille kuvio kuulostaa varmasti normaalilta, mutta Jethrossa on yksi eroava piirre. Se on rottweiler.

Kana tai koira kelpaavat

Jethron omistaja, Kajaanin ammattikorkeakoulun tuntiopettaja Merja Leskinen heittelee koulun tyhjässä salissa palloa iloisesti loikkivalle rottweilerille.

Jethro ei ole ihan tavallinen lemmikki, vaan se on tukena erilaisille ryhmille. Ammattikorkeakoululla on meneillään Green Care -hanke, jonka tarkoituksena on löytää luonnosta voimavaroja hoitotyötä varten. Yksi siihen kuuluva asia on eläintoiminta erilaisten ryhmien tukena. Käytännössä eläintoimintaa voi olla esimerkiksi erityislasten vierailu maatilalla tai koiran kanssa tehtävät ryhmäharjoitukset.

Jethron ja Merja Leskisen yhteistyö on saumatonta. Elisa Kinnunen / Yle

Esimerkiksi koirien vaikutuksesta terveyteen on jo paljon hyviä tuloksia, mutta myös muut eläimet omissa ympäristöissään tuovat positiivisia vaikutuksia terveyteen ja vireystiloihin.

– Yleisempiä esimerkkejä tällaiseen käytetyistä eläimistä on hevoset, mutta kyllä tähän soveltuu eläin kuin eläin, esimerkiksi kana, Leskinen kertoo.

– Suurempi kysymys lienee, mikä eläin ei sopisi hoitotyöhön? Leskinen jatkaa naurahtaen.

Green Care -hankkeen voi Leskisen mukaan tiivistää kahteen osaan.

– Se jaetaan "luonto voimaksi" ja "luonto hoivaksi" -osioihin. Näiden ero on se, että voima on virkistystä ja hoiva puolestaan nimensä mukaisesti tarkoittaa palveluita hoivan puolella, Leskinen kertoo.

Luonnossa oleskelun vaikutuksia on jo tiedossa: Metsäntutkimuslaitoksen vuonna 2015 tehdyn selvityksen mukaan hyvin lyhyet ajat metsässä vaikuttavat ihmisen psyykkeeseen ja fysiikkaan.

Tervehdys ja toimintaan

Jethron ja Merja Leskisen ryhmätoiminta alkaa aina samalla tavalla. Kun ryhmäläiset saapuvat, Jethro tervehtii jokaisen paikalle saapuvan yksitellen. Rottweilerin läsnäolossa on huomattu paljon positiivisia puolia.

– Jethro vähentää asiakkaiden stressiä vieraassa tilanteessa: ohjaajat, tilat ja tekeminen ovat heille vierasta. Jethro madaltaa kynnystä tutustua toisiin, Leskinen kertoo.

Ryhmätoiminta kestää yleensä puolitoista tuntia ja se sisältää erilaista toimintaa.

– Ryhmässä on aina jonkinlainen aloitus sekä toimintaa, jossa ryhmäläiset tekevät erilaisia harjoituksia: tasapaino- ja kävelyrataharjoituksia, erilaisia pelejä sekä Jethron kanssa harjoituksia. Sitten on jokin yhteinen lopetus, Leskinen kertoo.

Jethron kanssa tehtävät harjoitukset tuottavat toimintaa aisteille, sosiaalisille vuorovaikutustaidoille sekä motoriikalle.

– Tehdään vaikka ratoja, missä Jethro motivoi asiakkaita liikkumaan. Tai voimme tunnistaa tunteita ja ilmaista niitä hänen kauttaan, Leskinen kertoo.

Koiran läsnäolo on saanut aikaan yllättäviäkin vaikutuksia.

– Yhdessä ryhmässämme on tyttö, joka ei kommunikoi kovinkaan paljon. Jethroon hän pystyi ottamaan kontaktia silittämällä, Leskinen kertoo.

Soveltuvuus on luonnekysymys

Kaksikko on tehnyt yhteistyötä siitä saakka kun Jethro oli pentu.

– Otin Jethron jo pentuna mukaan entiselle työpaikalleni, että hän tottuu eri ympäristöihin. Sen lisäksi kävelimme markkinoiden aikaan Kajaanin Kauppakatua ihmismassan keskellä, että hän tottuu ihmisten seassa kulkemiseen, Leskinen kertoo.

Merjan ja Jethron yhteistyö on alkanut jo pentuiässä. Jethro kulki jo silloin Merjan mukana hänen entisessä työpaikassaan. Ville Muikkula / Yle

Koiran koulutus alkaa varhaisessa vaiheessa, Jethroa on esimerkiksi totutettu lapsiin ja iäkkäämpiin ihmiskontakteihin jo pennusta saakka. Koiran "ammattivalintaa" ei kuitenkaan voida tehdä vielä pentuna.

– Koiran sopivuus erilaisiin tehtäviin riippuu paljon sen luonteesta. Koiran rotu ei määrittele sitä, mihin se voisi soveltua, Leskinen toteaa.

Ryhmätoimintaa varten on löydyttävä tiettyjä rajoja ja ominaisuuksia.

– Koira ei saa olla arka tai aggressiivinen, eikä sellainen joka puolustaa omistajaansa, Leskinen kertoo ja jatkaa.

– Pitää olla ihmisystävällinen, oppivainen ja halukas tekemään näitä tehtäviä.

Tappajakoira vain maineeltaan

Rottweiler mielletään usein elokuvien ja tv-sarjojen vaaralliseksi vartiokoiraksi, jota lähinnä hämärillä tarkoitusperillä varustetut ihmiset käyttävät omana suojelukilpenään. Salissa tohkeissaan loikkivaa Jethroon tämä kuvaus ei kuitenkaan täsmää.

Ennakkoluulot ovat kantautuneet myös omistajan korviin.

– Sanoisin, että rottweilerit ovat kärsineet siitä, että usein syy on hihnan toisessa päässä. Niitä on hankkineet henkilöt, joille tämä rotu ei ole sopiva. Silloin on saattanut tulla niitä ongelmia, Merja Leskinen kertoo.

Ei ole kuitenkaan kovin yleistä, että rottweiler on mukana ryhmätoiminnassa.

– Uskaltaisinkohan jopa väittää, että Jethro on ainoa lajissaan. Rottweilereille ominaista on se, että sitä pidetään koulutettavana hiukan haasteellisena. Mutta se ei tosiaan ole rodusta kiinni, Leskinen toteaa.